El paseo marítimo de Fuengirola será escenario del intento de récord mundial de más pizzas en línea

Presentación intento de récord mundial de más pizzas en línea en Fuengirola - AYTO FUENGIROLA

La iniciativa destinará toda la recaudación obtenida a la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil AVOI

FUENGIROLA (MÁLAGA), 14 (EUROPA PRESS)

El paseo marítimo Rey de España de Fuengirola (Málaga), a la altura del Monumento a la Peseta, será escenario este próximo miércoles 17 de diciembre, a partir de las 10.00 horas, del intento de récord mundial del mayor número de pizzas en línea.

Los concejales de Participación Ciudadana y Comercio, Isabel Moreno y Francisco Javier García Lara, respectivamente, junto al principal promotor del evento, el empresario hostelero Antonio Pucci, y al representante de la empresa colaboradora Apoza, Fernando Vázquez, han destacado el carácter solidario de esta iniciativa, que destinará toda la recaudación obtenida a la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil AVOI.

Moreno ha destacado el apoyo que "siempre ofrece el Ayuntamiento de Fuengirola a cuantas iniciativas solidarias nos plantean las entidades, colectivos o empresarios de la ciudad, como en este caso, Antonio Pucci".

Por su parte, García Lara ha indicado que "es una iniciativa que organiza la pizzería Antonio Puzzi, que está situada en la calle Marbella, y que va a intentar conseguir un nuevo récord mundial: el de más pizzas en línea. El reto será el 17 de diciembre en el Paseo Marítimo e invitamos a todos los vecinos a que acudan y participen de forma solidaria en el evento para colaborar con la asociación AVOI".

Asimismo, Antonio Puzzi ha agradecido el apoyo de los colaboradores y patrocinadores del evento y ha explicado que "vamos a intentar superar el récord mundial de más pizzas en línea y para lograrlo queremos llegar a 2.100 pizzas. Para ello vamos a participar 30 pizzeros y vamos a utilizar cinco hornos. Espero que venga bastante gente para disfrutar de este evento que es muy particular".

Por último, Fernando Vázquez ha señalado que "desde la empresa Apoza vamos a colaborar para intentar batir este récord Guinnes, que está en un total de 2.049 pizzas, y vamos a intentar superarlo haciendo 2.100 pizzas".

"Será el miércoles 17 de diciembre, a partir de las diez de la mañana, en el entorno del Monumento a la Peseta del Paseo Marítimo de Los Boliches y vamos a tener 700 metros lineales donde vamos a elaborar 2.100 pizzas o más que irán a beneficio de la asociación AVOI. Esperamos tener mucha afluencia porque toda la recaudación va a ir directamente para ellos", ha reiterado.