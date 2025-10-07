Pedro Piqueras abre este miércoles el ciclo cultural 'Torremolinos y Gigantes'

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 7 (EUROPA PRESS)

El periodista Pedro Piqueras abre este miércoles, 8 de octubre, el ciclo cultural 'Torremolinos y Gigantes'. El encuentro tendrá lugar a las 19.00 horas en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso del citado municipio malagueño, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

Dirigido por el periodista Alberto Gómez, 'Torremolinos y Gigantes' abarcará distintas jornadas hasta el 10 de diciembre y, además de Piqueras, también participarán Irene Villa, Espido Freire y Rosa Montero.

De esta forma, Torremolinos vuelve a apostar por la cultura y trae en esta edición a figuras de primer nivel en la literatura o el periodismo, entre otros, ha valorado el Ayuntamiento en un comunicado.

Los asistentes a la charla de este miércoles tendrán la oportunidad de conocer a uno de los profesionales más reconocidos en nuestro país, Pedro Piqueras.

Tras más de cincuenta años de profesión, anunció su retirada en una sincera despedida que emocionó a sus seguidores. Ahora visita Torremolinos para repasar su carrera como testigo de los acontecimientos más importantes de las últimas décadas, noticias que él mismo daba en televisión y que le permitieron entrar a diario en las casas de millones de españoles.

La siguiente cita cultural será con Irene Villa el 5 de noviembre a las 19.00 horas. Es una de las mujeres más admirables de nuestro país y un referente en la lucha contra el terrorismo de ETA. Era tan solo una niña cuando sufrió un fatídico atentado en 1991 y, desde entonces, se ha convertido en un ejemplo conmovedor de cómo se puede superar cualquier barrera.

'Torremolinos y Gigantes' proyectará la película 'Orgullo y Prejuicio' el próximo 19 de noviembre a las 18.00 horas como homenaje a Jane Austen, una de las grandes autoras de la literatura universal, una mujer poderosa y adelantada a su tiempo. Por el 250 aniversario de su nacimiento, Espido Freire, la autora más joven en obtener el Premio Planeta y una de las escritoras que más a fondo ha estudiado la obra de Jane Austen, debatirá sobre su vida y obra.

El último encuentro del ciclo se celebrará el 10 de diciembre y será con Rosa Montero, a las 19.00 horas. Será el broche de oro a la temporada, con una autora muy querida y capaz de convertir cada uno de sus libros en súper ventas. Todos los encuentros se celebrarán en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso y tendrán entrada gratuita.