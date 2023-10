La película 'El libro de las soluciones' de Michel Gondry inaugura la 33 edición de Fancine

MÁLAGA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga (UMA) ha publicado en su página web los contenidos completos de su 33 edición, que bajo el lema 'Home Sweet Home', reunirá del 8 al 16 de noviembre una variada selección de la mejor producción cinematográfica actual de género, complementada con una amplia agenda de actividades paralelas en las distintas sedes. La película 'El libro de las soluciones' inaugura esta edición.

En total, 94 títulos pasarán este año por Fancine, entre proyecciones en el cine Albéniz, pases simultáneos durante la semana del certamen o eventos previos al festival y organizados dentro de su marco.

Entre ellos estará la cinta elegida para inaugurar este próximo cumpleaños dedicado a la vivienda: 'El libro de las soluciones', el nuevo trabajo del realizador francés Michel Gondry, que volverá a dejar su peculiar huella en el certamen tras clausurar hace ocho años el 25 aniversario de Fancine con 'Microbe & Gasoline'.

En esta ocasión, el oscarizado cineasta de 'Olvídate de mí' nos presenta a un director que se refugia con su equipo en un pequeño pueblo donde vive su tía para acabar de editar una película. Harto de contratiempos, dificultades técnicas y ante el temido bloqueo creativo, decide escribir una guía de consejos prácticos que bien podría tener la respuesta a todos sus problemas.

La frustración y la incertidumbre con la que el protagonista asume esta crisis se ve envuelta en la gran pantalla de un refinado velo de comedia, en la que Gondry calibra lo onírico y la cotidianidad de manera sutil con su personalísimo estilo.

Nueve días más tarde, se encargará de despedir la cita fantástica de la UMA hasta 2024 'We Are Zombies', que supondrá el regreso a Fancine de Roadkill Superstars, el colectivo compuesto por los creadores canadienses François Simard, Anouk Whissell y Yoann-Karl Whissell.

Después de sus exitosas 'Turbokid' y 'Verano del 84', ambas proyectadas en el festival en ediciones pasadas, estos enfants terribles del fantástico asumen en su tercer largometraje una adaptación del cómic 'Les zombies qui ont mangé le monde', a la que infunden su propia y alocada visión y concepto del género.

Personajes coloridos, sangre a mansalva y todavía más humor negro se citan en esta rocambolesca historia, ambientada en una ciudad plagada de muertos vivientes donde tres holgazanes en busca de dinero fácil se ven obligados a luchar contra una malvada megacorporación para salvar a su abuela secuestrada.

Entre medias, en esa semana larga de festival se exhibirán los filmes de este extenso catálogo ordenados en la parrilla por diferentes categorías, según géneros y gustos. Al frente de la heterogénea cartelera del 33 Fancine está la Sección Oficial, un nutrido y diverso escaparate de honor en el que se han hecho hueco la animación, el cine patrio, las superproducciones y los nuevos proyectos de nombres tan sonados en el circuito internacional como Bertrand Bonello o Alice Rohrwacher.

Igual de interesantes serán las propuestas que reúna la Sección Informativa, que acogerá fuera de competición una decena de cintas, como el estreno nacional de la divertida 'Apocalypse Clown', la violenta 'Hood Witch', el original coming of age 'Vampira humanista busca consentimiento suicida' o la ingeniosa 'River', con la que el director japonés Junta Yamaguchi vuelve a experimentar con los viajes en el tiempo después de la aclamada 'Beyond the Infinite Two Minutes'.

De nuevo, Horror Zone pasará revista a la sangre, el gore y el terror más extremo aglutinando siete proyectos, entre los que se encuentra 'Blood de Brad Anderson' o 'Cuando acecha la maldad', la flamante ganadora del último festival de Sitges. Y hará lo propio con los universos coloridos y fantásticos Ánima Zone, el apartado dedicado a la animación, que suma este año tres títulos: 'White Plastic Sky', 'Deep Sea' y 'Slide', la nueva película del ilustrador norteamericano Bill Plympton, un habitual del certamen malagueño.

Y afianzada en la programación como una categoría de cabecera volverá un otoño más a las pantallas de Alcazabilla Fanzriller, la sección con la que el festival amplía sus horizontes cinéfilos como muestra de su deseo por explorar géneros afines y llegar a una audiencia más amplia. Del suspense y la acción que caracterizan estas historias darán buena muestra títulos como 'La bala de Dios', dirigida por Nick Cassavetes y protagonizada por Nikolaj Coster-Waldau, Maika Monroe y Jamie Foxx; o 'Perdidos en la noche', con Ester Expósito encabezando el reparto.

Además, se incorporan nuevos títulos a secciones ya confirmadas y publicadas: 'Aberrance' una película de terror llegada desde Mongolia, formará parte del ciclo temático 'Home Sweet Home', así como el 'Fantástico Nacional' gana dos propuestas más: 'Deviant', del realizador catalán Daniel Muñoz Caneiro y 'Keratyna', la ópera prima de Miguel Azurmendi.

Completan los contenidos de la 33 edición de Fancine otros filmes desvelados por el festival en avances de programación previos: las dos modalidades de cortos a concurso; las sesiones de 'Home Asian Sweet Home', la sección en colaboración con CineAsia, que mostrará cuatro filmes orientales con un cinefórum tras el visionado; El Fantástico en familia, el apartado dedicado a los más pequeños de la casa, que proyectará la tarde del domingo de festival en el Contenedor Cultural 'Monster House' para el público infantil; y el 'Fantástico Local', con dos largos y dos piezas cortas con sello malagueño.

Las entradas para los pases en el Albéniz estarán disponibles desde este viernes 27 de octubre a través de sus canales de venta (taquillas y web de Uniticket) a un precio único de 3 euros. Igualmente, los interesados podrán adquirir de manera presencial en la ventanilla de calle Alcazabilla un bono para diez sesiones diferentes por un importe de 20 euros. Los horarios de proyección y las sedes también se pueden consultar desde hoy mismo en la parrilla de programación que Fancine ha puesto a disposición de los usuarios en fancine.org.