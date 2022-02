Pérez dice a De la Torre que si apuesta por Copa América de Vela diga "cuánto dinero va a poner el Ayuntamiento"

Muestra "toda la colaboración" para la Expo 2027: "Vamos a trabajar para que salga adelante"

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha dicho al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, que "si va seguir apostando por la Copa América de Vela que diga cuándo dinero va a poner el Ayuntamiento, que los malagueños sepan que estamos hablando de una cantidad de cerca de cien millones de euros o más, un canon que se desconoce su cuantía en estos momentos".

Al respecto, Pérez ha considerado, "como ha dicho Valencia", que "la Copa América a cualquier precio no". "Nos gustaría saber, exactamente, cuanto costaría", ha incidido Pérez en una entrevista concedida a Europa Press.

El portavoz municipal socialista ha explicado que ha tenido la oportunidad de hablar sobre este acontecimiento deportivo, que se celebraría en 2024, con De la Torre, además de con otros compañeros de Valencia, que ha quedado descartada para acoger la celebración.

"Nosotros queremos saber con transparencia cuánto nos costaría, qué infraestructuras hay que hacer", ha señalado, tras recordar que "no están hechas las infraestructuras, hay que hacer una dársena en el dique de Levante, hay que hacer una serie de actuaciones de atraques que no están hechas, y tendría un coste elevado", ha enumerado.

En ese sentido, ha agregado que "no sabemos tampoco si serían 100, 200 millones o 300 --millones--. Además, ha apuntado a que el Gobierno "lo ha dicho muy claro y se lo ha trasladado al alcalde, y es que no hay financiación, se hubiera celebrado en Valencia o se celebre en Málaga", y, en todo caso, ha continuado, "lo que hará será la declaración de interés público, por las ventajas fiscales". "Eso lo sabe el Gobierno municipal, eso lo sabe De la Torre, eso lo hemos hablado de tú a tú el alcalde y yo", ha apostillado.

Por otro lado, ha recordado que, en Valencia, "la Copa América que se celebró dejó un pufo de cerca de 400 millones de euros", ha advertido y ha pedido ser "muy rigurosos" y centrarse en un objetivo, en concreto, en la Expo 2027.

Así, ha apostado por "fijarnos y trabajar" en la Expo "con contenido, proyectos e inversión; lo que no podemos hacer es ir picoteando en todos los sitios a ver si cae algo, porque lo que da la imagen es que la idea no está clara".

EXPO 2027

En relación con la candidatura de Málaga para albergar la Expo 2027, Pérez ha vuelto a mostrar el apoyo al proyecto, que ve como "una oportunidad no solo para cambiar un barrio, un entorno, que sería el lugar donde se instalaría la Expo, sino también para convertir o cambiar toda la ciudad".

"A la ciudad le faltan metros cuadrados de zonas verdes, le falta un transporte sostenible, aumentar el transporte por bicicleta, las viviendas que permitan fijar la población", ha enumerado, al tiempo que ha incidido en que "si aspiramos a ser una ciudad sostenible, tenemos que empezar por cambiar lo modelos que hay en estos momentos y que los indicadores cambien".

En definitiva, ha afirmado, "es un oportunidad presentar esa candidatura para mejorar la propia ciudad y mejorar también todo el entorno que está completamente degradado, que es donde se instalaría la futura Expo".

Sobre si, finalmente, Málaga logrará albergarla, el también secretario general del PSOE de Málaga ha esperado que sí: "El alcalde sabe que tiene toda la colaboración desde el PSOE, con el apoyo del Gobierno de España, con esa comisión nacional que se ha creado para potenciar e impulsar la Expo". Eso sí, ha opinado que "será difícil", pero "nosotros vamos a trabajar para que salga adelante".

"MÁLAGA ESTÁ PERDIENDO SU PROPIA IDENTIDAD"

Por otro lado, y en cuanto a la ciudad, la "mejora" de los barrios y "un modelo de ciudad en el que los malagueños puedan sentirse malagueños" son apuestas del PSOE. "Ahora mismo estamos viendo como los malagueños se van de Málaga porque no pueden alquilar, porque no pueden comprar una casa, porque el modelo que está imponiendo De la Torre expulsa a los vecinos, eso es porque hay una falta de modelo".

Ha lamentado, por tanto, que "Málaga está perdiendo su propia identidad". "El Perchel, cuando desaparezcan las viviendas, no solo El Perchel, la Trinidad ya no es la Trinidad ¿Qué barrio señero hay en Málaga, dónde están las señas de identidad de Málaga, nos va a quedar El Palo y poco más".

A su juicio, "hace falta tener un modelo de ciudad en el que los malagueños puedan sentirse malagueños, con su propia personalidad, que puedan vivir, que no se tengan que ir fuera de Málaga. Y también generar oportunidades", ha explicado, apostando, en ese sentido por el desarrollo del Parque Tecnológico de Andalucía.

"Tenemos una oportunidad única de seguir desarrollando el PTA y creo que tenemos mucho potencial. Está creciendo Málaga sin actuaciones en materia de vivienda y no tendremos la capacidad de fijar la población en el territorio", ha advertido.

HOTEL DEL PUERTO

Por último, también Pérez se ha referido a la torre del Puerto y ha recordado que hace años "iniciamos un proceso de escucha activa y nos seguimos reuniendo con mucha gente, y sobre todo con colectivos, porque entendemos que con el paso del tiempo ese proyecto ha ido generando mucho movimiento crítico y queríamos escucharlo".

"No es porque nosotros queramos negar un proyecto o no; nosotros siempre vamos a estar con la legalidad vigente, y en este caso, escuchar cómo es la situación social de Málaga con ese proyecto y también, a lo mejor, la parte promotora tendría que haber hecho una labor de explicación, de persuasión hacia la población de qué iba a consistir ese proyecto", ha opinado.

Pérez ha indicado que "nosotros estamos todavía en una fase de ver toda la documentación que no está presentada y ver cómo queda el proyecto". Así, ha firmado que "todavía hasta que no llegue a la votación, en este caso al Ayuntamiento, nosotros vamos a estar escuchando a profesionales, a la vida social malagueña, pero todavía no vamos a decidir el voto hasta que no tengamos toda la información".

Tras ser preguntado, en concreto, sobre si ha habido un cambio de opinión del partido en relación con este proyecto, ha señalado que "inicialmente el desarrollo tuvo su momento inicial, entendíamos que era un proyecto para la ciudad pero con el paso del tiempo, y han pasado unos cuantos años, y una serie de circunstancias y tenemos que ser muy responsables".

"Si se hace un proyecto como este tiene que ser un proyecto reconciliado con la ciudad, y además que vaya a encajar bien en el 'skyline' del propio puerto de Málaga", ha señalado, al tiempo que ha asegurado que "queda tiempo y hay que seguir trabajando".