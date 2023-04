Pérez (PSOE) asegura que la ciudad de Málaga "necesita un alcalde que mire ante todo por los barrios de Málaga"

MÁLAGA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz municipal socialista y candidato a la alcaldía de Málaga, Daniel Pérez, ha asegurado que "nuestro programa electoral se nutre de las propuestas de los malagueños porque cada día estamos en los barrios de Málaga".

"Lo primero son los barrios de Málaga. La ciudad necesita un alcalde que mire ante todo por los barrios de Málaga. Y así trabajaré desde el primer día si soy elegido alcalde el próximo 28 de mayo", ha defendido.

Pérez ha acudido este viernes al mercadillo de Miraflores de los Ángeles, una zona que el socialista conoce "bien" porque "aquí he nacido y me he criado. Al otro lado de la pared --se ha referido a la zona de atención a los periodistas, cerca de la Junta de Distrito-- había un descampado donde yo jugada de pequeño al fútbol con mis amigos. Este es el corazón de mi barrio, donde hoy quería preguntar a mis vecinos cómo quieren que sea su ciudad".

Así lo ha señalado el candidato socialista, junto con la viceportavoz socialista y número 2 de su lista de candidatura, Begoña Medina; la concejala María Ángeles Gertrudis y por la número 6 en la lista, Inmaculada Jabato, además de compañeros de la agrupación socialista de Miraflores-Trinidad.

"Estamos a 36 días de las elecciones municipales y nosotros seguimos recogiendo propuestas como el primer día de legislatura", ha manifestado, al tiempo que ha agregado que "conectamos con los vecinos porque entendemos que sólo en la calle podemos escuchar con atención".

Además, ha continuado, "hemos habilitado un correo electrónico y un número de teléfono para que los malagueños nos envíen sus necesidades y propuestas para crear entre todos un nuevo modelo de ciudad que no expulse a nadie, donde nadie se quede atrás". En concreto, la página web a la que se refiere es daniperezmalaga.com y el número de teléfono es el 664 619 287.

"Hoy estamos en el distrito de Bailén-Miraflores. Ayer estuvimos en Carretera de Cádiz. Los barrios y las personas que viven en ellos son el corazón de Málaga y los socialistas escuchamos ese latir, trabajando por las familias, sensibilizándonos con sus necesidades y su sufrimiento. Mi compromiso es el de una Málaga con barrios dignos, limpios y con las infraestructuras necesarias. Después de 28 años de gobierno del Partido Popular, 23 de Paco de la Torre, lo que nos trasladan los malagueños es el abandono por parte de su ayuntamiento", ha sostenido.

Por último, ha insistido en su "deseo de convertirme en el alcalde de los barrios, con los que tengo un compromiso firme para trabajar en ellos desde el primer día como alcalde". "Voy a trabajar por que todos los barrios estén bien atendidos y limpios", ha concluido.