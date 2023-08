Pérez (PSOE): "Nunca antes había estado tan mala la sanidad pública en Málaga como con Moreno"

MÁLAGA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, ha reprochado este viernes que "nunca antes había estado tan mala la sanidad pública en Málaga como con el presidente de la Junta, Juanma Moreno" y ha criticado que el presidente del PP-A y del Ejecutivo andaluz "siga sin dar explicaciones cuando seguimos conociendo casos en los que incluso se superan las 30 horas de espera en las urgencias de Málaga".

Así, Pérez ha criticado en un comunicado que, "mientras se siguen conociendo casos de altas esperas en las urgencias del Hospital Regional, Moreno Bonilla está desaparecido, al igual que también lo está la delegada del gobierno de la Junta en la provincia y presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro".

Para Pérez, "la situación de las urgencias en Málaga es más parecida a la España de hace 40 años que la de un país moderno, es inaceptable que, cuando los pacientes, los sindicatos y el personal sanitario están exigiendo mejoras en la sanidad pública, encontremos con que el gobierno del PP está cerrado por vacaciones".

Desde el PSOE se han solidarizado con los "pacientes que están sufriendo las consecuencias de una total falta de planificación por mucho que se avisó tanto a los responsables de la consejería como a los del Servicio Andaluz de Salud". "Ahora no valen las excusas, la quiebra que está padeciendo la sanidad pública malagueña y andaluza tiene un único responsable, Moreno Bonilla, que se ha tomado un descanso tras ordenar los recortes en la sanidad pública pero no así para la privada", ha añadido.

"Ayer conocimos como un paciente tuvo que recurrir a la Policía Nacional para que fuera atendido en las urgencias del Hospital Regional tras esperar 27 horas, hoy que otro paciente denunció en hasta dos ocasiones que no estaba siendo atendido tras 33 horas, esa es la sanidad pública que defiende el gobierno de Moreno Bonilla y del PP", ha concluido.

Por su parte, el parlamentario andaluz del PSOE José Luis Ruiz Espejo ha recordado que "ya en junio de este año desde las filas socialistas se avisó de las consecuencias de no consensuar el plan de verano de la sanidad pública andaluza con los sindicatos". "Se les ocultó, no se convocó a la mesa sectorial y no se hizo público el destrozo que iban a hacer por la falta de previsión en el número de nombramientos, la falta de sustitución de médicos por vacaciones y la patente disminución masiva de contratos", ha explicado.

"Mientras cinco sindicatos protestaban porque no se había negociado este supuesto plan en el que se empezaba a vislumbrar que nunca había existido un nivel tan bajo de contratación en verano aunque había más fondos, hemos visto como la verdadera intención del gobierno de Moreno Bonilla estaba clara: recortes a la sanidad pública y cerrojazo por vacaciones", ha añadido.

Por último, ha incidido en que "ahora es patente que en Málaga se cierran plantas y se eliminan camas, que hay centros de salud cerrados por la tarde en verano, que sigue sin ofrecerse el servicio de urgencias en el Hospital Civil, que no sabemos nada del tercer hospital o que el supuesto refuerzo que iban a crear con la infraestructura de Pascual en la capital no existe".