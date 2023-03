Pérez (PSOE): "La torres de Martiricos ejemplifican el fracaso de la política urbanística de De la Torre"

MÁLAGA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato socialista a la Alcaldía de Málaga, Daniel Pérez, ha señalado este lunes que "la construcción de grandes torres en terrenos consolidados de nuestra ciudad no es la solución para dar respuesta al problema habitacional en Málaga".

Durante una rueda de prensa frente a las torres de Martiricos, donde ha señalado que "un piso con una habitación cuesta 250.000 euros", Pérez ha vuelto a criticar al alcalde de Málaga por "favorecer la especulación con altas torres con viviendas de lujo como esta, mientras que cada día diez malagueños se van de su ciudad y tanto las familias como los jóvenes tiene un verdadero problema para encontrar una casa acorde a sus posibilidades económicas". Es más, ha insistido en que son "unas torres que son el ejemplo claro del fracaso de la política urbanística de De la Torre, entregado a la especulación mientras abandona a los malagueños".

Pérez, acompañado de los concejales Carmen Martín, Salvador Trujillo y de Lorena Doña, ha recordado "que desde el PSOE no estamos en contra de la construcción en altura, pero sí del lugar que elige el alcalde de Málaga, en el centro de la ciudad y en lugares ya consolidados donde aumentará la presión a la movilidad, creará falta de servicios y da lugar a un impacto visual como es Martiricos".

"Para construir torres hay que buscar las zonas de expansión de la ciudad, aquellos lugares donde llevar a cabo nuestros desarrollos urbanísticos en terreno urbano aún no consolidado", ha agregado, al tiempo que ha añadido que "si Málaga tiene que crecer, que lo haga hacia las afueras, porque debemos proteger el centro histórico de la ciudad. Debemos hacer una lectura de otros países europeos que crear nuevas cities en las afueras".

Pérez ha insistido a De la Torre en "que piense más en los jóvenes que no se pueden independizar por la falta de vivienda asequible que en los especuladores". "No conozco a nadie que haya comprado una vivienda en las torres de Martiricos, donde se ha vendido prácticamente todo lo que cueste entre 250.000 y 600.000 euros. Tampoco he encontrado a nadie que le guste estas torres", ha agregado el también portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga.

Por otro lado, Pérez ha advertido de que "el modelo de vivienda de Paco de la Torre no resuelve el problema de habitabilidad en una ciudad con más de 25.000 demandantes de vivienda protegida. Yo me comprometo como alcalde a hacer 10.000 VPO. Es mi compromiso y lo haré", ha reiterado el candidato socialista.

"Crear un parque público de viviendas suficiente, que dé respuesta a la demanda, es la fórmula para rebajar los precios desorbitados que hay en la actualidad". Para Pérez, "este modelo de vivienda del PP lo único que hace es vaciar la ciudad de malagueños, atrayendo a especuladores y personas con alto nivel adquisitivo que compran en la ciudad su segunda residencia".

"No queremos los mamotretos de De la Torre ni junto al centro histórico, ni en terrenos consolidados ni mucho menos en la bahía de Málaga", ha defendido el portavoz socialista en referencia a la torre del puerto.

A su juicio, "estas torres no dan valor añadido a la ciudad en estas zonas congestionadas y consolidadas. Pedimos a Paco de la Torre que escuche a los malagueños y que defienda la ciudad, que es la línea que seguimos los socialistas. No debemos permitir que más malagueños se vayan por la falta de vivienda asequible, más de 3.500 cada año", ha concluido.