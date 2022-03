'La piel en llamas' reflexiona sobre los desastres de la guerra en el 25 Festival de Cine de Málaga

MÁLAGA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

David Martín-Porras ha presentado este lunes su primer largometraje como director en España, 'La piel en llamas', dentro de la programación del 25 Festival de Cine de Málaga, en el que participa en su sección oficial no competitiva. La película es un drama de suspense que ahonda sobre los desastres de la guerra a través de la historia de un reportero de guerra.

Frederick Sálomon (Óscar Jaenada), un fotoperiodista que consiguió la fama internacional al capturar la imagen de una niña volando por los aires como consecuencia de una explosión, regresa veinte años después al país donde tomó la emblemática fotografía para recoger un premio. Pero una periodista local quiere matarle por una razón que solo Sálomon conoce.

Martín-Porras ha participado en rueda de prensa con el equipo de 'La piel en llamas' para presentar el proyecto en el Salón Rossini del Teatro Cervantes de Málaga. Han acompañado al director los intérpretes Óscar Jaenada, Ella Kweku y Lidia Nené; el autor de la obra, Guillem Clua, y el productor, Eduardo Campoy.

Guillem Clua escribió 'La piel en llamas' en 2005 como respuesta a la guerra de Irak, pero es ahora cuando el director David Martín-Porras la ha llevado al cine de la mano de su autor. Según cuenta el propio Clua, esta ha sido una de sus obras más exitosas a nivel internacional y ha sido producida en numerosos países.

"La obra de teatro llegó tarde a David, cuando ya había cumplido todo su periplo y había tenido todas sus producciones en el mundo", ha contado el dramaturgo. La idea de hacer la adaptación se remonta a 2018, cuando una alumna de la escuela de cine en la que el director impartía clases en Los Ángeles, le recomendó la obra de Clua porque le dejó "impactada".

"Me da un poco de vergüenza que mi alumna americana me abriera los ojos al teatro español contemporáneo", ha bromeado. "Cuando volví a España me compré la obra, la leí y me dejó impresionado". El director ha querido destacar la originalidad del tema y cómo está contada la historia porque "no es la típica película antibélica a la que estamos acostumbrados".

Para el reparto de la película, que se sostiene sobre cuatro personajes, Martín Porras ha asegurado que solo tenía claro que iba a contar con Óscar Jaenada. "Invitar a Fernando Tejero se le ocurrió a la directora de casting. Yo lo había visto en obras de teatro haciendo drama, pero no podía quitarme de la cabeza su faceta de comedia", ha asegurado. "Cuando empecé a quedar con él y hablar del personaje y escuchar las propuestas que estaba teniendo dije: va a hacer un papelón increíble".

La historia está ambientada en un país africano que no se revela: "Hay gente que le da rabia no saber el país en el que tiene lugar la historia, pero da igual que estemos en Ucrania o Irak, es lo mismo todo". El director ha añadido que quería que fuera un país africano por motivos personales, ya que durante su adolescencia le impactó la guerra de Ruanda.

Por su parte, el escritor Guillem Clua ha puesto en valor el poder de la ficción sobre el de los medios de comunicación para comprender un hecho: "Creo que es una herramienta mucho más poderosa para transmitir que abrir un telediario o leer una noticia en un periódico que hable de ese mismo hecho".

Los actores han hablado sobre sus personajes y cómo los trabajaron. Óscar Jaenada ha dicho que para hacer su personaje reflexionó bastante sobre cuestiones éticas y profesionales como el hecho de que, como fotoperiodista de guerra, ayude a alguien en peligro o haga la fotografía para denunciarlo y evitar más muertes. "Queríamos investigar en dónde está la humanidad en esta profesión o en este momento".

Por su parte, Lidia Nené ha reconocido que lo primero que sintió cuando leyó el guion de su personaje fue pánico por la importancia y dificultad que suponía: "Tenía que trabajar con dos fuerzas que tiene el personaje que yo no he vivido: la maternidad y la guerra, de modo que me documenté mucho viendo películas o documentales", ha señalado.

El productor Eduardo Campoy ha confesado que la película podía ser difícil de vender porque se aleja de los cánones comerciales, pero sin embargo quiso volcarse con el proyecto porque es un tipo de cine que le interesa trabajar. Sobre el estreno, el productor ha dicho que se espera proyectar en salas a finales de mayo.