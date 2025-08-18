Pitingo y Juanlu Montoya actúan el próximo martes en el auditorio del Real de la Feria de Málaga

El Ayuntamiento ha informado de que, finalmente, Camela no estará en dicho acto por la enfermedad de uno de sus miembros

MÁLAGA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El espectáculo 'Pitingo y Punto con Juanlu Montoya' tendrá lugar el próximo martes, 19 de agosto, en el auditorio del Real del Cortijo de Torres en el marco de la Feria de Málaga.

Camela, que inicialmente iba a estar en la gala, ha informado a la organización su imposibilidad de hacerlo por una enfermedad de uno de sus integrantes, según ha señalado el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado.

Así, Pitingo y Juanlo Montoya actuarán el martes, 19 de agosto, en una noche donde también se subirá al escenario la cantante malagueña Encarni Navarro.

Desde el Consistorio han destacado que será a partir de las 22.00 horas, antes, a las 21.30 horas, habrá muestra de bailes malagueños y flamencos. Además, han recordado que el Ayuntamiento "ha contemplado una oferta para todos los públicos, con carácter gratuito, ya que todos los conciertos son con entrada libre, distintivo esencial del programa de actuaciones de la Feria".