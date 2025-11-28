La Plataforma Tren Litoral de la Costa del Sol destaca el avance del proyecto y reclama interlocución con el Ministerio

La Plataforma por el Tren Litoral (PTL) ha mantenido este viernes una reunión de trabajo en la que se ha analizado "el significativo impulso" que ha recibido el proyecto ferroviario del Tren Litoral destinado a conectar Nerja y Algeciras. - PLATAFORMA TREN LITORAL

MÁLAGA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por el Tren Litoral (PTL) ha mantenido este viernes una reunión de trabajo en la que se ha analizado "el significativo impulso" que ha recibido el proyecto ferroviario del Tren Litoral destinado a conectar Nerja y Algeciras a través de la Costa del Sol, con paso por Málaga capital.

Así lo han dado a conocer en un comunicado, en el que detallan que durante el encuentro, los miembros de la PTL han expresado su satisfacción por los avances del estudio de viabilidad adjudicado el pasado mes de junio, que permitirá definir los posibles trazados del futuro corredor y en particular la viabilidad de las soluciones técnicas posibles que la hagan realidad.

La plataforma destaca que este paso supone un hito decisivo para una infraestructura que, en sus palabras, "marcará el futuro de la movilidad, la competitividad territorial y la sostenibilidad de toda la provincia de Málaga".

El estudio evaluará distintas alternativas de trazado, con especial atención al tramo occidental entre Málaga y Estepona, donde la demanda de movilidad es más intensa y la congestión viaria más acusada.

Asimismo, se analizará la conexión con Algeciras, nodo logístico estratégico del Sur de Europa, y la posible prolongación hacia Nerja, configurando así un corredor ferroviario que contribuirá de manera decisiva a vertebrar la Costa del Sol, como una gran área metropolitana.

Los representantes de la PTL destacan que este enfoque integral demuestra que el proyecto avanza con claridad de objetivos y ambición territorial.

SOLICITUD FORMAL DE REUNIÓN CON LA SECRETARÍA DE TRANSPORTES

Ante este nuevo escenario de avances, la Plataforma por el Tren Litoral ha acordado solicitar una reunión formal con el Secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano.

Según señalan, el propósito de este encuentro es trasladarle de primera mano la visión y el conocimiento técnico de las entidades que integran la PTL, ofrecer al Ministerio su plena colaboración institucional, técnica y empresarial, y conocer de forma directa los próximos pasos, plazos y estudios previstos para un proyecto de máximo interés para la provincia.

La plataforma recalca la importancia de que el proceso avance con criterios de transparencia, participación y coordinación, y reivindica el papel de la PTL como interlocutor legítimo del tejido profesional y empresarial de Málaga.

Conforman la PTL la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Málaga; la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos); la Asociación de Empresarios y Profesionales de Marbella (CIT Marbella); la Asociación Empresarial de Ingenieros Consultores de Andalucía (Asica); el Club de Rotarios; la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM); el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos; el Colegio de Arquitectos; el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos; el Colegio de Ingenieros de Obras Públicas; el Colegio de Ingenieros Industriales; el Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales; y el sindicato Comisiones Obreras CCOO.