La Plaza de la Constitución de Málaga se convierte el sábado en un salón de belleza contra la violencia de género

Presentación de la XI edición de Fuertes y Hermosas - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plaza de la Constitución de Málaga volverá a celebrar este sábado una nueva edición, la número once, de Fuertes y Hermosas, un salón de belleza al aire libre nacido del compromiso de un grupo de empresarios de la ciudad unidos en la lucha contra la violencia de género.

Durante la jornada, de 12,00 a 20,00 horas, más de 150 profesionales ofrecerán servicios de maquillaje, peluquería, manicura, barbería, 'shiatsu', 'flash skin care' y 'glow express', además de actividades para el público infantil.

Los servicios tendrán un precio de entre cinco y diez euros y la recaudación será entregada a las Hermanitas Adoratrices para su proyecto 'Vive y Camina', dirigido a mujeres en situación de vulnerabilidad por motivos de violencia o explotación sexual.

Fuertes y Hermosas es un acto organizado por el Ayuntamiento de Málaga a través del Área de Derechos Sociales con el respaldo de la Junta de Andalucía y de la Diputación Provincial a través de Sabor a Málaga.

También colaboran Kapyderm, Antonio Eloy Escuela Profesional, Ederbel Distribuciones Cosméticas, CallSoft Informática, Rock School Málaga, Coral Joyería, Agap Anthus, Tejeros, 02 Wellness Center y Cafés Mokasol.

El concejal delegado de Derechos Sociales, Francisco Cantos, ha presentado este lunes el programa del evento acompañado por los profesionales impulsores de Fuertes y Hermosas: Boris Soler, Virginia Esber, Eloy Moreno, Norberto Obregón y Katy Navarro.

Además de contar con un punto informativo sobre las ayudas y recursos a mujeres víctimas de la violencia, durante el transcurso del evento habrá otras acciones paralelas como actuaciones en el escenario y actividades deportivas, así como espacios para la venta de camisetas y otros productos y de degustaciones de café de Mokasol y de tortas ofrecidas por Tejero a cambio de un donativo que se destinará a la causa.

En esta edición se espera superar la recaudación de la última edición, celebrada en 2024 en la que se entregaron también a las Hermanas Adoratrices un total de 10.230 euros.

El objetivo de este evento es concienciar a la población y colaborar con las entidades que luchan contra la violencia de género. Con esa intención nació esta plataforma de la mano de un grupo de amigos que empezaron reuniendo a mujeres maltratadas para que pasaran una tarde en un centro de belleza y pudieran ayudarles a subir su autoestima y que se sintieran queridas, hermosas y fuertes.

Poco a poco se fueron incorporando otros profesionales y se consiguió el apoyo de las administraciones públicas para sacar la actividad a la calle, logrando en cada edición la respuesta de un público solidario que acude para sumarse a esta iniciativa organizada por el Ayuntamiento.

Además, este proyecto cuenta con el reconocimiento del Premio Menina que entrega la Delegación de Gobierno de España en Andalucía por su trabajo de apoyo a las Mujeres Maltratadas.