La plaza Ochavada de Archidona (Málaga) ilumina su Semana Santa con tecnología led

La plaza Ochavada de Archidona - FUNDACIÓN IBERDROLA

ARCHIDONA (MÁLAGA), 2 (EUROPA PRESS)

La plaza Ochavada del municipio malagueño de Archidona suma esta Semana Santa un nuevo elemento a su identidad como es una iluminación ornamental basada en tecnología led que acompaña las procesiones sin alterar su esencia.

La plaza Ochavada, uno de los ejemplos más singulares del urbanismo barroco andaluz del siglo XVIII, se convierte cada Semana Santa en el gran escenario de las procesiones de Archidona. Su planta octogonal, rodeada de edificaciones de traza homogénea, genera una atmósfera única, especialmente en los recorridos nocturnos.

Por este enclave discurren todas las cofradías del municipio, en un itinerario que concentra buena parte de la emoción y la estética de la Semana Santa local. El silencio, la disposición del público y la propia configuración del espacio convierten el paso de las imágenes "en una experiencia única".

La nueva iluminación ornamental, impulsada por la Fundación Iberdrola España, fue inaugurada el pasado 5 de noviembre de 2025, con una inversión de 200.000 euros, en una actuación que ha permitido renovar el alumbrado de la plaza mediante tecnología led. Para este proyecto se han instalado un total de 30 luminarias distribuidas por todo el espacio.

De ellas, ocho están destinadas a resaltar el interior del conjunto y su singular estructura octogonal, mientras que otras se ubican en los cuerpos superiores de las fachadas del Ayuntamiento.

La actuación alcanza una potencia instalada de alrededor de 1.264 vatios y permitirá una reducción significativa del consumo energético, así como de las emisiones asociadas, mejorando al mismo tiempo la calidad de la iluminación y la percepción del conjunto monumental.

INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL

El resultado es una luz más uniforme y respetuosa con el entorno, que pone en valor volúmenes, recorridos y elementos arquitectónicos sin alterar la identidad visual de la plaza.

La Semana Santa de Archidona, declarada de Interés Turístico Nacional en Andalucía, encuentra así un equilibrio entre tradición e innovación, integrando soluciones sostenibles en un entorno de alto valor patrimonial.

Entre historia, silencio y luz, la plaza Ochavada vuelve a convertirse en uno de los escenarios más singulares de la Semana Santa andaluza. Este año, además, lo hace con una nueva forma de iluminar que pone en valor su patrimonio mirando al futuro.