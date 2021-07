El plazo para presentar videojuegos al concurso nacional 'Indie Games Málaga' entra en su recta final

MÁLAGA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Polo Nacional de Contenidos Digitales del Ayuntamiento de Málaga ha hecho un llamamiento a emprendedores, programadores y estudios de videojuegos para participar en la tercera edición del concurso 'Indie Game Málaga 2021'. El plazo de inscripción para presentar las propuestas, abierto desde junio, entra en su recta final ya que acabará el 8 de agosto.

Podrá optar cualquier videojuego, sin limitación geográfica alguna. Además, 'Indie Games Málaga' está dotado con más de 20.000 euros en premios repartidos en estas categorías. Con 4.000 euros se galardonará al Mejor Videojuego Accesible, Mejor Videojuego Móvil, Mejor Videojuego PC/Consolas y Mejor Videojuego Tecnología/XR.

Además, el Mejor Videojuego Indie estará dotado con 2.000 euros más a aquel que sea seleccionado de entre todos los ganadores. Igualmente, se concederán seis accésits de espacios de coworking, valorados en 1.200 euros cada uno, consistentes en un año gratuito y de permanencia en el Polo de Contenidos Digitales de Málaga.

JURADO DEL CONCURSO

Será entre los meses de agosto y septiembre cuando la Academia del Polo y el jurado seleccionará a los 20 juegos finalistas, que tendrán que presentar sus propuestas el 7 de octubre en un acto mixto (presencial y online).

El jurado de este año está compuesto por reconocidos expertos de la industria de los videojuegos en España, abarcando desde desarrolladores, 'publishers' e inversores hasta formadores, otorgando al tribunal una visión amplia y completa de todo el recorrido que acompaña a la creación de videojuegos.

Se trata de Enrique García, técnico de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación ONCE; Curro Rueda, CEO de Viva Games Studio y vicepresidente de DEV; Arturo Monedero, vicepresidente de AEVI, Asociación Española de Videojuegos y diseñador TLR Games; Lara Isabel Rodríguez, profesional del marketing y la comunicación de estudios indies y marcas gaming, Make Good Art Agency; Raquel Alcázar, game tester de Blasphemous, The Game Kitchen; Luis Oliván, productor del estudio indie Fictiorama y vocal de DEV; Elena Blanes, CEO Hello XR; David Martínez, redactor jefe de Hobby Consolas; Olga Reus, CEO New Gaming y presidenta de GamersON Córdoba;

También por Javier Cepa, CEO Pixelatto; Rodolfo Tiessler, CEO de Brantor; Lucía Herrero, presidenta Málaga Jam; Ian Bermejo, CEO de Cooking & Publishing y Antonio Quirós, coordinador del Polo Nacional de Contenidos Digitales.

La gala de entrega de premios de la tercera edición de 'Indie Games Málaga' tendrá lugar el próximo 12 de noviembre de 2021 en la sede del Polo de Contenidos Digitales.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO

Podrán presentarse al concurso tanto videojuegos nuevos como aquellos que no hayan sido premiados en anteriores ediciones. Los requisitos para participar es ser un videojuego creado por personas, equipos pequeños, o pequeñas compañías independientes; que pueden estar legalmente constituidos, este dado de alta o no; y que dispongan de versiones de videojuegos cuya jugabilidad y experiencia de usuario permita una percepción suficiente del propio videojuego, considerándose como nivel mínimo una demo jugable.

Por otra parte, y en el caso de que sean videojuegos ya lanzados al mercado, se requiere que la fecha de salida en primera versión no sea anterior al 01/01/2019.

Los participantes deberán rellenar un formulario por cada videojuego presentado y, en el mismo, deben indicar las categorías a las que quiera optar a través de la página web www.premiosindies.com

Este certamen se ha consolidado a lo largo de sus dos ediciones como referente en pro del desarrollo de la industria de videojuegos, donde más de 245 estudios independientes han participado en total, procedentes de todo el territorio español y dos países latinoamericanos.

El juego ganador de la primera edición recayó en la temática terror con 'Song of Horror' del estudio madrileño Protocol Games, y el ganador del año pasado 2020 fue para 'Summer in Mara', una aventura gráfica de verano, del estudio valenciano Chibig Studio.

El concurso 'Indies Games Málaga' está organizado por el Polo de Contenidos Digitales, del Ayuntamiento de Málaga, y cuenta con el apoyo adamantium de Fundación ONCE; para la categoría oro con Viva Games y la Asociación Española de Videojuegos. Como plata a Hello XR, la Universidad de Málaga y el Master en Creación de Videojuegos y Kaiju Games; y la colaboración de DEV (Asociación de Desarrollo Español de Videojuegos), Brantor, OWO Game, Málaga Jam, FemDEvs, Gaymer y Cooking & Publishing. Como media partners cuenta con Hobby Consolas, Nivel Oculto Podcast y el periódico Málaga Hoy, de Grupo Joly.