Pleno aprueba conceder la Medalla de la Ciudad a Porfirio Smerdou y el título de hijo adoptivo a título póstumo

El derribo de Villa Maya centra el debate de la moción institucional

MÁLAGA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado por unanimidad el instar al Ayuntamiento de Málaga a que, a través del Área de Cultura, se incoe el expediente para la concesión de la Medalla de la Ciudad de Málaga y el título de hijo adoptivo a título póstumo a Porfirio Smerdou, cónsul honorario de México en Málaga que salvó la vida de cientos de personas refugiadas en Villa Maya, recientemente demolida y que ha sido motivo de reproches continuos en el debate.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha sido encargado de defender la moción institucional, que era a propuesta del equipo de gobierno, y que ha contado con en segundo punto. Así, ha sido aprobado también el instar al Ayuntamiento y a la Junta a estudiar "la mejor solución" para recordar la casa donde fue posible la labor tan benéfica, humanitaria y desinteresada de Smerdou, sin excluir la posible reconstrucción exacta del inmueble.

Previo al debate de la moción ha tomado la palabra el escritor Félix Álvarez, que De la Torre ha definido como "de los mejores conocedores de Porfirio y de la labor espléndida que hizo en favor de malagueños y el papel que desempeñó en aquellos difíciles años".

Álvarez ha incidido en que ahora "no se trata de buscar responsables" en cuanto al derribo de Villa Maya. "El propósito de la moción es situarnos en este 28 de marzo", ha dicho.

"El ensalzar la figura de Porfirio Smerdou no tiene nada que objetar", ha dicho, incidiendo en que el objetivo último de la moción es "el reconocimiento de su figura y visualizarla". Así, aunque ha lamentado la demolición de Villa Maya ha dejado claro que "la memoria y los archivos perdurarán", insistiendo en Villa Maya como lugar de concordia.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre ha dicho que es "el primero" en lamentar la demolición de Villa Maya, pero ha añadido que la iniciativa que se trae es para reconocer la persona. Asimismo, ha aludido, en cuanto al derribo, a que no había protección por parte de la Junta de Andalucía; a la "falta de conocimiento histórico" de los funcionarios de la gerencia, pero, además, ha recordado un estudio de historiadores de 2011 en los que no plantearon proteger la casa.

De igual modo, ha incidido en la importancia del reconocimiento de Porfirio Smerdou, y, en cuanto a buscar la mejor solución para el inmueble, ha incidido en que no se excluye la reconstrucción, pero se deber ver si es público, privado y cómo se mantiene: "Caben distintas soluciones".

Asimismo, ha dicho que una escultura o una placa en el exterior "me parece interesante" para describir un mensaje de lo que pasó allí, poniéndose "el acento en la familia Smerdou, que debe ser recordada ahora, ya que no lo fue hace décadas", porque informaría.

OPOSICIÓN CRITICA DEMOLICIÓN

El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, por su parte, ha sido crítico con el equipo de gobierno y le ha acusado de "intentar lavar la mala conciencia" con la concesión de una Medalla. Así, ha criticado que con el derribo "se ha producido un hecho irreparable, un atentado patrimonial". "Estamos a favor de conceder la Medalla a Porfirio, pero también hacia falta que se hable de cómo hemos llegado a la situación", ha dicho.

Ha criticado que el nuevo del Gobierno andaluz ha paralizado el consejo de la Memoria, que no se ha convocado. De igual modo, ha propuesto una enmienda para "reconocer" los hechos acaecidos, que finalmente, ha sido aceptada como es incidir en que ha sido "demolida y genera una pérdida patrimonial e histórica". "Cuando queramos mirar al futuro tenemos que proteger también la memoria histórica", ha señalado.

De la Torre, por su parte, ha rechazado las críticas socialistas y ha dejado claro que este reconocimiento "no es lavar nada" es "porque se lo merece tanto hoy como hace 40 años". "Es tiempo de hacer" ese reconocimiento, ha defendido.

Asimismo, sobre las advertencias de la portavoz municipal de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, ha incidido en que "no me llegó" la petición para que no se demoliera Villa Maya, incidiendo, además, en que las conversaciones con Torralbo fueron de unos segundos. "No trato de lavar ni de tapar nada, sino de hacer justicia a la figura protagonista, no tanto la casa, aunque mereciera atención y respeto".

Ysabel Torralbo, portavoz de Málaga Ahora, ha incidido en que hay que apoyar el que se restituya la memoria y "esa demolición le quita poder a la memoria". Eso sí, ha hecho hincapié en que "no puedo negarme a olvidar que se podía haber evitado la demolición".

Ha dicho, además, que Villa Maya es "un tema terriblemente sentimental para los malagueños, es la historia de la ciudad", ha recordado, reiterando que era recordada como "algo bonito" por lo que allí sucedió. Por último, ha agregado que "es el dolor aún mas grande porque se liga a mis recuerdos sentimentales".

"Espero que cambie el rumbo de la ciudad para proteger el patrimonio y la memoria", ha confiado la portavoz de Málaga Ahora, ya que, ha dicho, "sin memoria no podemos continuar".

El viceportavoz de Ciudadanos (Cs), Alejando Carballo, se ha mostrado a favor de la moción, lamentando, de igual modo, que "se ha perdido un símbolo de concordia que tenía la ciudad y cualquier media que intente paliar el pequeño desastre será bienvenida".

Asimismo, el portavoz de IU Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha dejado claro que apoya la moción, pero no ha querido entrar en lo ocurrido y en quién tiene la responsabilidad del derribo. No obstante, ha propuesto una enmienda, precisando la planteada por el alcalde, que no ha sido aceptada.

OTRAS MOCIONES INSTITUCIONALES

En la sesión de este jueves también han sido aprobadas otras dos mociones institucionales. En concreto, una de ellas ha aprobado la concesión de la Medalla de la Ciudad a Manuel Campos del Campo, pianista y compositor de música culta.

De igual modo, ha sido aprobada la moción institucional para la concesión de la Medalla de la Ciudad para la Sociedad Excursionista de Málaga.