El Pleno aprueba el impulso de proyectos para mejorar la movilidad al PTA como la llegada del metro

Publicado 29/11/2018 15:06:44 CET

MÁLAGA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado este jueves el impulso de medidas y proyectos para mejorar la movilidad en el entorno del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA). Entre otras propuestas ha salido adelante instar a la Junta incluir en agenda la llegada del metro a la tecnópolis; y al Ministerio de Fomento a no descartar la opción de la prolongación del Cercanías.

Además, ha sido aprobado exigir al Ejecutivo andaluz que, más allá de esa modalidad de transporte, también acometa actuaciones que garanticen "una mejora efectiva". Así, ha salido adelante reclamar la construcción de un carril Bus-VAO; la mejora de los accesos al PTA y Campanillas; y la adecuación y semaforización de la rotonda de Plácido Fernández Viagas, entre otros.

También, de la moción del PP, ha sido aprobado instar a la Junta a suscribir un convenio con el Ayuntamiento sobre las obras a acometer en los accesos, de modo que se establezca una financiación al 50 por ciento, una vez deducida la cantidad a financiar con fondos europeos.

Tanto el equipo de gobierno del PP como Ciudadanos han llevado la iniciativa como una moción urgente. En el caso del PP ha sido aprobada con 28 votos a favor y una abstención y, la de Cs por unanimidad. También sobre la movilidad en la tecnópolis malagueña iba una moción ordinaria de IU Málaga para la Gente, que ha salido adelante por unanimidad.

El alcalde, Francisco de la Torre, ha destacado la importancia de solucionar estos problemas por "la imagen de la ciudad". "Entendemos que hay que se proactivos", ha defendido. "Es urgente un carril Bus-VAO ya que de nada sirve tener más líneas si se quedan atrapadas en el atasco", ha advertido.

Por otro lado, ha lamentado que "ha habido un absoluto olvido de la Junta ya que la carretera se quedaba corta", ha dicho, añadiendo que "se veía venir esa cuestión". "Si esa carretera fuera competencia nuestra nos hubiéramos anticipado al problema", ha asegurado.

De igual modo, ha aludido a la utilización de los fondos europeos para hacer estos proyectos y ha afeado que "no hay manera de saber" información de esos fondos que gestiona la Junta: "No hay nada más urgente y eficaz donde el costo y los resultados sean positivos", ha dicho.

"No pongamos freno al desarrollo e impulso de Málaga", ha pedido, agregando que "la inquietud es muy grande y este tema debe ser tomado en serio y la Junta no lo ha hecho", ha lamentado, añadiendo que "se han hecho propuestas y la Junta va muy lenta", comprometiéndose, no obstante, para colaborar en cuestiones económicas. "Insto a que actúen proactivamente", ha concluido.

Por su parte, la concejala de Movilidad, Elvira Maeso, ha incidido, de igual modo, en que es "innegable" que hay problemas de movilidad en los accesos a la tecnópolis, que preocupan tanto a los trabajadores como a los vecinos de Campanillas. Ha recordado, asimismo, que se han triplicado el número de trabajadores y, frente a ello, los accesos son los mismos que hace 26 años.

Ha puesto en valor las mejoras que se han llevado a cabo por parte del Consistorio, como las pruebas piloto, las mejoras en líneas de la EMT o los estudios elaborados, pero ha dicho que para dar solución a los problemas "estructurales" las acciones las debe acometer la Junta al ser la titular de los accesos. Así, ha reclamado un "compromiso claro" del Ejecutivo andaluz para priorizar estos proyectos, recordando los fondos europeos.

CS CRITICA "FALTA DE PREVISIÓN"

Por su parte, el portavoz municipal de Cs, Juan Cassá, ha aludido a las recientes protestas de los trabajadores a las puertas de las empresas reclamando soluciones: "Los empleados se ven atrapados en el embudo que se ha convertido los accesos al PTA", ha dicho, criticado, además, "la falta de previsión de las administraciones". Ha añadido que solo la combinación del metro y el ferrocarril serviría para "garantizar la oxigenación" del transporte al PTA.

"Vamos a hacer de una vez por todas las cosas bien", ha reclamado, insistiendo en "hacer previsiones y no como siempre que las instituciones llegamos tarde en previsión y planificación".

Cassá también ha reclamado la llegada del metro al PTA y ha afeado al PSOE, partido que gobierna la Junta, que "no es capaz de llevarlo", instando en relación con el suburbano malagueño que trabaje para "desbloquear esta situación insoportable".

"PROBLEMAS SIGUEN SIN SOLUCIÓN"

De igual modo, el portavoz de IU Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha lamentado que se trata de "un tema antiguo" y pese a los años transcurridos "sigue sin solución". "Estos problemas están costando dos horas de vida, de su ocio a los trabajadores que podrían dedicarlo a otras cosas", ha incidido. En este punto, también ha valorado el trabajo de la mesa de movilidad del PTA.

"Las propuestas no han tenido la acogida por parte de las administraciones", ha lamentado, dejando claro que habla "en plural porque atañe a varias administraciones las distintas soluciones". "Son las distintas administraciones las que no han hecho sus deberes", ha advertido.

Pese a que ha reconocido que los cambios por parte del Ayuntamiento han supuesto "algunos avances", ha dicho que han sido "pocos" en cuestiones de la EMT. Por ello, ha pedido que todas las administraciones se pongan de acuerdo y colaboren "cada una en sus deberes" porque "las medidas dependen de todas".

También el concejal socialista Sergio Brenes ha reconocido que los trabajadores tienen que entrar por unos accesos que en su día se planificaron y que "se han quedado insuficientes para asumir esa cantidad de vehículos".

En este sentido, ha señalado que los desplazamientos, en su mayoría, a la tecnópolis se hacen en vehículo privado y, además, en muchos casos solo con el conductor, por lo que "las medidas no están funcionando".

Ha valorado que "la Junta está haciendo parte de los deberes que tiene que hacer para fomentar el transporte público y que los vehículos lleguen con un más de un pasajero", ha dicho, preguntándose, por otro lado, por qué no se han incrementado las líneas directas de la EMT al PTA desde distintos puntos de la ciudad.

"Sabemos cuál es el problema y las soluciones; hace falta, efectivamente, hacerlo", ha insistido, recordando que algunas medidas se pueden "hacer desde hoy" como una línea de autobús directa más eficaz o policías en la glorieta Plácido Fernández Viagas.

De igual modo, la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, ha lamentado que se trate de una historia "larga" y "no se entiende que una ciudad como Málaga ahuyente a las empresas por problemas de movilidad".

"La Junta no ha puesto solución al problema pero el Ayuntamiento no ha sido persistente", ha señalado, advirtiendo que una semana de movilidad no da solución.

Por último, ha opinado que desde el Ayuntamiento "se deben poner medios mientras llegan las soluciones" y que ello permita "acabar con el problema, que ahuyenta a inversores dado los problemas de movilidad". "Las administraciones no están a la altura", ha criticado, confiando en que "a partir de ahora maduren las administraciones o cambien porque no son capaces de hacerlo".