El Pleno del Ayuntamiento de Málaga declara tránsfuga al edil Juan Cassá, quien asegura que va a seguir apoyando al PP

MÁLAGA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado la moción del PSOE en la que se acuerda declarar tránsfuga al concejal y diputado provincial no adscrito Juan Cassá, que dejó el pasado mayo Ciudadanos --con quien el PP tiene pacto de gobierno--, el cual ha intervenido en la sesión plenaria para aclarar que va a seguir votando al PP. "Me da igual el politiqueo y me da igual todo lo que digan, voy a seguir apoyando a este equipo de gobierno por la estabilidad", ha dicho.

Con esta moción, el PSOE ha planteado además trasladar el caso de Cassá a la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo, además de "aislar al concejal tránsfuga" para que su voto no sea utilizado por el gobierno o la oposición "para aprobar ninguna cuestión", firmando un 'Pacto por la Regeneración Política y Democrática'.

La moción, que ha contado con el apoyo de Adelante Málaga, Cs y PSOE, que ha sumado 16 votos, y con el rechazo del PP y el propio concejal no adscrito, alcanzando 15 votos, "pretende luchar contra la corrupción, por lealtad a Málaga, para conseguir la regeneración política, por la ética y por amor a la ciudad", ha declarado el portavoz del PSOE, Daniel Pérez.

En este sentido, Pérez se ha dirigido al propio regidor, Francisco de la Torre, para recordarle que, al votar en contra de esta moción, "se ha quedado solo en el pleno, solo con la compañía de Cassá, a quien propuso que entrara en su equipo de gobierno para no perder el control de la ciudad".

A esto, el alcalde ha insistido en que lo que busca el Gobierno municipal es la "estabilidad que necesita la ciudad" y que Cassá "ha demostrado, al seguir votando lo mismo" desde que abandonó la formación naranja el pasado 4 de mayo, lo que ha dicho que es "un problema de Ciudadanos que no hemos provocado nosotros".

"Nosotros rechazamos la calificación de tránsfuga. Si hubiera pactado con usted, algo que a lo mejor esperaba, sí lo hubiera sido", se ha dirigido De la Torre al portavoz socialista, considerando que "al ver que Cassá no ha cambiado su voto presenta ahora una moción a destiempo".

Por su parte, la edil de Cs Noelia Losada, en relación con el apartado que apuesta por el aislamiento de Cassá, ha anunciado que "debemos cerrar filas para que nadie se valga de los votos de un tránsfuga".

La declaración de éste como 'tránsfuga' ha sido apoyada también por Adelante Málaga, considerándola "un hecho objetivo". Su portavoz, Eduardo Zorrilla, ha aludido al "sueldo galáctico" que percibe el concejal no adscrito desde el Ayuntamiento y la Diputación.

Zorrilla ha sentenciando que "lo más grave es la responsabilidad del PP" que, "comprando" el voto de Cassá, "ha recuperado su peor tradición". Así, el portavoz se ha referido a la "dudosa intención" del regidor, afirmando que "si es por afianzar su mayoría, lo que demuestra es que usted es capaz de cualquier cosa por continuar en el poder".

La concejala del PP, Elisa Pérez de Siles, ha apelado a la "coherencia" diciendo al PSOE que "está gobernando en ayuntamientos como el de Torremolinos gracias al voto de tránsfugas de libro". En este sentido, Losada ha contestado, criticando que se utilice este argumento para justificar lo que suceda en el Ayuntamiento.

Por su parte, el portavoz del PSOE también se ha referido a la necesidad de un 'Pacto de Regeneración Política y Democrática' para "no bloquear la gobernabilidad de la ciudad y que el Ayuntamiento se centre en la salida de la crisis económica derivada del COVID-19", señalando que con su negativa, De la Torre "ha perdido su oportunidad de sumarse a los partidos que quieren que Málaga siga adelante".

Así, con los 16 votos a favor de la moción, se envía a la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo al concejal Juan Cassá, además de "aislar" a éste para "frenar la situación de inestabilidad" que se ha generado en las principales instituciones de la provincia --Ayuntamiento y Diputación--, ha señalado Pérez.

"Un tema que ha puesto a la ciudad de Málaga en los medios de comunicación nacionales durante las últimas semanas, para abordar esta situación y que no se premie a los tránsfugas que defraudan hasta a sus propios votantes", ha concluido Pérez.

"APOYO Y APOYARÉ AL PP"

El concejal no adscrito Juan Cassá ha declarado en el pleno del Ayuntamiento que va a continuar en la línea de apoyo que ha llevado hasta ahora. "Me da igual el politiqueo y me da igual todo lo que digan, voy a seguir apoyando a este equipo de gobierno por la estabilidad. Apoyo y apoyaré al PP a nivel provincial y a De la Torre", ha manifestado.

Además, ha espetado que el portavoz municipal del PSOE "está mintiendo" en relación con sus retribuciones --Daniel Pérez ha afirmado que el sueldo asciende a 93.000 euros--, ya que desde que ejerce de portavoz en la Diputación gana "30 euros más al mes netos", ha asegurado.

El concejal no adscrito ha defendido su silencio, desde que se conociera su abandono de Cs el pasado 4 de mayo, "por no echar leña al fuego" y ha reiterado que lo que persigue "es la estabilidad de esta ciudad".

Así se ha defendido Cassá durante el debate de la moción presentada por Cs para la reducción de la retribución a concejales del Ayuntamiento "que ya cuenten con dedicación exclusiva en otra administración pública".

En este sentido, Cs plantea reducir las retribuciones de 500 euros y de 250 euros por asistencia a plenos y comisiones o sesiones extraordinarias respectivamente, fijando un máximo de 50 euros. La concejala de la formación naranja, Noelia Losada, ha manifestado que el cobro actual "no es de recibo cuando ya están siendo remunerados totalmente por otra institución".

La moción ha resultado del mismo modo aprobada por el apoyo de PSOE y Adelante Málaga que, junto a Cs, han sumado 16 votos; frente a los 15 en contra del PP y el concejal no adscrito.

El concejal del PP Jacobo Florido ha criticado esta decisión, alegando que el vicepresidente primero de la Diputación, Juan Carlos Maldonado (Cs), "no va a dejar de cobrar los 700 euros" de las sesiones de Mijas (Málaga), donde es concejal.

Del mismo modo se ha referido al edil municipal socialista Jorge Quero; pidiendo que si apoyan esta moción ambos "renuncien" a estas retribuciones. Además, ha señalado que esta iniciativa viene "a destiempo" y ha preguntado "por qué no se ha presentado a nivel provincial o nacional, para que sí tenga sentido".

Por su parte, Losada ha manifestado que la Corporación municipal "debe ser consecuente con las circunstancias actuales de la ciudad y trabajar por optimizar al máximo los recursos de que dispone en favor de las necesidades actuales de los vecinos", y esta moción "es un ejemplo de ello".