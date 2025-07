El Pleno de Diputación de Málaga muestra rechazo a "incumplimientos" de compromisos del Gobierno sobre movilidad

MÁLAGA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Málaga ha aprobado este miércoles manifestar el rechazo de la institución al "incumplimiento" de los compromisos adquiridos por el Gobierno de España en la reunión de hace un año sobre movilidad en la Costa del Sol, así como "al abandono sistemático de las necesidades de infraestructuras de transporte en la provincia de Málaga".

Este es uno de los puntos aprobados de la moción del grupo 'popular', de la que también ha salido adelante instar al Gobierno central a iniciar de "forma inmediata" el estudio de viabilidad del tren litoral "comprometido para el mes de septiembre de 2024, así como a fijar un cronograma público y transparente para la redacción del estudio informativo y la consignación presupuestaria para su desarrollo".

También ha salido adelante reiterar la urgente necesidad de establecer bonificaciones efectivas al peaje de la AP-7 en su tramo de la Costa del Sol, instar a la creación del tercer carril en la A-7 en el tramo Málaga-Axarquía y exigir la inversión y mantenimiento de los Cercanías.

Durante el debate de la moción, el diputado 'popular' Luis Rodríguez ha recordado la reunión entre el Gobierno, la Junta, la Diputación y alcaldes para abordar la movilidad y ha lamentado que, tras un año, los resultados son "tristes y penosos", pero "ciertos", ya que "el Gobierno no ha cumplido con su palabra".

"Creo que si lo intentan hacer peor no les sale", ha continuado y ha criticado que "hasta ahora no se ha hecho nada, porque la realidad es clara, el Gobierno de Sánchez se vuelca en cualquier comunidad menos en la nuestra; además de triste, sectario". "Espero que el PSOE apoye la moción y mañana se la lleven al ministro Óscar Puente --que tiene previsto acudir a Málaga-- para que no se le olvide que a Málaga no se le ningunea".

Por su parte, la diputada socialista Isabel Ruiz ha explicado, en primer lugar, el voto de su partido, donde han votado algunos puntos a favor y otros no. Así, ha manifestado que el voto en contra "no es porque ignoremos los retos de movilidad en la Costa del Sol, que los hay y eso somos todos conscientes, sino porque esta moción ignora los hechos, distorsiona los avances reales y pretende trasladar un relato de abandono absolutamente injusto e irreal".

La diputada socialista ha ido punto por punto explicando los detalles y ha sostenido que la moción 'popular' "no aporta soluciones reales". A su juicio, "lo que hace es lanzar acusaciones una vez más, ignorando el trabajo que ya se está realizando y el esfuerzo de la colaboración institucional". "Desde el grupo socialista creemos en una Málaga conectada, moderna y sostenible", ha concluido.

Por su parte, el portavoz del grupo de Vox, Antonio Luna, ha señalado que desde su partido no tenían esperanza en acuerdos suscritos por gobiernos socialistas. "Llevan años castigando" y "la única esperanza es que abandone la Moncloa", ha apostillado. "No esperamos nada del Gobierno de Sánchez, que se vaya o que lo echen de una vez", ha concluido.

Por su parte, el portavoz del grupo de Con Málaga, Juan Márquez, ha valorado la reunión "sin precedentes" para abordar los "grandes retos" y con "unidad institucional para buscar soluciones", pero ha lamentado que "no se ha avanzado en esta tarea". Ha explicado el voto a favor pero ha recordado "algo importante", como es que "ni los problemas de movilidad se limitan a la provincia ni tiene como responsable siempre al Gobierno central".

Eso sí, ha incidido en que "entendemos que no se puede tardar un año en poner en marcha compromisos adquiridos", aunque ha recordado también otros compromisos del PP que "no se han cumplido". "Al PP le da igual la movilidad y los compromisos, lo único que quiere es la confrontación", ha apostillado, al tiempo que ha precisado que "votamos a favor, pero ya vale de pedir compromisos con la movilidad y cuando toca no os movéis", ha concluido.

Por último, el diputado del PP ha advertido al PSOE de que "aunque ustedes intenten escurrir el bulto, la verdad es que no están a la altura de las circunstancias con los malagueños y con la movilidad en la Costa del Sol", ha concluido. Frente a ello, la diputada socialista ha respondido que "no digan que el Gobierno de España castiga a Málaga, porque eso está muy lejos de la realidad que vive la provincia".

OTRAS MOCIONES

Por otro lado, ha sido aprobada la moción del PP sobre el rechazo a la cesión del IRPF a la Generalitat de Cataluña. Entre otros puntos ha sido aprobado "rechazar cualquier propuesta de financiación singular para Cataluña que suponga una ruptura del principio de igualdad entre los españoles y de solidaridad entre los territorios, así como cualquier medida que implique privilegios económicos o sociales para una comunidad autónoma concreta".

Asimismo, ha sido aprobada la moción conjunta del grupo socialista y del grupo Con Málaga relativa al arreglo de la carretera de Villafranco del Guadalhorce, en el municipio malagueño de Alhaurín el Grande.

Por su parte, las iniciativas de Vox para exigir el cumplimiento del compromiso de construir un nuevo estadio de fútbol y sobre soluciones en relación con el suministro de agua para la localidad malagueña de Valle de Abdalajís han sido aprobadas.

Sobre el estadio, el portavoz provincial de Vox se ha mostrado satisfecho con que la moción haya salido adelante, porque "Málaga necesita soluciones tras el fracaso nacional e internacional que ha sufrido por culpa de la falta de previsión y mala gestión del Ayuntamiento de Málaga, la Diputación y la Junta de Andalucía".

"Vamos a estar muy vigilantes para que Málaga tenga el estadio que se merece, ya sea uno nuevo o con la remodelación de La Rosaleda", ha añadido.

En cuanto a la moción de agua, ha recordado que "tras 20 años, los vecinos de Valle de Abdalajís siguen sin disponer de un suministro estable de agua potable. Es una auténtica vergüenza. Hoy, gracias a Vox, se ha dado un gran paso para acabar con el drama que sufren los vecinos por culpa de la falta de voluntad política del PP y PSOE", ha valorado.

Por último, ha sido rechazada la moción de Con Málaga en la que, entre otros, se instaba a la Diputación a darle un uso social y feminista al Palacio de Valdeflores.