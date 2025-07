El Pleno de Diputación de Málaga rechaza exigir responsabilidades políticas por la renuncia a ser sede del Mundial 2030

MÁLAGA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Málaga ha rechazado la moción del PSOE en la que se pedía exigir la asunción de responsabilidades políticas por la renuncia a ser sede del Mundial de Fútbol 2030.

En concreto, el punto de la moción urgente socialista que no ha salido adelante era "exigir la asunción de responsabilidades políticas por parte de los representantes públicos que, con anuncios reiterados y compromisos incumplidos, han generado falsas expectativas en la ciudadanía y han comprometido la credibilidad institucional: el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Salado; y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno".

Tampoco ha sido aprobado que "a vista de la nefasta gestión del proyecto de Málaga como sede del Mundial de Fútbol 2030, y por haber propiciado la pérdida de una oportunidad histórica para la ciudad y la provincia", acordar "reprobar públicamente al alcalde de Málaga, al presidente de la Junta y al presidente de la Diputación", así como la creación de una comisión informativa.

En el debate, el diputado socialista Antonio Navarro ha advertido de la "gran mentira" del PP en relación con albergar el Mundial 2030 y la remodelación de La Rosaleda. "Han alimentado una ilusión de miles de malagueños sabiendo que nos estaban engañando", ha apostillado.

Navarro ha interpelado a Salado y ha dicho que "lo que ha ocurrido no es falta de organización del trabajo, no son circunstancias sobrevenidas... lo que han hecho es mentir deliberadamente" a quienes " de forma noble han confiando que se iba a albergar algo provechoso para la provincia.

SALADO: DECISIÓN "RESPONSABLE"

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha destacado que la decisión tomada es "responsable", defendiendo "el interés de Málaga, del Málaga CF y los malagueños".

Además, ha afeado al PSOE que "buscan que ocurra lo peor para tener un arma arrojadiza en contra el PP". Por tanto, ha vuelto a defender la decisión "correcta y sensata" que se ha tomado.

"¿Cómo se atreve a decir que hemos engañado, mentido y no hemos hecho nada si no ha estado en ninguna reunión?", ha cuestionado, al tiempo que ha añadido, además, que ha habido "máxima transparencia" y que no se ha mentido. "Vamos a seguir trabajando en esa línea de tener un estadio como se merece la afición y Málaga", ha concluido.

Por su parte, el portavoz del equipo de gobierno, Cristóbal Ortega, ha afeado a Navarro que "viene a reprobar a Moreno, Salado y De la Torre, y le voy a decir una cosa, entre los tres, once victorias electorales; no tiene ni comparación la gestión, experiencia y buen hacer de las tres personas que intenta reprobar y mírese en su gestión y capacidad política antes de traer este tipo de cuestiones". Ha dicho también que se han dado explicaciones y ha valorado el ejercicio de "responsabilidad institucional".

El portavoz de Vox, Antonio Luna, ha señalado que la moción del PSOE no viene a reafirmar compromisos, "viene a hacer ruido" y "nosotros no estamos ahí, estamos en devolver la ilusión a los malaguistas y malagueños y a hacer política constructiva". Por tanto, no han apoyado la moción que "no va a solucionar nada el fracaso del proyecto 2030".

Desde Con Málaga, Juan Márquez ha incidido en que "esta historia es un fiasco anunciado". "Tras meses tirando balones fuera y vendiendo humo, han tenido que dar marcha atrás y dejar a Málaga sin Mundial" por un proyecto de la Rosaleda que, como ha advertido, "era un pelotazo imposible de realizar y envuelto en opacidad y mentira a la ciudadanía y a la afición malaguista", ha concluido.