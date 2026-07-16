El pleno extraordinario, "un intento de mini Debate" de Estado de la Ciudad con reproches sobre la gestión

Pleno del Ayuntamiento de Málaga - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha celebrado este jueves un pleno extraordinario, solicitado el PSOE, que llevaba como único punto una moción socialista relativa al Debate del Estado de la Ciudad y que ha sido un cruce de reproches sobre la convocatoria del mismo, el modelo de la ciudad y la gestión.

Además, este pleno se ha llevado a cabo justo después de otro extraordinario donde se ha aprobado la limitación de la implantación del uso de hospedaje como alternativo o compatible del uso residencial de forma automática.

El portavoz municipal del PSOE, Mariano Ruiz Araujo, ha señalado que este pleno "extraordinario debería ser el del debate del Estado de la Ciudad y aún así llegaría medio año tarde", pero "ha preferido no rendir cuentas de su gestión ni de modelo de futuro".

Ha lamentado que De la Torre "no quiere explicar cuál es el rumbo ni hasta dónde nos lleva, quizás porque ya no esté tan convencido de hacia dónde vamos y tampoco de a qué velocidad nos está llevando". Ha reconocido que Málaga en la última década "ha hecho cosas importantes" pero "ser un escaparate nunca ha sido un fin en sí mismo".

"Ya ha llegado el momento de dejar de hablar de lo que Málaga enseña para empezar a hablar de lo que Málaga vive", insistiendo en abordar el tema de la vivienda, que es "el principal problema de los malagueños".

Ruiz Araujo ha criticado que la respuesta del equipo de gobierno ante este problema está siendo "cuanto menos tibia, insuficiente, errática, tardía y profundamente tacticista". "No se pueden resolver problemas nuevos con soluciones antiguas; la vivienda exige valentía, creatividad y apertura de mira", ha abundado.

Por último, ha dicho que los "problemas" que tiene la ciudad como limpieza, de movilidad, o "abandono" de barrios, entre otros, "tienen un mismo origen, no estamos ante una colección de problemas independientes, estamos ante un modelo de ciudad que ha dejado de responder a las necesidades de los malagueños". "Hay imágenes que resumen perfectamente el modelo agotado que usted representa, alcalde", ha criticado y ha incidido en que "hoy, el reto ya no es que Málaga sea conocida, hoy es que sea vivible".

El alcalde, Francisco de la Torre, ha tomado la palabra para incidir en que "la vivienda es a lo que dedico más tiempo, es el tema fundamental", pero "de todo el tiempo que dedico, lo que saco la conclusión es que o resolvemos lo de la potencia eléctrica o entonces no avanzaremos".

Además, ha recordado que el Debate del Estado de la Ciudad será el 30 de septiembre, "corresponde al alcalde convocarlo y está convocado" y "este debate de hoy es porque ustedes decían que no queríamos tener debate de Estado de la Ciudad", por lo que ha acusado a Ruiz de hacer "un intento de mini-debate".

"Hablemos sobre si queremos debatir o no debatir, pero no entremos en el Debate del Estado de la Ciudad por que es una incompatibilidad o incongruencia, demuestra el estilo, señor Araujo, que le caracteriza, teatralización absoluta". "Este pleno lo hemos hecho para que no sea en agosto y puedan todos estar", ha abundado.

Además, ha recordado que en las juntas de portavoces previas a los plenos se ha podido abordar el Debate del Estado del Estado de la Ciudad: "Es la primera vez que se plantea por escrito esa petición cuando se ha podido hacer en cualquier junta de portavoces de meses anteriores, inclusive de las últimas". "Creo que es una buena costumbre hablarlo consensuadamente para buscar, efectivamente, la fecha más adecuada para unos y para otros".

Por su parte, la portavoz del equipo de gobierno, Elisa Pérez de Siles, ha afirmado que se tendrá la oportunidad de "hablar de las cuestiones de fondo, de esa profunda transformación que efectivamente ha experimentado nuestra ciudad en estos últimos años, que siempre decimos que es fruto del éxito compartido de todo y del que deberían ustedes también sentirse orgullosos".

"Tendremos oportunidad de debatir de todos esos proyectos de éxito, que hemos conseguido sumar a lo largo de este mandato y sobre todo de las altas cotas de calidad de vida que hemos ido sumando afortunadamente a favor de los malagueños en todos estos años", ha dicho, pero al margen de eso que se comentará en el Debate, ha criticado que "no entiendo la performance que ustedes están marcando en el día de hoy con este pleno, que sí es un pleno 'fake' cuando el alcalde ya había convocado, con fecha, el debate del Estado de la Ciudad para el día 30 de septiembre".

De igual modo, ha dicho al PSOE que "consejos vendo que para mí no tengo" porque "ustedes allí donde gobiernan hacen exactamente lo contrario". "Hace ocho años, desde que ustedes llegaron al Gobierno, pero en los últimos cuatro, ustedes, sus partidos en el Gobierno, no han convocado el debate del Estado de la Nación", ha recordado.

Además, ha reprochado que "este asunto que tanto les preocupa hace escasos días no era un asunto que estuviera encima de la mesa ni que ustedes ni siquiera hubiesen trasladado" y ha advertido a Ruiz Araujo de que "no pretenda usted someter la agenda de este ayuntamiento a sus intereses personales, a esa necesidad que tiene de darse a conocer ante los malagueños, porque esas poses, esas performes, las puede colar a través de otras muchas fórmulas".

"El equipo de gobierno no necesita debate del Estado, de la ciudad, para rendir cuentas a los malagueños porque lo hacemos cada día", ha señalado y ha recomendado a la oposición que "se dediquen a trabajar, que se dediquen a arrimar el hombro, sin teatro, sin performance, sin ambages, porque les garantizo que les va a ir muchísimo mejor en esta ciudad", ha concluido.

El portavoz municipal de Vox, Antonio Alcázar, ha dicho que el debate será en septiembre pero la pregunta "es bien sencilla: ¿Vive mejor un malagueño ahora que hace diez años?". "La respuesta entendemos que es no".

"Nadie discute que Málaga sea una ciudad atractiva, que llegue inversión o que el turismo siga batiendo récord. El problema es que ese éxito no está llegando a las familias que viven realmente aquí", ha sostenido.

"Nosotros proponemos una política municipal centrada en prioridades reales, más suelo para vivienda y agilización de licencias, menos burocracia para quienes creen crear empleo, más inversión en los barrios antes que en proyectos de imagen, refuerzo de la limpieza, de la seguridad y del mantenimiento urbano, una gestión eficiente del gasto público, eliminando partidas que consideramos prescindibles para dedicar más recursos a los servicios esenciales", ha dicho y ha asegurado que "Málaga necesita abrir una nueva etapa basada en la eficacia, en la cercanía con los vecinos y en el sentido común", ha concluido.

Por último, el portavoz municipal de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha dicho que al alcalde "no le gustan mucho los Debates sobre el Estado de la ciudad" porque "ha convocado en los últimos diez años apenas tres" pese a que "el reglamento dice que se deberían tener uno al año".

Ha reconocido que Málaga ha cambiado pero "el debate no es si Málaga cambió o no, sino lo que podría haber sido y lo que podría ser esta ciudad si en vez de tener un promotor turístico inmobiliario hubiera tenido un alcalde".

"Desde la peatonalización del centro de Málaga, de lo único que puede presumir es de haber colocado la marca Málaga a nivel de promoción turística", le ha dicho al alcalde y ha añadido que esta ciudad "es un paraíso".

"Esta ciudad es un paraíso y por lo tanto no es gran virtud haber colocado en el mercado turístico internacional la marca Málaga. Todas sus virtudes tienen que ver con haber enriquecido a unos pocos y no haber distribuido la riqueza generada socialmente de esta ciudad y transformarla en bienestar", le ha dicho al regidor.

El debate ha concluido con un rifirrafe entre la portavoz 'popular' y el portavoz socialista y, finalmente, se ha votado la moción, que no ha salido adelante.