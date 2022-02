Pleno de Málaga aprueba dar cuenta de fondos europeos e información de convocatorias a las que se presente Ayuntamiento

MÁLAGA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha acordado este jueves que en la comisión de pleno permanente de Sosteniblidad Medioambiental, Servicios Operativos, Innovación y Digitalización Urbana se incluya en el orden del día dar cuenta sobre fondos europeos durante el tiempo que se ejecuten dichos fondos.

El punto de la moción urgente del PSOE que ha sido autoenmendada, también precisa que se dé información de todas las convocatorias a las que se presente el Ayuntamiento, así como su seguimiento y acuerdo con los grupos políticos representados en el Consistorio. Asimismo, otro de los puntos aprobados por unanimidad es continuar captando fondos europeos en acciones que logren "una mayor cohesión social y acaben con la desigualdad creciente en la ciudad".

El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, tras condenar la acción militar rusa en Ucrania, ha insistido en la importancia de los fondos europeos y ha valorado la gestión del Ejecutivo central. También ha dicho que no entiende "que se fueran a Bruselas a protestar --miembros del PP, incluido el alcalde de Málaga-- por los fondos europeos".

"Se fueron en esa deriva casadista, que ya saben como ha terminado, pero entendemos que son una oportunidad los fondos europeos para reconvertir la ciudad de Málaga a más amable, más cohesionada", ha señalado, al tiempo que ha aludido a la "desigualdad" creciente que hay en la ciudad.

La concejala de Unidas Podemos Remedios Ramos ha agregado que "lejos de ir a Bruselas a protestar por estos fondos, tenemos que ir a pedir dinero, un reparto equitativo e invertirlo en tener una ciudad cohesionada", ha demandado.

Tras las críticas de PSOE y Unidas Podemos, el alcalde ha asegurado que "no fuimos a protestar", sino a pedir "transparencia y colaboración leal en plano institucional". "Cíteme una palabra que en la que yo proteste de algo; pedía transparencia, información y colaboración leal, esto es lo que dije, la opinión global de este Ayuntamiento, no la mía personal".

"Mis palabras tenían un tono institucional. No construya una falacia. No hubo llamada del señor Casado. Fuimos constructivamente, en mi plano personal, fue así y no acepto que diga que dije lo que no dije", ha advertido.

La concejala de Innovación y Digitalización Urbana, Susana Carillo, ha dado cuenta de las gestiones que se están llevando a cabo. "Estamos centrados en trabajar en los fondos europeos desde hace años y tenemos muy claro el trabajo que hay que hacer", ha afirmado.

Por último, la portavoz municipal de Cs, Noelia Losada, ha destacado la "enorme ventana de oportunidad" de los fondos pero ha incidido en el "reparto justo y transparente". "Nos jugamos mucho; no quiero que por obligaciones con los socios de gobierno ni con nadie, haya un reparto asimétrico en unos fondos que nos merecemos todos".

Pérez, en su última intervención antes de la votación, ha afirmado que si "Málaga es la ciudad que es, es gracias al puerto, aeropuerto y AVE, que trajo la ministra socialista Magdalena Álvarez y José Luis Rodríguez Zapatero". Una vez votada la moción, De la Torre ha querido precisar sobre estos hechos y ha pedido al PSOE que "vea la hemeroteca" y mire quien puso la primera traviesa del AVE, que fue un Ejecutivo del PP.

Tras ello se ha producido un debate acalorado entre PP y PSOE, ya que la viceportavoz del PSOE, Begoña Medida, ha insistido en que el debate se había acabado y ha pedido "responsabilidad" y que se respete el reglamento del pleno. "Le estoy recriminando su actitud", le ha dicho a De la Torre, a quien no ha dejado hablar, llegando a decir el alcalde a Medina que "usted es una dictadora, usted no puede quitarme la palabra".

Ante ello, ha intervenido la portavoz municipal 'popular', Elisa Pérez de Siles, que ha dicho a Medina que "no está en un mercado", "no es portavoz ni es quien para recriminar al presidente de este pleno".

Tras un tira y afloja, De la Torre ha vuelto a tomar la palabra y ha dicho, pero precisando que sin constar en acta, que "la historia no se puede cambiar, la verdad está ahí". Por último, ha dejado claro que "quiero que haya libertad de expresión dentro de normas mínimas de respeto y el primer respeto es respetar la verdad de la historia".

ÉTICA

Por otro lado, ha salido por unanimidad la moción urgente de Unidas Podemos sobre transparencia y ética en la política institucional y en los procedimientos de contratación pública. No obstante, la moción ha sido cambiada por un punto para instar a equipo de gobierno, Junta y Gobierno a elaborar y publicar en los portales web pertinentes un informe detallado sobre todos los contratos de emergencia durante la pandemia. Otro punto añadido agradece a los trabajadores y técnicos del Consistorio.

Sguiglia ha insistido en que lo que se trae con la moción es "sensatez" y ha confiando en el compromiso de todos. La concejala del PSOE Alicia Murillo ha aludido al Tribunal de Cuentas, que "dice que Málaga es la ciudad de España en donde más crecieron los contratos de emergencia durante la pandemia". Por ello, ha considerado "sensato" que se haga un análisis y conocer la información de primera mano.

Tras las críticas, la portavoz municipal del PP ha explicado que "tuvimos que actuar con urgencia, con precipitación pero ni esa urgencia ni esa precipitación ha servido, en ningún caso, para que el Ayuntamiento de Málaga trabaje de forma diferente a como lo hacemos de forma habitual, que es en cumplimiento riguroso de la ley de contratos, con total transparencia".

Pérez de Siles ha lamentado que cuando hablan del Tribunal de Cuentas "cuenta el principio, pero se les olvida contar el final", precisando que la "actuación del Ayuntamiento es absolutamente correcta, se le olvida comentar ese detalle".

Ha defendido la transparencia y que la información está "colgada, a disposición de cualquiera, cumplimos con todas las obligaciones legales, pero es más, es que este Ayuntamiento va mucho más allá de lo que exige la ley". "Este Ayuntamiento es ejemplar en materia de contratación y transparencia", ha subrayado, a lo que De la Torre ha añadido que es un Consistorio el de Málaga "en vanguardia en transparencia en España".

Pérez de Siles ha aludido al "carácter oportunista" de la moción: "Entiendo que les preocupe el contrato de la Comunidad de Madrid, pero se les olvida sacar sábanas de cuestiones que sí están imputada, pero qué casualidad son imputaciones del PSOE y Podemos". Por último, Losada ha incidido en que la función pública tiene "que ser ejemplar y cuanto más información se dé, mejor".

En el pleno, además, ha salido adelante la moción sobre la revisión de precios en los contratos públicos de obra; la de atención adecuada a los pacientes con ELA; una institucional sobre el 8 de marzo; otra para reivindicar la igualdad real y efectiva de las mujeres; otra sobre el apoyo a los creadores locales; una iniciativa sobre sequía y déficit de infraestructuras hidráulicas; una relativa al bachillerato de música y danza; y otra sobre la situación del edificio de Hacienda y la antigua sede de Correos.

Por contra, ha sido rechazada sendas mociones de PSOE y Unidas Podemos sobre vivienda. Así, PSOE y Unidas Podemos han hablado de crisis de viviendas y que las medidas impulsadas no están siendo capaces de dar respuesta. Por su parte, el edil de Derechos Sociales, Francisco Pomares, ha subrayado la gestión que hace el equipo de gobierno. "En Málaga hay opciones, no las suficientes, pero hay opciones que no tienen en Sevilla, Barcelona o Cádiz". Tampoco ha salido adelante la moción Unidas Podemos sobre la emergencia sanitaria que padece Málaga.

Por último, y antes de terminar, De la Torre ha mostrado preocupación por el ataque de Rusia a Ucrania, apoyando las decisiones del Gobierno. "Es un tema preocupante, que espero que dure poco, se resuelva bien, pacíficamente, pero nuestra mente y corazón están con las víctimas de la guerra".