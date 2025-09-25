Pleno de Málaga aprueba modificación presupuestaria con más de 16,8 millones para movilidad sostenible y acción social

Sesión plenaria ordinaria del mes de septiembre de 2025 en el Ayuntamiento de Málaga. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado este jueves de forma inicial, con los votos a favor del equipo de Gobierno (grupo municipal del PP) y la abstención de los grupos municipales del PSOE, Vox y Con Málaga, el cuarto expediente de modificación del presupuesto 2025, que alcanza un importe de más de 16,8 millones de euros.

Así, cabe destacar que el Ayuntamiento de la ciudad destinará del total una partida de 14 millones de euros para la compra de nuevos autobuses sostenibles, en el marco de la estrategia municipal de la electrificación de la flota; para continuar aplicando los descuentos del transporte público hasta el 31 de diciembre; y para la ejecución de una nueva rotonda que mejorará la movilidad y operatividad del entorno de las nuevas instalaciones de la EMT en Los Prados.

También se incluyen partidas para incrementar las ayudas económicas de atención a personas por situaciones de dificultad social, así como de apoyo al tejido deportivo y cultural, a través de distintas subvenciones para actividades y eventos.

Además, se incluyen importes para la puesta en marcha de una nueva sala de estudios en la ciudad, concretamente en el distrito Este, y para acciones de promoción de la marca Málaga a través de la captación y celebración de eventos.

El importe de la modificación presupuestaria se financia fundamentalmente con parte del remanente de tesorería, así como sobrantes de actuaciones.

Por otra parte, el pleno también ha dado luz verde, con los votos a favor del equipo de Gobierno y de los grupos municipales del PSOE y Vox y el voto en contra del grupo municipal Con Málaga, al primer expediente de modificación del plan cuatrienal de inversiones del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) para destinar 30 millones de euros a la ayuda económica para fomentar la construcción de viviendas protegidas en alquiler.

AGILIZACIÓN DE LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS

El pleno también ha dado luz verde de forma definitiva al texto normativo que modificará la Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas, Declaraciones Responsables y demás medios de intervención en el uso del suelo y la edificación (OMLU) del Ayuntamiento de Málaga, en vigor desde junio de 2019.

' La propuesta ha salido adelante con los votos a favor del equipo de Gobierno y del grupo municipal Vox; y los votos en contra de los grupos municipales del PSOE y Con Málaga.

Según han destacado desde el Ayuntamiento, la modificación de esta ordenanza, se enmarca en el compromiso del equipo de Gobierno para agilizar los trámites urbanísticos para la concesión de licencias y la reducción de trámites de la ciudadanía con el Consistorio para la ejecución de obras de menor entidad.

Tras la aprobación definitiva del texto por parte del pleno, la ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).