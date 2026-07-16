El Pleno de Málaga aprueba la moratoria de apartamentos turísticos y hoteles en uso residencial por tres años

Pleno del Ayuntamiento de Málaga - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga, reunido de forma urgente y extraordinaria, ha aprobado de forma inicial, por razones de interés general, la modificación de la normativa del Plan General, en concreto la pormenorizada número 28, con el fin de limitar el uso de hospedaje como alternativo del uso residencial y el cambio de uso de local en planta baja a vivienda.

La propuesta, que tiene como objetivo "blindar y potenciar el uso residencial sobre el turístico", ha salido adelante con los votos a favor del equipo de gobierno --PP--, la abstención del PSOE y los votos en contra de los grupos municipales de Vox y Con Málaga.

La modificación se centra, por un lado, en limitar la implantación del uso de hospedaje como alternativo o compatible del uso residencial, y por otro, la limitación de los cambios de uso de comercial a residencial.

Así, tras la aprobación de la modificación por parte de la junta de gobierno local y la resolución de las enmiendas presentadas por los grupos municipales de la oposición, la modificación de la normativa del Plan General será efectiva y entrará en vigor tras la publicación en el BOP del extracto de la aprobación inicial por parte del Pleno del Ayuntamiento.

En este sentido, el Pleno ha aprobado que, desde la publicación en el BOP del acuerdo de aprobación inicial, y durante el plazo de tres años o hasta tanto se apruebe la modificación de elementos del PGOU en trámite, si se produce antes, se suspendan, según el régimen de suspensión previsto en el Anexo 1 de la propuesta de esta modificación del PGOU (las iniciadas tras la aprobación de esta medida), todas aquellas licencias y autorizaciones que no cumplan las determinaciones que propone esta Modificación del Plan General.

Por tanto, la suspensión no se aplica a todos aquellos que hayan solicitado una licencia o tengan en tramitación una figura de planeamiento donde se especifique el uso de alojamiento turístico con fecha anterior a la publicación del acuerdo en el BOP de aprobación inicial por parte del Pleno.

DEBATE

Durante el debate, la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, que ha recordado que previamente se ha debatido en comisión, ha incidido en que se ha votado en contra de las mismas pero "hemos abierto la posibilidad de profundizar en algunas cuestiones que planteaban esas enmiendas que nos parecen interesantes".

Además, Casero ha valorado esta modificación y ha recordado, de igual modo, todas las medidas que se han llevado a cabo. Asimismo, se ha referido a las críticas de la oposición sobre la tardanza en tomar esta medida y ha recordado al PSOE, entre otros, que si se pueden hacer más cosas "¿por qué ustedes después de ocho años de Gobierno han permitido que tengamos una infraestructura energética que son absolutamente lamentables?". "Esto es un problema grave, un desafío importante, y en el ámbito de sus competencias tienen que tomar medidas", ha sostenido.

Por último, ha lamentado los votos en contra y ha agradecido a la abstención: "Seguiremos trabajando por mejorar el documento lo máximo posible".

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha tomado brevemente la palabra para valorar la política de vivienda que "es la más ambiciosa de cualquier ayuntamiento en España hoy" y "queremos seguir haciéndola, pero necesitamos la potencia energética que tiene frenado un plan parcial". "Es obvio que necesitamos más suelo finalista para poder hacer más viviendas. Y hay más cuestiones, evidentemente", ha señalado.

OPOSICIÓN

Por su parte, el portavoz del grupo de PSOE, Mariano Ruiz Araujo, ha criticado la normativa y ha dicho que al equipo de gobierno "les está costando entender que hace falta proteger el uso residencial del suelo y limitar la presión del hospedaje turístico", pese a que los socialistas, ha dicho, llevan años advirtiéndolo.

Ha admitido que ven "positivo que se pueda empezar a eliminar la posibilidad de implantar el hospedaje como uso alternativo o compatible con el residencial", pero "esta norma es insuficiente y tiene bastantes agujeros". "La respuesta se queda muy, muy corta".

También ha señalado que han intentado mejorarlo con enmiendas y ninguna ha sido aceptada: "El consenso, alcalde, no se exige, se trabaja. Y no lo están haciendo, ustedes están imponiendo", ha advertido.

"Nosotros creemos que Málaga necesita ya una regulación valiente, que ponga definitivamente la vivienda por delante de la especulación", ha señalado y ha dicho que esta medida "da algunos pasos, muy tímidos", por eso "no vamos a votar en contra, pero tampoco podemos votar a favor de una reforma que es tardía, tímida, unilateral y que el propio ayuntamiento reconoce que es incompleta y provisional".

Por su parte, el portavoz municipal del grupo municipal de Vox, Antonio Alcázar, ha explicado que no apoyan la moratoria por ser "una medida improvisada que carece de una estrategia alternativa y que no va a resolver el problema de fondo de los malagueños, que es la falta de vivienda asequible".

"La moratoria no construye una sola vivienda, no incrementa la oferta residencial, no reduce los costes de construcción, no agiliza licencias y no libera suelo y no incorpora ninguna medida destinada a aumentar la disponibilidad de vivienda para los residentes. Su único efecto inmediato será paralizar inversiones, generar inseguridad jurídica y trasladar la incertidumbre de empresarios a emprendedores e inversores", ha advertido.

A su juicio, estamos ante "una decisión que responde más al temor electoral del PP, ante el creciente malestar social derivado de la crisis de la vivienda, que a una auténtica voluntad de solucionar el problema". "La realidad es que Málaga se enfrenta a un problema de modelo de ciudad", ha apostillado.

"No refleja solución ninguna, sino que muestra la desidia o la incapacidad, digamos, para gestionar realmente un problema", ha concluido.

Por último, la portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha criticado la "chapuza de moratoria 'fake', que de hecho quieren tapar y por eso han convocado dos plenos extraordinarios sobre temas que son estratégicos y fundamentales para la ciudad durante la misma mañana".

Además, ha lamentado que "viene a este Pleno sin legitimidad". Al respecto, ha acusado al alcalde de ser "el máximo responsable de que la presión turística se haya vuelto absolutamente insostenible en la ciudad"; de que "vayamos viendo cómo los alojamientos turísticos devoran los barrios y devoran el parque de viviendas disponible en régimen de alquiler"; y de no haber "aclarado cuántos cargos políticos más hay con asiento y con voto en esta sala con intereses directos en el negocio especulativo del turismo".

"Traen una chapuza que no va a resolver el problema", ha advertido y ha incidido en "pretenden resolver este problema aplicando tiritas en un ejercicio de postureo y de populismo electoralista sin parangón".

"Su modelo ha colapsado, señor de la Torre. Usted y su modelo son los máximos responsables de que esta ciudad se haya convertido en la mejor ciudad para especular", ha criticado y ha pedido dejar sobre la mesa la iniciativa, que estudien las propuestas planteadas y "traigan aquí una moratoria y una propuesta de regulación de los usos turísticos que realmente permita intervenir y ponga fin a los usos especulativos de la vivienda en la ciudad".

SUPLEMENTO DE CRÉDITOS DEL IMV PARA LA COMPRA DE 77 VIVIENDAS

Por otra parte, el Pleno también ha aprobado un expediente de suplemento de créditos del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), que asciende a 3.410.000 euros.

El objetivo de la modificación, es el de disponer de consignación presupuestaria para proceder a la compra de 77 viviendas, propiedad de Inmocaixa y que se ubican en la parcela R3 del sector Soliva Este. La propuesta ha salido adelante con los votos a favor del equipo de Gobierno del y del grupo del PSOE y la abstención Vox y Con Málaga.