Pleno de Málaga insta a PP a activar "la maquinaria" para cerrar contrato con Limasa y poner en marcha la nueva empresa

Publicado 27/09/2018 17:32:49 CET

MÁLAGA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado por unanimidad instar al equipo de gobierno del PP a activar "toda la maquinaria técnica, legal y administrativa" par que a 1 de enero de 2019 a más tardar esté operativa la nueva empresa de limpieza.

La moción urgente de Ciudadanos ha sido votada a favor de todos los grupos políticos, aunque, a diferencia de la formación naranja el resto de grupos opta por la municipalización. Además, aunque el PP había propuesto varias enmiendas, finalmente, han sido rechazadas por el grupo proponente.

El portavoz municipal de Cs, Juan Cassa, ha insistido en que la ciudad "no puede seguir con la prórroga ineficaz" y ha reiterado que antes de que acabe el año "tenemos que terminar de una vez por todas con Limasa III". Ha criticado, asimismo, que la limpieza "cuesta 173 euros por año a cada vecino; cinco veces más que la media andaluza y casi el triple de la media nacional".

"Limasa y la prorroga es un castigo para los bolsillos de los malagueños", ha reiterado, reprochando al alcalde, Francisco de la Torre, "qué espera para ponerle fin al contrato". Al respecto, también le ha dicho al regidor que aproveche la llegada de la nueva concejala responsable de Limasa, Teresa Porras, "y veremos si entre los dos son capaces de llevarlo a buen puerto".

Por otro lado, ha recordado que Cs propone lotear el servicio y "nos hemos quedados solos; con temas importantes de la ciudad nos quedamos solos pero nos da igual, no nos importa, seguiremos diciendo que se equivoca por municipalizar el servicio".

No obstante, ha dicho al alcalde que "mañana si quiere" puede municipalizar Limasa, ya que tiene el apoyo de los grupos de izquierdas pero le ha recordado que ellos "no le han hecho alcalde y Cs hemos demostrado estar a la altura de las circunstancias siempre".

Por su parte, la edil responsable de Limasa, Teresa Porras, ha explicado que el grupo 'popular' apoya la moción pero también ha dicho que esto "no es un huevo que se echa a freír; es un tema complicado".

Ha afeado al PSOE, y, en concreto, a la edil Begoña Medina que "echar la culpa sobre Limasa es el deporte favorito" pero ha dejado claro que "es tema de dos: el que ensucia y limpia", valorando el trabajo y la gestión que se está llevando a cabo: "vamos por buen camino y hemos cambiado el chip de echar la culpa al trabajador".

Por otro lado, ha saludado que entre noviembre y diciembre llegará la maquinaria nueva y ha resaltado, de igual modo, el personal que se ha contratado este año. "Estamos trabajando, no de hoy para adelante, desde julio y hay reuniones largas y extensas", ha concluido.

En su turno, la edil del PSOE Begoña Medina ha recordado que los socialista ya a finales de 2017 llevaron a pleno una moción para recuperar el servicio de limpieza y terminar con la prórroga, lamentado que fuera rechazada por PP y Cs, dando ahora la bienvenida a que se reflexione sobre la propuesta del PSOE "que era la mejor opción para un servicio que está siendo un fracaso y el contrato más dañino que firmó el PP y el alcalde".

"18 millones de euros hemos perdido desde que se firmó la prorroga", ha lamentado, advirtiendo de que ese dinero se podría utilizar para medios humanos e invertir "en la flota, que está obsoleta". "No sé a qué espera el alcalde", ha criticado, añadiendo que "alguna razón tendrá" porque "el alcalde favorece más a privados y perjudica al interés de los ciudadanos". "La ciudad está sucia y alcalde es el responsable", ha concluido.

La portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, por su parte, ha reiterado que se tiene que acabar con la prórroga "sin sentido", con la que ha dicho no estar de acuerdo.

"Una vez decidido el modelo, aunque no es compartido con Cs, sí que compartimos acabar con la prorroga y para que esté en funcionamiento el nuevo sistema, que debe ser publico", ha agregado.

La concejala de IU Málaga para la Gente Remedios Ramos se ha mostrado de acuerdo en iniciarlo todo para que empiece de forma operativa la nueva Limasa, recordando que la coalición de izquierdas está a favor de la municipalización y, aunque no estén de acuerdo con el modelo de Cs, sí lo están, ha dicho, con la moción.

"Cada día que pasa estamos derrochando dinero", ha advertido, insistiendo en que "tenemos una empresa en prorroga y seguimos denunciando que la parte privada se sigue llevando una parte de beneficios; estamos regalando dinero"; instando, por tanto, a acabar con "el limbo en el que llevamos más de un año".

Por su parte, el concejal no adscrito Juan José Espinosa ha recordado que se vuelve a traer al pleno de nuevo Limasa, al tiempo que ha advertido de que esta propuesta "no va a tener recorrido", aunque ha dicho estar de acuerdo con ella. "Al no haber acuerdo con los trabajadores, no haber modelo empresarial y no puesto en marcha el proceso de municipalización esto no es una realidad y de nuevo quedara en un brindis al sol", ha concluido.

OTRAS MOCIONES

Por otro lado, en la sesión plenaria de este jueves ha salido adelante por unanimidad una moción de Málaga Ahora para destinar inversiones a obras de mantenimiento en los colegios de la ciudad "con prioridad a los que se encuentren en peores condiciones".

Por su parte, no ha salido adelante de otra moción de Málaga Ahora el estudiar el alcance de una tasa turística en la ciudad y sí ha salido por unanimidad la iniciativa en relación con la Alameda Principal en la que se pide que el Ayuntamiento cumpla los plazos previstos para ejecución de obras; así como que se realicen las modificaciones necesarias para una mayor seguridad.

Asimismo, también ha salido adelante, aunque con enmiendas, la moción propuesta por el PSOE en relación con la prostitución y la relativa a los accesos al aeropuerto.

Del grupo municipal de Ciudadanos ha salido adelante, entre otros, el primero punto de la moción relativa a las iniciativas destinadas al fomento de la adopción y, por unanimidad, la relacionada con la puesta en valor de los yacimientos arqueológicos de La Araña.

Por su parte, de la moción de Málaga para la Gente sobre la parcela del Astoria ha salido adelante volver a instar al equipo de gobierno a la inmediata demolición de los antiguos cines Astoria y Victoria, adoptando las medidas necesarias y la redacción de un proyecto de ampliación de la plaza de la Merced que permita el derribo.

No obstante, de la citada moción no ha salido adelante que se deje libre de edificaciones el espacio de los antiguos cines Astoria y Victoria y tampoco que el equipo de gobierno desista de la propuesta del nuevo Albéniz. Asimismo, la otra moción de la coalición de izquierdas sobre el impulso de la movilidad sostenible sí ha salido adelante. Por último, la moción del PP sobre políticas de Juventud de la Junta sí ha salido adelante con 18 votos a favor y once abstenciones.