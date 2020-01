Pleno de Málaga rechaza comisión de investigación sobre inundaciones en Campanillas y reprobar a alcalde por la gestión

Publicado 30/01/2020 14:30:33 CET

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha rechazado de la moción urgente presentada por el PSOE y Adelante, al contar con 16 votos en contra --del equipo de gobierno del PP y Cs--, el crear una comisión de investigación relativa a las inundaciones de este pasado viernes y sábado en el distrito de Campanillas debido al temporal. Tampoco ha salido adelante el reprobar públicamente al alcalde, Francisco de la Torre, por su "responsabilidad directa en los errores y la descoordinación en la gestión de la situación de emergencia acontecida".

De igual modo, de la iniciativa presentada por la oposición no ha sido aprobado el reactivar el Grupo de Rescate de Equipos Acuáticos o crear y dotar con el personal y medios adecuados; y la apertura inmediata del parque de bomberos ubicados en el distrito 9.

Por otro lado, sí ha salido adelante por unanimidad, entre otros, que el equipo de gobierno realice un expediente de modificación de crédito, con carácter urgente, para abordar las ayudas y también para paliar "el grave déficit de medios materiales de los bomberos"; instar al Gobierno y la Junta a abrir líneas de ayudas para los afectados y felicitar a los medios públicos que han ayudado.

Asimismo, ha sido aprobado instar al Área de Seguridad a que ejecute el cumplimiento de los protocolos de emergencia; al equipo de gobierno a la ejecución de limpieza y mantenimiento del río Campanillas; y de las redes de saneamiento y garantizar un protocolo específico para el seguimiento preventivo, a lo largo de todo su cauce, por parte de Protección Civil, del incremento del nivel del río Campanillas.

Previo al debate han tomado la palabra vecinos afectados, que han pedido ser escuchados. "Con las desgracias humanas no se hace política, se buscan soluciones; no queremos que esta situación sea arma de arrojo político, sino de reflexión", pidiendo, de igual modo, que se sepa qué ocurrió.

Asimismo, en el debate todos los intervinientes han tenido palabras de solidaridad y apoyo a los afectados por las inundaciones y de agradecimiento para los trabajadores.

En su intervención, el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha lamentado que pese a que se ha aprobado una moción institucional para pedir a Gobierno la declaración de zona catastrófica o las ayudas que procedan, "en ningún momento de la moción se entona el 'mea culpa'".

"Todos los vecinos lo que quieren saber es qué paso y por qué pasó", reclamando una comisión de investigación para que "se sepa qué ha pasado, por qué se activó el plan mal, cuándo se activo y, sobre todo, decir la verdad", ha dicho, asegurando, además, que también los vecinos quieren saber "qué paso con la presa de El Tomillar".

Así, ha afirmado que "si no tienen ningún miedo, tengan la valentía PP y Cs de aprobar esta comisión de investigación". "Las cosas en Campanillas se hicieron rematadamente mal", ha apostillado.

Ha lamentado, de igual modo, que no sea el regidor el que haya "dado la cara" y "se ha quedado callado". "No está actuando usted bien", ha dicho Pérez al alcalde, quien ha rechazado las críticas y ha recordado que estos días ha hecho declaraciones. "Claro que doy la cara, siempre en los temas de Málaga", ha reivindicado De la Torre, quien ha incidido en que "no se puede utilizar el reglamento --del pleno-- para poner en evidencia que no doy la cara; no desvíen la atención", ha pedido.

"No quiero dar la impresión de que hurto el tema", ha dicho, insistiendo en que "no se puede desviar la atención esencial: no se hizo el encauzamiento del río Campanillas, no digo que haya que investigar, sino preguntar" por qué la Junta no lo hizo. "Eso es lo que hay que hacer", ha agregado, mostrándose convencido de que el actual Gobierno andaluz dará respuesta a esta actuación para que Campanillas "tenga fortaleza".

Por su parte, el portavoz municipal de Adelante Málaga, Eduardo Zorrilla, ha insistido en que los vecinos y los grupos de Adelante y PSOE "estamos reclamando una información completa y veraz sobre cuestiones oscuras", preguntándose también "a qué hora se activó el plan de emergencia; por qué no se informó a los vecinos de la situación que se estaban pasando; si se abrió o no alguna compuerta de El Tomillar".

"Se pide información completa y veraz, pero también creemos que es importante que se adopten las medidas preventivas para que esto no vuelva a ocurrir", ha reclamado, preguntándose si "hay algo que no quieran aclarar u ocultar. Quizá el retraso, ¿Por qué se tardo tanto en avisar a los vecinos? Quizá si se hubiera avisado a tiempo se podrían haber salvado coches, podrían haberse minimizado daños...".

Asimismo, Zorrilla ha acusado al alcalde de ser responsable "de muchas de las cuestiones que han estado en la causa de la magnitud de estos daños", pidiendo que se aclare lo ocurrido.

"ESTAMOS AL PIE DEL CAÑÓN"

Por su parte, la concejala responsable del distrito de Campanillas, Ruth Sarabia, ha precisado que son más de 800 familias afectadas, que "han visto, en muchos casos, perder parte de su vida y eso no tiene precio por mucho que después se ponga un aporte económico", recordando las intensas lluvias, lo que hizo que se desbordara el río.

Ha subrayado, de igual modo, el trabajo desde los servicios municipales: "Todos sabéis que se ha estado al pie del cañón", ha sostenido. "Aquí hemos estado muchos al pie del cañón, pero ha habido un presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha estado en los Goya y no ha podido acercarse a solidarizarse con los vecinos de Campanillas", ha lamentado.

"Siempre podemos hacer mucho más pero hay compromiso adquirido y de seguir poniendo todos los medios", ha destacado. También ha recordado que desde 2006 estaba el proyecto del río Campanillas para poder llevar a cabo esa actuación que "hubiera evitado lo ocurrido y que no está hecho por la Junta".

Por último, ha pedido a todos responsabilidad porque "no se hace política con las desgracias, se está al pie del cañón", dejando claro que "ponemos todos los medios necesarios, de hecho, ya se están poniendo, pero es el momento también de seguir apoyando a los vecinos y terminar de recuperar la normalidad". "Todas las administraciones tienen que dar ese paso adelante para comprometernos y para poner personal y medios", ha sostenido.

Por su parte, la portavoz municipal de Cs, Noelia Losada, ha lamentado lo ocurrido y ha incidido en que "es preciso que Campanillas recupere la normalidad lo antes posible". Además, ha destacado la gestión que se ha hecho por parte del equipo de gobierno y ha lamentado que lo que ha ocurrido es "una situación que fue extrema", recordando que los números "fueron terribles y fuera de lo común" en cuanto a lluvia caída.

"Creo que todo lo que se haga en situaciones excepcionales es poco", ha dicho, añadiendo que los servicios municipales de emergencia "han actuado desde el primer momento". Sobre el rechazo de la comisión de investigación ha afirmado que los grupos están representados en el consejo de administración de Emasa y es ahí donde se debe dar toda la información que se tenga y donde se reciba.

"No entiendo que quieran sacar réditos políticos de esta situación tan lamentable por la que están pasando los vecinos", ha criticado, advirtiendo de que la oposición pide una comisión de investigación para tener unos "resultados que no les importa porque han extraído ya sus conclusiones".

Por último, la concejala Gemma del Corral, tras las alusiones de la oposición sobre presa El Tomillar, ha leído una información de los técnicos en la que han insistido en que "durante toda esa noche no tuvimos corte de corriente, y hay que decir que en caso de corte, la presa cuenta con grupo generador". Al respecto, De la Torre ha propuesto organizar visitas al depósito para que los vecinos de Campanillas puedan conocerlo.