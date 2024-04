El Pleno de Málaga rechaza comisión de investigación sobre "irregularidades" en Smassa por el aparcamiento de Pío Baroja

MÁLAGA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha rechazado el punto de la moción urgente del PSOE, por 17 votos en contra --equipo de gobierno-- y 13 a favor, para una comisión de investigación sobre las "irregularidades" detectadas en la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios (Smassa) en los últimos meses a cuenta de la construcción del parking de Pío Baroja y la cubrición de las pistas del colegio Valle Inclán.

Tampoco ha salido, al contar con 19 en contra y diez a favor, "apartar cautelarmente" de sus funciones al gerente, Manuel Díaz; ni ningún otro punto de la moción de urgente del PSOE; ni la enmienda de Con Málaga solicitando "la intervención y fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas de todos los expedientes de contratación de la sociedad".

La concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, ha insistido en que las "irregularidad administrativa estoy tratando de corregirla" y ha asegurado que "seguiré investigando" y "voy a depurar responsabilidad".

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, por su parte, ha tomado brevemente la palabra para mostrar "respaldo absoluto" a Hernández: "Ella ha dicho palabras muy claras de que quiere llegar a profundizar en todo, como está profundizando, y que hará lo que tenga que hacer". "En ese "hará lo que tenga que hacer", mi respaldo a Hernández", ha afirmado.

Cabe recordar que los hechos, por los que tras una denuncia ya han prestado declaración el gerente de la Smassa, Manuel Díaz, y la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, están siendo investigados. Asimismo, la Smassa remitió un comunicado informando de irregularidades administrativas en materia de contratación sobre las que está trabajando desde entonces, entre otros aspectos.

Durante el debate de la moción, el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha advertido de que "hemos podido demostrar unas presuntas irregularidades, que ya no son tan presuntas", aludiendo al comunicado de Smassa. Además, ha acusado al alcalde de "mentir" en sus declaraciones: "Usted o lo sabía todo o lo han engañado", ha asegurado.

Ha hecho un histórico de la cronología sobre ese aparcamiento y ha advertido de unos "hechos que a todos nos señalan que algo se ha hecho mal", por lo que, además de pedir que se aprobara la comisión, ha insistido en que De la Torre "sea capaz de tomar la palabra", ya que "no solo es alcalde, es presidente del consejo de administración de la Sociedad Municipal de Aparcamientos".

Por su parte, la portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, ha criticado que Smassa tardó un mes en abrir un expediente de información reservada para depurar responsabilidades, aludiendo, por otro lado, y, asimismo, a la investigación policial. Además, ha advertido de que "si esto se demuestra estamos ante delitos de enorme gravedad" y "todo ello en una obra con irregularidades y sobrecostes".

"Se lo digo de manera directa, señor alcalde, ¿Cómo piensa salir de esta?", ha preguntado, al tiempo que ha asegurado que "para mi lo más grave y serio es que usted ha mentido; ha faltado a la verdad, dijo no conocer nada al respecto y nadie se cree que la concejala del Área de Movilidad y el gerente de Smassa fueran a declarar a la Policía y no estuviera informado". "Es increíble y hay dos opciones, si lo conocía, mal porque no hizo lo que debía hacer y mintió a los malagueños y, si no lo conocía, peor aún", ha apostillado.

Morillas ha insistido en que no es la primera vez que hay sospecha en relación con Smassa y, por tanto, ha pedido que se ponga "luz y taquígrafos y dé máximas explicaciones" a la ciudad de Málaga.

El portavoz municipal de Vox, Antonio Alcázar, ha comenzado su intervención realizando un análisis de la situación y ha advertido también de que "esta cuestión no es nueva". "Lo preocupante --ha continuado-- es la falta de transparencia por parte del Ayuntamiento", ha criticado.

"SE TOMARÁN LAS MEDIDAS OPORTUNAS"

Por su parte, Hernández ha criticado que la moción que ha presentado el grupo socialista hay que estructurarla porque hace "un 'totum revolutum' de cosas" y "hay que aclararlas", insistiendo en primer lugar en que el aparcamiento, "muy demandado por los vecinos", es "una magnífica estructura que no hay que cuestionar".

Hernández ha hecho una "una diferenciación entre lo que son irregularidades administrativas y esos presuntos ilícitos penales". Ha recordado que el 10 de abril fue a declarar a la Comisaría de Policía por "un presunto delito de falsedad documental, ni por mordidas ni por corrupción".

"Conozco que hay irregularidades administrativas", ha señalado, aclarando que "lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo y estoy tratando de corregirlas". A su juicio, "hay muchas cosas que se vienen haciendo, creo que por la costumbre de facto mal, y no se siguen los procedimientos".

"No tengo constancia a día de hoy ni he visto ningún documento, nada, que implique un ilícito penal, porque si tuviera conocimiento soy la primera que iría a la Comisaría y pondría una denuncia", ha asegurado.

Ha insistido, por tanto, en "la irregularidad administrativa estoy tratando de corregirla" y ha sostenido que "estoy haciendo una investigación de todo aquello que veo que no me gusta y que no se ajusta a la norma y trato de corregirlo". "Seguiré investigando y le aseguro que voy a depurar responsabilidad" y ha dejado claro que "se tomarán las medidas oportunas para que lo que ha venido ocurriendo desde el punto de vista administrativo no siga pasando".

En segundo turno, tanto el portavoz municipal del PSOE como la de Con Málaga han insistido en preguntar a Hernández si no informó al alcalde sobre su declaración en la Comisaría. Además, Morillas ha dicho al alcalde que "le toca dar explicaciones" y responder "por qué ha mentido" porque "la sospecha que hay es que, si miente, es porque se está ocultando algo".

El portavoz de Vox, por su parte, ha explicado que "nosotros realmente no creemos en las comisiones de investigación política, las consideramos un mero espectáculo que rara vez tiene consecuencias", pero, ha aclarado, en este caso "sí que vamos a apoyar esta comisión para que, paso a paso, se vayan dando las explicaciones políticas oportunas, junto con el desarrollo de las actuaciones judiciales que puedan ir derivándose ante esta gravedad de los hechos".

En el último turno, la concejala de Movilidad ha insistido en que lo que se está viendo administrativamente "no tiene nada que ver con el ámbito penal".

Por último, Pérez ha afeado que, finalmente, no se haya aclarado si De la Torre conocía si Hernández y Díaz habían ido a declarar a la Policía. "Cuando hay falsedad documental, sobrecoste, documentos firmados de forma irregular, mismas personas que firman documentos terminan siendo contratadas a dedo en la empresa de forma irregular y sin ningún tipo de procedimiento; lo que nos da a sospechar es que es un modo operandi que hemos visto en muchos momentos de cómo esos sobrecostes se puedan convertir sospechosamente en mordidas", por lo que ha opinado que es el momento "adecuado" para investigar.

En este punto, y brevemente, ha tomado la palabra el alcalde, que no ha nombrado al gerente, y ha mostrado "respaldo absoluto" a Hernández: "Ha dicho palabras muy claras de que quiere llegar a profundizar en todo, como está profundizando, y que hará lo que tenga que hacer". "En ese "hará lo que tenga que hacer" mi respaldo a Hernández", ha concluido.