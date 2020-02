El Pleno de Málaga rechaza reprobar la gestión del alcalde, que la defiende, por Art Natura

De la Torre insiste en que "hemos cumplido" y dice que "me hubiera encantado no haber conocido este proyecto" por el "problema creado"

MÁLAGA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Málaga, solicitado por los grupos de la oposición de PSOE y Adelante Málaga, sobre el fallido Museo de las Gemas en la capital ha rechazo con los votos en contra del equipo de gobierno de PP y de Ciudadanos la reprobación de la gestión del alcalde, Francisco de la Torre, ante "el fiasco" económico generado a la ciudad por su gestión sobre este proyecto.

De la Torre, por su parte, en la comparecencia tras ser cuestionado PSOE y Adelante Málaga, ha defendido la gestión y ha incidido en que es un tema que está judicializado. Ha reconocido que "es un tema sobre el cual la historia me gustaría que fuera otra, que la otra parte hubiese cumplido lo que tendía que cumplir". "Hemos cumplido, la otra parte no ha cumplido", ha apostillado.

Sobre si fue engañado, De la Torre ha dicho que "es evidente que me hubiera encantado no haber conocido este proyecto, esta realidad de una colección que nos ha creado problemas", ha admitido, añadiendo que "si hubiera tenido información como ya tengo no lo hubiera hecho", pero ha dejado claro que "hemos cumplido rigurosamente".

De igual modo, ha recordado en su intervención que siempre trata de "fortalecer, desde la verdad, la posición que el Ayuntamiento sostiene sobre este tema", recordando el marco judicial en el que se encuentra este asunto. También ha dejado claro que no es la primera vez que se aborda este proyecto, agregando que se tiene "información sobradísima; no parten de una información nula, sino completísima" ha dicho a la oposición.

Tras recordar los inicios del proyecto, ha incidido en que se planteaba algo "que podría ser interesante para Málaga" pero, lógicamente, "es un tema sobre el cual, de haber sabido el comportamiento del adjudicatario de no cumplir sus obligaciones, no habríamos hecho" el acuerdo.

También ha agregado que Tabacalera, donde estaba previsto ubicar el citado museo, ahora está "ocupado y lleno de vida", aludiendo a que representa y es imagen de la estrategia de la ciudad "de ser potente en cultura y en tecnología", por lo que ha valorado los trabajos que se llevaron a cabo.

Ha señalado, de igual modo y ante las críticas de la oposición, que el contrato que se hizo "fue el que fue posible", dejando claro que el Consistorio "hemos cumplido y la otra parte no ha cumplido, por eso hemos recurrido", la sentencia.

OPOSICIÓN

Por su parte, el portavoz del grupo municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha insistido en que el Museo de las Gemas es "el mayor fiasco" que ha tenido lugar en la ciudad, lamentando el dinero público, unos nueve millones de euros, "tirado y dilapidado".

También ha aludido a la sentencia, recurrida por el Ayuntamiento, incidiendo en que hace referencia a la "irresponsabilidad del regidor" por, entre otros, no incluir una cláusula de garantía en caso de incumplimiento. "Nos sentimos engañados todos los malagueños", ha dicho.

Ha criticado, por otro lado, que el alcalde "ha tenido una oportunidad de oro de explicar" y "no ha tenido la decencia de pedir perdón". En iguales términos se ha referido el portavoz de Adelante Málaga, Eduardo Zorrilla, que ha lamentado la "falta de autocrítica y de sinceridad".

De igual modo, Zorrilla ha agregado que las consecuencias de la reciente sentencia son "son gravísimas para el Ayuntamiento y la ciudadanía malagueña", advirtiendo del "duro rapapolvo" a la gestión municipal a la que alude. "En su conjunto ha dilapidado el Consistorio casi nueve millones por un museo, un fiasco, que nunca abrió", preguntado a De la Torre si se arrepiente o reconoce algún error en la gestión.

En su segunda intervención, De la Torre ha insistido en que tiene que "medir" sus palabras para que "la posición --del Ayuntamiento-- en plano jurídico no quede debilitada", pero dejando claro que el Consistorio "hemos cumplido rigurosamente".

DEBATE

Tras la comparecencia del alcalde y las preguntas de PSOE y Adelante, ha tenido lugar el debate de la moción en la que se pedía reprobar la gestión del regidor y que reconociera "los errores", que no ha salido adelante al contar con el voto en contra de PP y Cs.

El portavoz del PSOE ha lamentado que el alcalde en su comparecencia "ha tenido la oportunidad de pedir perdón y arrepentirse pero prácticamente se pone a hablar de cualquier cosa menos de lo que importa".

También se ha referido a Cs, y a su portavoz, Noelia Losada, a la que ha pedido, igual que el grupo Adelante Málaga, que actúe "con honestidad", para que asuma lo que su grupo recogió en la comisión de investigación. Así, Pérez ha dicho a Losada que "si por lo menos no quiere reprobar al alcalde, quédense en algo que es que pida perdón a todos los malagueños por haber dilapidado nueve millones de euros".

Por su parte, el portavoz de la confluencia de IU y Podemos ha advertido de que el Museo de las Gemas, "el que fuera el proyecto estrella de De la Torre, ha sido su mayor fiasco"; lamentando "el derroche" de dinero público en "un museo que nunca llegó a abrirse".

"La reciente sentencia confirma lo que denunciamos hace tiempo", ha agregado, sosteniendo que este proyecto "es uno de los mas claros ejemplos de desconexión de las necesidades reales de la gente".

Frente a estas críticas, la portavoz municipal del PP, Elisa Pérez de Siles, ha incidido en que a pesar de la comisión de investigación, la petición de información y las mociones ya presentadas al respecto y entre otros se vuelve a traer al pleno, y "no hay inconveniente, el alcalde comparece, no tenemos nada que ocultar ni esconder".

No obstante, ha dicho que "no hay nada nuevo", lo único la sentencia, que no es firme y que el Ayuntamiento "ya anunció que iba a recurrir porque estamos convencidos de todos y cada uno de los actos. Convencidos de cumplir todas las obligaciones y que todo cuanto hicimos fue conforme a derecho", ha apostillado.

"Solo puedo redundar una garantía de que este Ayuntamiento hizo todo conforme a derecho y actuamos siempre movidos por la buena fe", ha dicho, asegurando que "nos hubiera encantado un proyecto, un éxito, porque formaba parte de un plan estratégico, que ha colocado a la ciudad a la vanguardia".

También ha invitado a la oposición a que "se coloquen por una vez en defensa de los intereses del Ayuntamiento de Málaga, que no es otra cosa que la defensa de los intereses de los malagueños en ese litigio que se mantiene con la entidad", proponiendo una enmienda que ha sido rechazada por los proponentes de la moción.

CIUDADANOS

Por su parte, la portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Noelia Losada, también ha rechazado las críticas de la oposición hacia ella y ha dejado claro que ya hubo una comisión de investigación, por lo que, a su juicio, "este pleno extraordinario, tras una comisión de investigación, y con un proceso judicial, es un intento más de erosionar y alcanzar protagonismo, que están en su derecho de hacerlo, pero ya hubo una comisión y me ratifico en los postulados de Cs", ha apostillado.

Ha urgido a "no seguir perdiendo el tiempo", añadiendo que "no todo vale para desgastar al adversario político", insistiendo en que "tengo la sensación, si ya hubo una comisión, de que este asunto está cerrado desde el punto de vista político". "Este pleno es nuevamente lo mismo --que la comisión-- en diferido".

Eso sí, ha afirmado que coincide con la oposición en que "Art Natura marca un camino de cómo no hay que hacer las cosas; es la historia de un despropósito en torno a un museo que creemos que nadie había pedido".

Por último, ha insistido en que hay un recurso en curso y "no me alineo con el PP, me alineo con los malagueños. Me interesa que se recupere el dinero", añadiendo que "no seré yo la que vierta opiniones que perjudiquen ese recurso y que no prospere", ha concluido.