El Pleno de Marbella, marcado por el accidente ferroviario de Urda, aborda asuntos de índole administrativo

Pleno del Ayuntamiento de Marbella - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

Aprueba la formación de mesas electorales para el 29N y el manifiesto para el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

MARBELLA (MÁLAGA), 30 (EUROPA PRESS)

El Pleno ordinario de octubre del Ayuntamiento de Marbella (Málaga), celebrado este viernes en el Centro Cultural Trapiche de Guadaiza de San Pedro Alcántara, ha estado marcado por el accidente ferroviario de Urda (Toledo), aprobándose solo asuntos de índole administrativo y dejando pendientes las mociones de los grupos políticos.

La sesión ha dado comienzo con un minuto de silencio en señal de duelo por las víctimas del accidente ferroviario y en la misma se han aprobado, entre otras cuestiones, la formación de las 139 mesas electorales para las elecciones generales que tendrán lugar el 29 de noviembre.

De igual modo, el Pleno ha aprobado el manifiesto para el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer y la designación de una calle a nombre de Juan Antonio Mora Cuesta.

Asimismo se ha dado luz verde a la propuesta para la concesión de medallas y distinciones de la Policía Local y se han dejado sobre la mesa los ruegos y preguntas, según se acordó por todos los grupos que conforman la Corporación en junta de portavoces.