El Pleno rechaza eliminar todas las viviendas turísticas y declarar Málaga zona tensionada

Pleno del Ayuntamiento de Málaga

MÁLAGA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha rechazado este jueves la moción urgente el PSOE sobre "la defensa de la inversión en vivienda pública y la adopción de medidas para intervenir en el mercado salvaje de la especulación que sacude la ciudad".

En concreto, entre los puntos rechazados, con 19 votos en contra y 12 a favor, están el instar a la Junta de Andalucía "a aumentar el presupuesto destinado a políticas de vivienda tras el nulo crecimiento de este en las cuentas para 2026, conminando al presidente autonómico, Juan Manuel Moreno, a presentar enmiendas al mismo para subsanar esta falta de medios económicos al principal problema que afrontan los malagueños y malagueñas".

Tampoco ha salido adelante instar al Ayuntamiento a eliminar todas las viviendas de uso turístico ni pedir a la Junta que declare "de inmediato Málaga capital como Zona de Mercado Residencial Tensionado (Ley 12/2023), para regular alquileres".

Durante el debate de la moción, el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha insistido en que la emergencia habitacional es "completamente gravísima". "Miles de malagueños ven que no se puede vivir, comprar una vivienda digna, ni alquilar en Málaga".

Ha criticado frente a esta situación la gestión e inversión de la Junta y le ha pedido al alcalde, Francisco de la Torre, que sea "valiente" y le diga al presidente andaluz que las competencias son autonómicas. De igual modo, también ha criticado la gestión municipal en esta materia, lamentando que "también inclumple lo que debería hacer".

De la Torre, que ha intervenido brevemente, ha incidido en que "sin tener las competencias no paramos de trabajar en materia de vivienda, promoviendo vivienda para más oferta en venta y alquiler y agilizar para que el suelo sea finalista cuanto antes". "El milagro de la rapidez, de la aceleración", ha señalado.

Por su parte, el portavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha incidido en que "la situación del mercado de la vivienda exige tomar decisiones claras y urgentes". "Esa es la decisión que usted tiene que tomar como demócrata y como alcalde de esta ciudad", ha espetado a De la Torre.

"Quien quiera lucrarse con la especulación, rentismo y el mal vivir de la gente se acabó, tiene que combatir la especulación", ha dicho al regidor, al tiempo que ha lamentado que "para controlar la especulación no ha hecho nada". "Su inacción contribuye a empeorar el problema".

Por su parte, el portavoz municipal de Vox, Antonio Alcázar, ha incidido también en que "decir que Málaga tiene un problema de vivienda es algo obvio".

Asimismo, ha criticado que la "intervención" en el sector y ha criticado que el PSOE "ante la desesperación de no saber cómo solventar la cuestión, intentan imponer sus deseos por la fuerza de la ley".

"Más intervención, más regulación, más presión fiscal y más burocracia... los ingredientes que han llevado a este país a ser el exponente de los peores índices de Europa en acceso a la vivienda", ha advertido, al tiempo que ha dicho que "eso no lo arregla subir impuestos, ni restringir viviendas turísticas, ni crear tasas turísticas, ni cargar todavía más a quien sostiene el sistema".

A su juicio, "esto lo arregla, como siempre se ha hecho en todos los lugares que representan políticas de éxito en materia de vivienda, reduciendo impuestos, facilitando construcción, simplificando licencias y garantizando la seguridad jurídica al propietario. Es decir, hacer que los ciudadanos sean libres y no dependan de la beneficencia de un Estado todoprotector".

Ha dicho que "el Estado es el mayor especulador y buitre del mercado de la vivienda". "La vivienda no se protege interviniendo los precios, se protege garantizando la libertad económica, la seguridad jurídica y bajando los impuestos que hacen imposible vivir en Málaga. Construir vivienda, eso es lo que hay que hacer", ha concluido.

Por su parte, el concejal delegado de Vivienda, Francisco Pomares, ha lamentado que el PSOE "ha girado" y lo que traen "no es propositivo, viene a hacer un planteamiento que saben que no vamos apoyar".

Ha enumerado que "no funciona la ley de vivienda, el intervenir el mercado, la okupacion, la inseguridad jurídica... y sí funciona la ley nueva andaluza de vivienda, la movilización de suelo, la colaboración público-privada, más vivienda en menos tiempo y precio asequible". Así, ha incidido en que "ahí es donde las administraciones nos encontramos, funciona el diálogo, el pacto de vivienda y usted --a Pérez-- viene aquí a intentar romper".

De igual modo, el concejal delegado de Vivienda ha valorado el "esfuerzo presupuestario" del Estado y de la Junta, ya que "al final todo suma y todos ganamos".

Por último, Pérez también ha acusado al alcalde "de expulsar a familias y jóvenes de Málaga" con "su política de especulación inmobiliaria". "Hay una grave crisis habitacional" y exige "medidas contundentes", ha concluido.

25N

Por otro lado, un año más se ha propuesto una moción institucional en relación con el 25N, que emana del Consejo Sectorial de las Mujeres, que no ha sido posible por la negativa de Vox.

Precisamente, este jueves, además, a las 12.00 horas, se ha parado el pleno y se ha guardado un minuto de silencio en memoria de la última víctima de la violencia machista, una mujer en Campillos (Málaga).

En el pleno se han debatido dos mociones una del PP, que ha sido apoyada por todos los grupos menos por Vox y una de Vox, apoyada solo por ellos y rechazada por PP, PSOE y Con Málaga.

En concreto, la moción del PP es suscribir el manifiesto que emana del Consejo Sectorial de las Mujeres celebrado del pasado viernes 21 de noviembre en el marco de las actividades que se vienen realizando con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre.

El concejal delegado de Derechos Sociales, Francisco Cantos, ha detallado la moción y ha reiterado que la intención era traer una moción institucional, que "no ha podido ser".

Por su parte, la portavoz adjunta de Vox, Yolanda Gómez, que en primer lugar ha condenado el último presunto crimen machista en Campillos, ha insistido en que "con el Gobierno de Sánchez, las mujeres e están más desprotegidas que nunca, las agresiones sexuales no paran de crecer".

Ha dicho que esta "lacra social nos preocupa" y ha criticado "las leyes de género aprobadas hace 20 años y que no han servido para erradicar la violencia ni el maltrato". "Son leyes que apoya PP y PSOE, que no han solucionado el problema; esas leyes de género nos han desprotegido", criticando, además, "la hipocresía de la izquierda".

Por su parte, la portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha pedido a Vox que retire "la infamia de moción", que es "un insulto a la memoria, a las víctimas y a las miles de mujeres que sufren en silencio situaciones de violencia machista".

Ha defendido que España es el país con la "legislación feminista más avanzado de Europa y el sistema sigue fallando". "En vez de pedir que se deroguen las leyes deberíamos estar preocupados en como hacer para que se cumplan las leyes", pero ha lamentado que Vox "emponzoñan el debate, la democracia y convierte un debate que debiera servir para proteger a las mujeres, poniendo la vida de las mujeres en el centro, en un estercolero".

Por último, la concejala del PSOE Rosa del Mar Rodríguez ha recordado a las mujeres asesinadas y ha criticado a Vox, a lo que ha dicho "tiene un problema con las mujeres y el feminismo y quien tiene un problema con las mujeres y con el feminismo tiene un serio problema con la democracia", ha concluido.

Frente a las críticas, la portavoz adjunta de Vox ha advertido de que "no voy a permitir lecciones de democracia, de protección a las mujeres de un partido que ha soltado a violadores a la calle...", ha concluido.