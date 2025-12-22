El Pleno rechaza la paralización del proyecto de la torre del puerto de Málaga

Archivo - Futuro proyecto de la torre del puerto - PROYECTO HOTEL PUERTO - Archivo

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha rechazado la moción urgente del PSOE en la que, entre otros puntos, proponía manifestar el rechazo "expreso y definitivo" al proyecto de hotel-rascacielos previsto en el dique de Levante. Además, no ha salido adelante solicitar el abandono total de esta infraestructura, "al considerar que los cambios sustanciales introducidos entre el proyecto inicialmente adjudicado y el rediseño actual suponen una alteración radical del objeto del concurso, invalidan el procedimiento seguido y evidencian la inviabilidad urbanística, paisajística y social del proyecto".

De la moción socialista no ha salido adelante ningún punto, por lo que tampoco ha sido aprobado solicitar a la Autoridad Portuaria la paralización definitiva del expediente de la torre; ni instar a no autorizar ningún proyecto hotelero de gran altura en el dominio público portuario; y ni que futuros proyectos de gran escala en el frente portuario o litoral se sometan a una consulta ciudadana vinculante.

El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, durante su intervención ha mostrado tres imágenes del proyecto desde el inicio hasta la actualidad, y que "no tienen nada que ver". "El proyecto ha cambiando tanto que nada tiene que ver el primero con el presentado" último, ha continuado, advirtiendo de los "cambios sustanciales".

Pérez ha espetado a De la Torre que "una vez más se ve claramente el enésimo de sus fracasos de su gestión". "No va a haber torre, ha llegado a su punto final", ha apostillado. Ha insistido, por tanto, en rechazar de forma expresa el que se construya en el puerto el hotel por "muchos motivos" y porque "no es el lugar". "No estamos en contra de un hotel, todo lo contrario, sí en contra del emplazamiento", ha agregado.

Además, ha dicho que continúan defendiendo que, antes de cambiar el paisaje de la ciudad de Málaga y se comenta un "atentado patrimonial irreversible", se hiciera de forma obligatoria una consulta ciudadana, ya que hace "falta consenso, que no hay en estos momentos".

En suma, ha agregado, "presentamos la moción para dejarnos de inventos, ya que no tiene nada que ver con el proyecto en el año 2016 con la fecha actual", ha concluido.

Por su parte, la concejala delegada de Urbanismo, Carmen Casero, ha lamentado que "hoy es el día de consejos vendo que para mi no tengo". Asimismo, ha incidido en que la imagen "bucólica" del puerto que "quieren vender no es una imagen estática, el puerto se ha transformado, incluido, el gran impacto de los diques que hoy existen". Asimismo, y por último, ha aludido al acuerdo adoptado en el Consejo de la Autoridad Portuaria.

Por su parte, el portavoz municipal de Vox, Antonio Alcázar, ha explicado que no pueden apoyar algunos puntos de la moción del PSOE, aunque "compartimos el diagnóstico crítico sobre la torre del puerto".

Ha advertido, además, que la moción no es un ejercicio de responsabilidad institucional, "es oportunismo político". "El PSOE fue el partido quien permitió y alentó este modelo en suelo portuario, quien miró para otro lado y quien sigue teniendo la ultima palabra a través de Puertos del Estado y el Ministerio", ha incidido.

Alcázar ha reiterado, además, que Vox es "coherente desde el principio" y ha dicho que "el problema no es la inversión, no es el proyecto en sí, es la ubicación", aludiendo, entre otros, a los problemas de movilidad que generaría. "Nosotros no creemos en la prohibición absoluta ni en los discursos apocalípticos, creemos en hacer las cosas bien", ha concluido.

Por su parte, la portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha señalado, en primer lugar, que le gustaría que De la Torre "asumiera su fracaso, rectificara y se paralizara de forma definitiva la operación especulativa".

De hecho, ha incidido en que el PP tiene una nueva oportunidad tras rechazar en comisión la paralización y hoy se "bajen de este atentado patrimonial, paisajístico y medioambiental".

"El rascacielos representa un símbolo de modelo especulativo y decadente", ha advertido, por lo que ha exigido que se paralice de manera definitiva este proyecto. Asimismo, ha afeado a De la Torre por ser "un acróbata profesional", donde "defiende este proyecto pero también se esconde al decir que no lo conocía ni acudió a la presentación".

Por último, ha insistido en que su grupo se ha opuesto desde el inicio a este proyecto abogando "por abrir un debate de ciudad, participado, con los vecinos para un uso que garantice el disfrute ciudadano por parte de la ciudadanía y no un nuevo pelotazo urbanístico".

En segundo turno, el portavoz municipal del PSOE, ha insistido en el cambio del primer proyecto presentado al último. "Lo tenemos claro, no es que se tenga que iniciar de cero, es que estamos en contra de ese lugar".

Morillas, por su parte, ha pedido al regidor que "asuma la derrota" y ha dicho que la paralización temporal es "una victoria que tiene que ver con la presión social, pero no nos engañemos, es temporal porque está supeditada al proceso judicial", por lo que ha pedido este lunes "compromiso político de que se entierre de manera definitiva el proyecto especulativo". "No queremos especulación, lo que hace falta es recuperar para la gente, para la ciudad, el uso de ese suelo portuario".

Por parte del grupo municipal de Vox, su portavoz ha incidido en que "Málaga necesita algo mejor que este debate falseado entre el todo vale y no, el todo vale de unos y el no a todo de otros".

Por último, la concejala delegada de Urbanismo ha pedido a los socialistas "pónganse las pilas, sean valientes, dejen de venir ya aquí a maquillar las cosas", recordando el cambio de opinión del PSOE. "Todos los meses estamos maquillando una historia que está en el ámbito de sus competencias; sean valientes", ha concluido.

Frente a las críticas, Pérez, para cerrar el debate ha dicho que el PSOE "escucha a la ciudadanía", por lo que ha pedido "responsabilidad" al Ayuntamiento y al alcalde para "rechazar el proyecto".