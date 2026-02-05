El pódcast 'Prensa, papel y pluma' revive el nacimiento de la Asociación de la Prensa de Málaga en 1905

La Asociación de la Prensa de Málaga (APM) ha dado a conocer el pódcast 'Prensa, papel y pluma', un proyecto sonoro con el que se ponen fin a los actos de su 120 aniversario y en el que han participado más de 30 personas - APM

MÁLAGA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de la Prensa de Málaga (APM) ha dado a conocer el pódcast 'Prensa, papel y pluma', un proyecto sonoro con el que se ponen fin a los actos de su 120 aniversario y en el que han participado más de 30 personas, en su mayoría profesionales de la comunicación que han colaborado de forma desinteresada en esta recreación histórica.

Entre las voces que forman parte del trabajo destacan la del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que da voz a su antecesor Salvador González Anaya, y la del periodista Guillermo Jiménez Smerdou, cuya participación adquiere un significado especialmente emotivo tras su reciente fallecimiento.

Dirigido y presentado por las periodistas Laura López y Celia Bermejo, el pódcast propone un viaje narrativo a la Málaga de comienzos del siglo XX para revivir el nacimiento de la Asociación de la Prensa. "'Prensa, papel y pluma' es un proyecto hecho por periodistas, sobre periodistas y para periodistas, pero también es un regalo para los oídos de los amantes de la historia de Málaga", ha señalado López.

Por su parte, Elena Blanco, presidenta de la APM, ha explicado que el pódcast pretende divulgar, de una manera amena y accesible, cómo fueron aquellos comienzos, las razones que motivaron la creación de la Asociación (que no eran otras que la defensa del Periodismo) y quienes fueron sus principales impulsores, entre los que se cuentan personajes célebres de la vida malagueña de la época.

La producción se estructura en dos capítulos que recrean la jornada del 25 de julio de 1905: un recorrido por la ciudad y la posterior asamblea fundacional celebrada por la tarde, con un homenaje especial a las mujeres periodistas de la época y una evocación del tradicional Baile de la Prensa.

"Uno de los momentos más bonitos ha sido cuando los compañeros y compañeras han puesto voz a sus personajes", ha añadido Laura López, que ha unido en este proyecto su pasión por la escritura, el teatro y la historia del periodismo malagueño.

Para su elaboración se han consultado numerosas fuentes documentales sobre la historia de la prensa y de la ciudad, con especial atención a los trabajos del catedrático Juan Antonio García Galindo y a los fondos del periodista Narciso Díaz de Escovar.

El hilo narrativo lo conforma el viaje en el tiempo de dos periodistas malagueñas (interpretadas por las propias López y Bermejo) que se adentran en la Málaga de 1905 para ser testigos del nacimiento de la APM.

Este pódcast cuenta también con las declaraciones de Elena Blanco Castilla, presidenta de la APM; Fernando Orellana Ramos, presidente de la Academia Malagueña de Ciencias y Natalia Reina Girona, directora del CEIP Prácticas N.1 de Málaga.

Sobre el proceso de creación, Celia Bermejo ha explicado que uno de los mayores retos fue la elección del amplio elenco de voces: "Nos costó muchísimo elegir los nombres finales, porque contamos con compañeros y compañeras fantásticos". La periodista ha destacado además la excelente acogida del proyecto: "Desde el primer momento tuvimos claro que debía trascender a toda la profesión, por eso hay periodistas de casi todos los medios de Málaga".

Bermejo también ha subrayado el esfuerzo de producción realizado: "Hemos intentado trasladar a los sonidos de la forma más fiel posible cómo era la Málaga de 1905 para que el oyente consiga hacer ese viaje en el tiempo con nosotras".

Con este estreno, la Asociación de la Prensa de Málaga refuerza su compromiso con la divulgación de la memoria periodística a través de nuevos formatos narrativos. El pódcast ya está disponible en las principales plataformas digitales y en los canales oficiales de la APM.