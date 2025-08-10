La Policía Local desplegará por primera vez cámaras de videovigilancia en el Real de la Feria de Málaga

Archivo - Imagen de archivo de los fuegos Artificiales inicio de la Feria de Málaga. - DIÓCESIS DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Málaga reforzará la red de videovigilancia durante la Feria, que se celebrará del 16 al 23 de agosto. Además de las 68 cámaras que hay distribuidas por el entorno del Centro Histórico, este año, como novedad, serán desplegados otros 16 equipos en distintos puntos del Real de Cortijo de Torres (avenidas principales y zonas de paradas de autobús y taxis, entre otras ubicaciones), para lo que se cuenta con la pertinente autorización de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia de Andalucía.

Así lo ha anunciado el Consistorio en una nota, a estos medios se sumará el sistema de vigilancia aéreo con drones, como se viene haciendo en celebraciones con afluencia masiva de personas como la Semana Santa o Navidad, que sobrevolarán todos los días de Feria el entorno del Real para captar imágenes de cualquier incidencia que se pueda producir, además de para prestar apoyo a las unidades que puedan intervenir ofreciendo movilidad y rapidez ante cualquier alteración del orden público u otras situaciones que lo requieran.

En este caso, se realizarán servicios especiales en la zona de la Juventud en diferentes horarios. Estas actuaciones forman parte del dispositivo especial de seguridad de la Feria 2025 establecido por el Ayuntamiento con los refuerzos de Policía Local, Bomberos y Protección Civil.

Este operativo municipal se complementará con los de Policía Nacional, Guardia Civil y del servicio de emergencias 061, cuya coordinación será abordada con Subdelegación del Gobierno durante la Junta Local de Seguridad prevista para este próximo lunes. El operativo especial se desarrollará entre el viernes 15 de agosto, cuando tendrá lugar el espectáculo pirotécnico, y el domingo 24 de agosto.

En cualquier caso, los días previos al comienzo de la Feria se realiza una fase de control de los espacios. Igualmente, el Plan Municipal de Emergencia permanecerá activado de forma parcial desde la mañana del 2/5 viernes 15 hasta la mañana del lunes 25 de agosto. Además, se constituirá un Centro de Coordinación Operativa (Cecop) en el Centro Municipal de Emergencia del Ayuntamiento.

A través de esta planificación, el Ayuntamiento pretende hacer cumplir la ordenanza de Feria y demás normativa municipal relativa a la celebración de eventos que supongan una gran afluencia de público, así como velar por la seguridad con una labor preventiva ante la posible comisión de infracciones. El plan coordinado, en el que se ha tenido en cuenta que en Málaga continúa activo el nivel de alerta antiterrorista (NAA) cuatro, supone un incremento extra de la seguridad con motivo de estas fiestas.

Por otro lado, ha indicado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estarán coordinadas y se distribuirán por sectores en los puntos de gran afluencia de público para evitar solapamientos y llevar a cabo de ese modo un servicio más óptimo y eficaz.

De nuevo, en esta edición se constituirán dos Centros de Coordinación Policial con presencia de miembros de la Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía: uno en el Centro Municipal de Emergencias y otro en el Real.

UNIDADES Y EFECTIVOS

El Consistorio de Málaga ha explicado que la Policía Local realizará un total de 4.570 servicios en la ciudad durante la Feria, con una media de 457 efectivos diarios, de los que 2.189 se adscriben al operativo extraordinario que se suman a los 2.381 del servicio ordinario. En su conjunto, supondrán más de 40.000 horas de servicio, a las que habrá que añadir las previstas por la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Además, ha anunciado que en la Policía Local de Málaga continuará prestando sus servicios, un año más, el Grupo Operativo de Apoyo (GOA) para reforzar la vigilancia tanto en el Cortijo de Torres como en la Feria del Centro, donde permanecerán hasta que la afluencia de público disminuya y no haya requerimientos en materia de seguridad. Además, contará con el apoyo del Subgrupo Canino junto al GIP (Grupo de Investigación y Protección).

También participarán policías locales del Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA), que realizarán controles preventivos de alcoholemia en el Centro y en los accesos al Real, entre otras funciones. Los policías locales velarán por el cumplimiento de las ordenanzas municipales e intensificarán su labor en materias tales como la detección de armas blancas y objetos punzantes.

Por otro lado, ha avisado de que habrá una especial atención para evitar la venta de alcohol a menores, el cumplimiento de los horarios de cierre de establecimientos, la ocupación de vía pública por parte de establecimientos en vías de evacuación, la inspección de casetas o cualquier actividad incívica contraria a la convivencia.

Igualmente, se contará con el apoyo del grupo de trabajo de la Sala 092, que atenderá y canalizará todo el flujo de llamadas y se coordinará en todo momento con todos los 3/5 Cuerpos de Seguridad del Estado implicados en esta operativa especial. Además, estará permanentemente activo el equipo de sala del Centro Municipal de Emergencia, desde donde se controlan las cámaras de videovigilancia.

Por su parte, el Grupo de Caballería participará en este dispositivo especial de Feria, principalmente en las calles del Real, así como en el desarrollo de la romería urbana del primer sábado de Feria.

COORDINACIÓN DE EFECTIVOS

En coordinación y colaboración con la Policía Nacional se trabajará en la prevención de delitos y en el mantenimiento de la seguridad ciudadana. En el recinto ferial se establecerán sedes físicas donde estarán ubicados ambos Cuerpos.

En el Centro se extremarán las medidas de prevención de actividades delictivas y control de objetos peligrosos, entre los que se incluyen los controles de acceso para evitar la entrada con botellas de vidrio, control de venta de alcohol a menores, venta de bebidas sin autorización, así como las barras de alcance para la expedición de bebidas para su consumo en la vía pública y otras infracciones a la Ordenanza de Convivencia.

Por su parte, el Grupo de Protección de la Naturaleza (GRUPRONA ( de la Policía Local realizará tareas de inspección y vigilancia sanitaria en materia alimentaria, sobre todo en el Real de la Feria y durante las horas de carga y descarga, a fin de inspeccionar el transporte de mercancías perecederas para su consumo en las casetas.

Además, se incorporarán efectivos de inspección pesquera con objeto de controlar la trazabilidad y tallas reglamentarias. Estas actuaciones se llevarán a cabo en coordinación con el Seprona de la Guardia Civil y el Servicio de Sanidad Alimentaria del Ayuntamiento. A la finalización de la Feria del Centro cada día se prestará apoyo a los servicios de limpieza por parte de ambos Cuerpos de Seguridad de manera coordinada.

TRÁFICO

La Guardia Civil se encargará del control de tráfico en los accesos a la ciudad y en las rondas de circunvalación. Por su parte, la Policía Local implementará un dispositivo de tráfico con el objetivo de impedir la circulación por determinadas vías y realizar los desvíos necesarios para asegurar la movilidad durante la Feria y garantizar el adecuado funcionamiento del transporte público.

También se han programado servicios de seguridad vial con la instalación a diario de dispositivos estáticos y móviles para la realización de controles de alcoholemia y drogas en las zonas de influencia del Centro y del Real.

Por otra parte, a estos dispositivos se añaden los del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga, el Servicio de Protección Civil, la Agrupación de Voluntariado de Protección Civil, el equipo técnico de prevención y un dispositivo sanitario con sus correspondientes unidades móviles.