La Policía Local incorpora a los primeros 17 efectivos de los 68 que conformarán la XVII promoción del Cuerpo

El alcalde, Francisco de la Torre, junto al concejal delegado de Seguridad, Avelino Barrionuevo, y el intendente principal Jefe de la Policía Local, Juan Ferrer, en la toma de posesión de sus plazas de estos 17agentes locales. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Málaga incorporará en los próximos días a los primeros 17 funcionarios de carrera que han accedido a su puesto a través de las ofertas de empleo público de 2021 y 2022, que suman un total de 68 plazas y que formaran parte de la XVII promoción del Cuerpo.

El alcalde, Francisco de la Torre, junto al concejal delegado de Seguridad, Avelino Barrionuevo, y el intendente principal Jefe de la Policía Local, Juan Ferrer, ha asistido este jueves al acto de toma de posesión de sus plazas de estos 17 funcionarios.

Se trata de las 12 plazas correspondientes al turno de movilidad sin ascenso y 5 del turno libre que no necesitan realizar el curso de ingreso por tenerlo ya acreditado.

Los 51 restantes que han superado el proceso de selección iniciaron el pasado 15 de junio el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Málaga (Espam), con la previsión de que esté finalizado el 31 de marzo de 2027, incluidos los cuatro meses de prácticas.

La convocatoria para la provisión de 68 plazas (inicialmente eran 65 pero fueron ampliadas en virtud de la resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Calidad de fecha 28 de enero de 2026) encuadradas en la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local, pertenecientes al subgrupo C1 de clasificación profesional, incluía 27 correspondientes a la oferta de empleo público de 2021 (22 por el turno de acceso libre y cinco por el turno de movilidad sin ascenso) y 41 en la oferta de 2022 (34 por el turno libre y siete por el turno de movilidad).

Estos nuevos agentes se sumarán a los 65 pertenecientes a la XVI promoción que también se incorporaron en dos fases: 25 accedieron en 2022 al no tener que realizar el curso de acceso porque procedían de otros municipios y 40 en julio de 2023.

En cuanto a promoción interna, recientemente se ha completado el proceso de 12 plazas de subinspector y está en marcha el de otras 12 de oficial.