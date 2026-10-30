La Policía Local de Málaga establece un dispositivo de seguridad y monitoriza las redes sociales con motivo de Halloween

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MÁLAGA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Málaga ha establecido un dispositivo especial de seguridad con motivo de Halloween, que incluye el despliegue de efectivos tanto uniformados como de paisano, así como la monitorización de las redes sociales para detectar posibles infracciones o hechos delictivos.

Además, el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil Local de Málaga permanecerá activo en fase de Preemergencia --situación operativa 0-- desde las 19,00 horas del sábado, día 31, hasta las 07,00 horas del domingo, día 1 de noviembre, por posible aglomeración de personas.

Igualmente, se constituirá un Centro de Coordinación Operativa (Cecop) con Policía Local, Policía Nacional y Protección Civil. que estará ubicado en el Centro Municipal de Emergencia, según ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

En este sentido, se contará con el apoyo del grupo de trabajo de la Sala 092, que atenderá y canalizará todo el flujo de llamadas y se coordinará en todo momento con los Cuerpos de Seguridad del Estado.

Además, estará permanentemente activo el equipo de sala del Centro Municipal de Emergencia, desde donde se controlan las cámaras de videovigilancia para atender posibles incidencias de tráfico, control de aglomeraciones o prevención de seguridad ciudadana.

El operativo de la Policía Local estará formado por un total de 242 efectivos que estarán desplegados en distintos puntos de la ciudad entre las 19,00 del sábado 31 de octubre y las 06,00 horas del domingo 1 de noviembre. Este operativo se llevará a cabo en coordinación y colaboración con la Policía Nacional.

Así, a los 131 agentes que prestarán servicio ordinario en los turnos de tarde y noche se sumarán otros 111 de servicio extraordinario. Estos refuerzos se destinarán tanto a las Jefaturas de Policía de Barrio en los distritos como a grupos especializados tales como el Grupo Operativo de Apoyo (GOA) y la Unidad Canina, el Grupo de Investigación y Protección (GIP) o el Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA), que realizará controles preventivos de alcoholemia, entre otras funciones.

A través de esta organización planificada se persigue hacer cumplir la normativa municipal relativa a la celebración de eventos que supongan una gran afluencia de público, así como velar por la seguridad con una labor preventiva ante la posible comisión de infracciones. Por su parte, el Servicio de Protección Civil desplegará a la Agrupación de Voluntariado, de forma coordinada con la Policía Local, en los distintos distritos.

RETIRADA DE CONTENEDORES EN SUPERFICIE EN EL CENTRO HISTÓRICO

Por otro lado, la empresa municipal Limpieza de Málaga SAM (Limasam) en coordinación con la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), tiene previsto retirar la tarde del sábado (18,00 horas) los contenedores de residuos en superficie en el entorno del Centro Histórico ante la posible afluencia de personas.

Por este motivo, se recomienda a los establecimientos que a partir de esa hora depositen los residuos en contenedores soterrados o esperar hasta el día siguiente.

Por último, desde el Ayuntamiento se recuerda la importancia de no hacer caso a los bulos y se ruega el acceso sólo a información verificada, es decir, la difundida por administraciones, medios de comunicación y cuentas oficiales, entre otras. Y ante cualquier emergencia, llamar al 112.

En caso de que sea necesario difundir información de interés con carácter inmediato, estará disponible en el canal oficial del Ayuntamiento (en X, @malaga), del Área de Seguridad (@seguridad_mlg), así como en @E112Andalucia y @GobiernoMalaga.