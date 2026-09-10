La Policía Local de Málaga inmoviliza 19 vehículos de alquiler con conductor e interpone 21 denuncias durante el verano

Imagen de la Policía Local de Málaga tras inmovilizar un vehículo de alquiler con conductor. - POLICÍA LOCAL

MÁLAGA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Grupo de Investigación y Protección (GIP) de la Policía Local de Málaga han desarrollado durante los meses de junio, julio y agosto, la segunda fase del operativo 'Transporte Legítimo', que tiene el objetivo de detectar fraudes en la prestación de los servicios de vehículos de transporte con conductor (VTC) y que se ha desarrollado en zonas del litoral, centro, aeropuerto y Real del Cortijo de Torres. En total, se han realizado más de 1.300 inspecciones, de las que 600 han tenido lugar durante la Feria.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, como resultado, se han inmovilizado 19 vehículos y se han interpuesto 21 denuncias por diferentes infracciones, entre ellas, nueve por iniciar un servicio en un ámbito territorial distinto del autorizado, lo que conlleva una sanción de 1001 euros y la inmovilización del vehículo; y doce por realizar la actividad de arrendamiento de vehículo careciendo de título habilitante, sancionadas con 4001 euros y también inmovilización del turismo.

Además, ha explicado que esta operación es complementaria al trabajo que se realiza durante todo el año para controlar prácticas no autorizadas y garantizar que se cumple la normativa, para ello, agentes de paisano del GIP, con el apoyo de efectivos uniformados de Jefaturas de Policía de Barrio, han realizado controles de documentación y han corregido numerosas infracciones.

Por otro lado, se investiga a un individuo como presunto autor de un delito de falsedad documental. Tras las numerosas actuaciones realizadas y el análisis de la documentación intervenida, los agentes del GIP han constatado una nueva práctica que se está llevando a cabo y que consiste en adquirir vehículos de segunda mano que en su día contaran con licencia para ejercer actividad de VTC en municipios andaluces y que aun conserven los elementos identificativos para desarrollar el servicio en la comunidad autónoma.

Una vez que el comprador ya tiene el turismo con los distintivos, adquiere mediante un traspaso más barato una licencia de otra comunidad autónoma, --ya que los precios varían según el lugar-- pero ejerce la actividad en Andalucía.

Desde el Grupo de Investigación y Protección se continúa con la investigación de este tipo de prácticas a fin de trasladarlo al organismo competente por si pudiera derivarse algún tipo de ilícito penal.