Policía Local de Málaga interpone 92 denuncias por no respetar restricciones nocturnas de movilidad en Nochevieja

MÁLAGA, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Málaga ha interpuesto en Nochevieja un total de 92 denuncias por no respetar las restricciones de movilidad en horario nocturno establecidas para frenar la expansión del coronavirus.

De igual modo, según han informado desde el Ayuntamiento de Málaga, a lo largo del pasado jueves fueron denunciadas 93 personas por no usar mascarilla.

No obstante, han destacado el comportamiento "cívico inmensamente mayoritario" de los ciudadanos, precisando que no ha habido ninguna incidencia importante para empezar el año 2021.

En este sentido, han explicado que no se ha registrado ningún positivo en controles de alcoholemia y tampoco fue detectada ninguna fiesta ilegal. Por otro lado, según los datos, fueron atendidos más de diez avisos por ruidos en domicilios.

Cabe recordar que este año 2020, marcado por el coronavirus, el Ayuntamiento no organizó el tradicional cotillón en la plaza de la Constitución. Al respecto, han señalado que no fue necesario actuar para controlar el aforo, ya que no se superó en ningún momento.