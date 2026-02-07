La Policía Local de Málaga interviene en la reparación de un socavón en el distrito Palma-Palmilla

Archivo - Imagen de archivo de la Policía Local de Málaga - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Local de Málaga han intervenido en la tarde de este sábado en la reparación de un socavón en la calle Eresma del distrito Palma-Palmilla. Los agentes han cortado la vía y han avisado a los responsables del distrito.

Hasta la zona se trasladó una unidad de conservación que ha procedido a una reparación de urgencia con asfalto frío. La calle permanece cortada, aunque se espera que sea reabierta en las próximas horas, ha indicado el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado.

Por otro lado, un total de 19 efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil Local de Málaga se ha desplazado a Casares tras ser requeridos por el 112 para apoyar en las tareas requeridas como consecuencia del paso de las últimas borrascas por este municipio.

Hasta el lugar, se han desplazado seis vehículos, incluida una Unidad de Coordinación Móvil (UCM), equipados con elementos para reforzar las comunicaciones y, en caso de que fuera necesario, ayudar a la evacuación de la población.

Esta ayuda se suma a los efectivos del Real Cuerpo de Bomberos que están trabajando desde esta mañana en San Martín del Tesorillo (Cádiz) y que se suman al dispositivo del Consorcio Provincial de Bomberos desplegado para colaborar en la atención a las incidencias registradas por la lluvia de los últimos días en este municipio.

La dotación desplazada está formada por una autobomba rural pesada, un vehículo ligero y un remolque con material de rescate en lámina de agua.

También han recordado desde el Ayuntamiento que desde las 15.00 horas se mantiene activado en la capital el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil Local, en fase de Preemergencia --situación operativa 0-- al pasar al aviso naranja por vientos. Esta situación conlleva la posibilidad de movilizar todos los recursos humanos necesarios para atender una posible emergencia.

Como medida preventiva, desde la mañana de este sábado, se han cerrado los parques de la ciudad que están vallados y perimetrados, incluido el Jardín Botánico-Histórico La Concepción. La Alcazaba y el Castillo de Gibralfaro también han cerrado al público desde este mediodía.

Así, los espacios verdes afectados son en el distrito Centro Hospital Noble, Alfonso XII, San Miguel y los accesos perimetrales al Parque de Málaga; en el distrito Este, el de El Morlaco y el de Alberto Suárez 'Pipi'; en el distrito de Ciudad Jardín, La Alegría y el Jardín Botánico-Histórico La Concepción; el Parque del Norte en Bailén-Miraflores; San Rafael y Picasso en Cruz del Humilladero; Huelin, Oeste, María Luisa y Litoral en Carretera de Cádiz; Parque Lineal en Campanillas; y los de la Laguna de la Barrera, Héroes del Combate y Parque del Cine en Teatinos. Igualmente, las empresas adjudicatarias del mantenimiento de zonas verdes mantendrán un operativo para atender posibles incidencias.