Policía Local de Málaga pone 14 denuncias tras reforzar la vigilancia en Parque Clavero a raíz de quejas vecinales

Archivo - Imagen de archivo de la Policía Local de Málaga - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha incrementado la presencia de los agentes de Policía Local y ha aumentado la vigilancia en el barrio de Parque Clavero y en algunas calles cercanas de la capital ante las quejas vecinales por ruidos y conductas incívicas.

El Consistorio ha informado a través de un comunicado, que desde que se inició el operativo de seguridad, este pasado sábado, 3 de octubre, ya se han interpuesto 14 denuncias por consumir bebidas alcohólicas, algunas de ellas a menores de edad, por miccionar en vía pública y por carecer o no tener en vigor la documentación relacionada con los vehículos.

Desde entonces, la Policía Local ha incrementado su presencia en la zona mediante patrullas que realizan vueltas periódicas, sobre todo por la tarde y por la noche, además de una atención especial los fines de semana, cuando se producen reuniones de jóvenes.

El Consistorio ha informado que este tipo de controles "se realiza en numerosas zonas y distritos de la ciudad" en los que se producen encuentros de jóvenes para realizar "botellón", por ser núcleos residenciales o de difícil acceso.

Finalmente, ha indicado que las principales infracciones que se cometen en estos encuentros son a las Ordenanzas de Convivencia, Ruidos y Limpieza.