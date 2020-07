La Policía Local de Málaga rastrea las redes sociales para evitar fiestas que no cumplan con los permisos

MÁLAGA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Grupo de Investigación y Protección (GIP) de la Policía Local de Málaga están llevando a cabo una labor preventiva de seguimiento a través de redes sociales y fuentes abiertas de Internet, con la que se ha evitado la celebración de varios eventos que no reunían las condiciones de seguridad y autorizaciones pertinentes.

Así, la pasada semana, a raíz de una investigación llevada a cabo por este grupo, se apercibió al posible organizador de una fiesta, que se había anunciado por las redes sociales y contaba con unas 500 respuestas de interés o asistencia. La celebración iba a realizarse el pasado sábado 18 de julio en unas instalaciones ubicadas en arroyo Totalán, pero finalmente fue suspendida.

El evento, según ha informado la Policía Nacional de Málaga en un comunicado, no contaba con los permisos y autorizaciones exigidos para la modificación o alteración sustancial de las condiciones de seguridad exigibles, no celebrándose el mismo hasta no reunir las condiciones pertinentes.

Otros requisitos necesarios para la celebración de un evento de estas características son la obligatoriedad de suscribir contrato de seguro de responsabilidad civil, establecer los correspondientes servicios de admisión y vigilancia, y la obligación de cumplir las medidas preventivas de salud pública para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, ha explicado.

Además, los agentes informaron al posible organizador de que en caso de adquirir los permisos y continuar con la fiesta debía comunicar a los consumidores las condiciones modificadas por los mismos medios por los cuales se anunció la venta de localidades y publicitó el evento; así como, si procediera, devolver el importe de entradas.

Todo ello, sin perjuicio de las actuaciones policiales que se pudieran llevar a cabo en aras de dirimir las posibles responsabilidades penales en las que pudiera incurrir, ha informado.

La Policía Local de Málaga ha anunciado que se continuará con el seguimiento, también en redes sociales, de todo tipo de eventos que incumplan la normativa, haciendo especial hincapié en lo relacionado con las medidas preventivas de salud pública para hacer frente al coronavirus.