La Policía Local de Málaga realiza 773.749 intervenciones y 1.064 detenciones en un año

El alcalde de Málaga en el acto por el patrón de la Policía Local. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Málaga ha celebrado este lunes el acto con motivo de la festividad de su patrón, San Rafael Arcángel, en el que se ha reconocido la profesionalidad y dedicación de agentes en actuaciones destacadas, así como a determinadas unidades de un cuerpo que desde finales de octubre de 2025 ha atendido en total 120.391 llamadas al 092, con 773.749 intervenciones y 1.064 detenciones, además de 2.297 servicios extraordinarios.

El acto ha estado presidido por el alcalde, Francisco de la Torre, acompañado por el concejal delegado de Seguridad, Avelino Barrionuevo; y por el intendente principal jefe de la Policía Local de Málaga, José María Martínez Vázquez.

También han estado el subdelegado accidental del Gobierno, Iván Banderas; la delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro; el vicepresidente de la Diputación, Manuel Marmolejo; la presidenta de la Audiencia Provincial, Lourdes García; el fiscal jefe de Málaga, Fernando Benítez; y la directora de la Escuela de Seguridad Pública del Ayuntamiento (Espam), la intendente Ana Isabel González.

El acto se abrió con las palabras de Martínez Vázquez, en su primer patrón como intendente principal jefe del Cuerpo. El cierre correspondió al alcalde, tras proyectarse un vídeo grabado con cámara de 360 grados con imágenes de agentes de la Policía Local de Málaga patrullando, realizado por el Grupo de Audiovisuales del Cuerpo.

Durante la celebración se ha reconocido la dedicación y profesionalidad de agentes de la Policía Local por algunas de las actuaciones más destacadas del último año, como la realizada el 29 de diciembre de 2025, cuando un agente que se encontraba fuera de servicio intervino y asistió a una persona con intención suicida.

El policía local tuvo que esforzarse para rescatar al ciudadano, poniendo en riesgo su propia integridad. Tras ello estuvo reanimándolo hasta la llegada de los servicios sanitarios. Esta actuación fue reconocida por el Pleno del Ayuntamiento de Málaga.

También se ha reconocido la actuación el 3 de febrero de este año cuando cuatro policías locales rescataron a un hombre con intenciones suicidas, que se encontraba en el puente de Arroyo Jaboneros. Los agentes entablaron diálogo con él hasta que, de forma rápida y decidida, consiguieron inmovilizarlo y ponerlo a salvo, resultando uno de ellos herido leve.

Asimismo, se ha distinguido la intervención el 7 de agosto pasado de tres agentes del Grupo de Investigación y Protección (GIP) que detuvieron a dos personas e identificaron a otras, presuntas integrantes de un grupo organizado itinerante dedicado a delitos contra el patrimonio. Los detenidos escogían entre sus víctimas a personas vulnerables, como ancianos y enfermos. En la operación se recuperaron numerosos objetos cuyo valor de tasación ascendía a 16.300 euros, además de un vehículo sustraído.

Otra actuación destacada ha sido la del 9 de diciembre del pasado año cuando dos agentes auxiliaron a un hombre dependiente que estaba atrapado en el incendio de su vivienda. Ante el peligro que corría, los policías locales accedieron al interior y, en condiciones de nula visibilidad por el intenso humo, lograron rescatarlo antes de la llegada de bomberos. Tanto la víctima como los agentes tuvieron que ser asistidos por inhalación de humo.

Por último, se ha reconocido el servicio prestado el 29 de octubre de 2025 por seis agentes que participaron junto con miembros del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga, en el rescate de una mujer de avanzada edad que estaba desorientada, fatigada y con signos de hipotermia. La mujer había salido de su domicilio y sus familiares no tenían noticias de ella a lo largo del día. Finalmente, los policías locales la hallaron en una zona de monte de difícil acceso, lo que aumentó la dificultad de la intervención.

En el acto también se han dado felicitaciones a los doctores Cristina Fernández-Figares Montes y Rafael Infantes Ramos, y al enfermero Jonathan Romero Camarena, quienes colaboraron con agentes de la Policía Nacional y del Grupo Operativo de Apoyo (GOA) de la Policía Local de Málaga para salvar la vida de una persona que sufrió un infarto en las inmediaciones del Centro de Salud La Roca. Una actuación que pone de manifiesto la importancia de la colaboración entre servicios de emergencia.

Asimismo, se ha reconocido al doctor Antonio García de Gálvez, quien fuera director del Instituto de Medicina Legal, por su importante labor formativa al impartir clases en la Espam a los miembros del cuerpo durante décadas.

También ha sido distinguida la labor de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga, una distinción que ha recogido su presidenta, Carmen Manzano, por el trabajo y la colaboración que durante años viene realizando la entidad junto con la Policía Local de Málaga, especialmente en coordinación con el Grupo de Protección de la Naturaleza (Gruprona) en la defensa, rescate y cuidado de los animales.

Otros reconocimientos han sido a la Jefatura de Policía de Barrio Distrito Puerto de la Torre-Teatinos y al Grupo de Caballería; mientras que se ha distinguido a medio centenar de agentes con distintas cruces al mérito policial por los años de servicio cumplidos, distintivo blanco (15 años), distintivo morado (20 años) y distintivo verde (30 años).

Además, se ha reconocido a una quincena de miembros de la plantilla de la Policía Local de Málaga por sus servicios prestados hasta su edad de jubilación, entre ellos, Juan Antonio Ferrer Medina, quien culmina su trayectoria profesional tras haber ejercido como jefe de la Policía Local de Málaga hasta el pasado mes de julio.

También ha habido un homenaje a la Brigada K (actual Grupo de Investigación y Protección, GIP) creada hace 40 años. Su principal seña de identidad es que se trata de agentes que prestan su servicio de paisano y en vehículos camuflados.

En sus inicios, la Brigada K contaba con tan solo dos patrullas, dos motos y un transmisor por pareja, siendo creada para combatir el alto índice de mendicidad infantil y el incremento de delitos contra el patrimonio, sobre todo robos con violencia e intimidación, provocados en gran medida por la llegada de la droga (heroína).

Los medios y las funciones han ido evolucionando, pero la esencia del grupo "siempre ha sido la misma: la protección de víctimas y personas vulnerables", han destacado, apuntando que ahora combaten múltiples ilícitos penales, y están especializados en la lucha contra la violencia de género, delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, delitos contra la salud pública, investigaciones en redes sociales y fuentes abiertas de internet.

Otra de sus funciones destacadas es la labor educativa y preventiva a través de charlas en centros educativos que tienen como objetivo la protección del menor, la prevención y la resolución de conflictos en el entorno escolar y el control del absentismo, han indicado desde el Ayuntamiento.

Así, en una nota han indicado que en el último año la Policía Local en su conjunto ha mantenido "su firme compromiso de atención a la ciudadanía y de ofrecer un servicio público de calidad, avanzando en simplificación administrativa y continuando con la mejora en medios materiales, técnicos y tecnológicos", entre ellos la ampliación del sistema de videovigilancias en la Trinidad, Parque de la Memoria Histórica, entorno de monumentos y renovación en el Centro Histórico.