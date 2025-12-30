Policía Local de Málaga tramita 16 denuncias en materia de control de ruidos y convivencia la última semana

Archivo - Coche de la Policía Local de Málaga . - POLICÍA LOCAL DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Málaga ha tramitado a lo largo de la última semana un total de 16 denuncias, tanto a un establecimiento como a personas (15), por incumplimientos relativos a la ordenanza de prevención y control de ruidos, así como los relacionados con las medidas municipales que garantizan la convivencia ciudadana y la protección del espacio público.

Según recogen las estadísticas comprendidas entre el lunes 22 de diciembre (desde las 7.00 horas) y las 7.00 horas de este pasado lunes 29, los agentes han desarrollado en este periodo un total de 245 intervenciones en la zona del Centro Histórico y en los distritos de Teatinos y Carretera de Cádiz, de las que 16 acabaron en denuncia, ha informado el Ayuntamiento en una nota.

En paralelo, en el marco del dispositivo policial extraordinario de vigilancia contra el intrusismo en el servicio de transporte público, de control de VTC y de taxis, se han llevado a cabo 32 actuaciones que se han saldado con una denuncia a VTC por propiciar la captación de clientes sin contratación previa en lugares de concentración y generación de demanda de estos servicios.

Además, se han realizado 20 actuaciones de vigilancia para detectar la prestación del servicio de transporte de viajeros careciendo de autorización, según han señalado desde el Consistorio malagueño.

En lo referente al control del cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza frente a la Contaminación por Ruidos, Vibraciones y otras formas de Energía, han sido denunciadas un total de 12 personas en la última semana. De ellas, dos por cantar o proferir gritos en la vía pública y diez por producir ruidos en el interior de viviendas perturbando el descanso ajeno.

Las dos denuncias por cantar o proferir gritos o hacer funcionar instrumentos en la vía pública se han registrado en la plaza del Obispo y calles Strachan.

Respecto al control del cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza para la Garantía de la Convivencia Ciudadana y la Protección del Espacio Urbano en la ciudad de Málaga, se han efectuado un total de tres denuncias; dos por hacer las necesidades fisiológicas en la vía pública y una por hacer hogueras o acopio de materiales para ello en la vía pública.

Las dos denuncias por hacer las necesidades fisiológicas en la vía pública se han registrado en el pasaje Campos y en la plaza Jesús El Rico.

En relación a las actuaciones sobre los establecimientos públicos, se han desarrollado 20 intervenciones, entre las que figura una infracción por respetar el horario de apertura o cierre del establecimiento.

Por otro lado, se han realizado dos seguimientos de decreto. En paralelo, a lo largo de la última semana los agentes han llevado a cabo 209 actuaciones complementarias en materia de seguridad mediante el control y vigilancia de salas de fiestas, zonas de botellón, cierres de establecimientos y terrazas.

Las denuncias relacionadas con la contaminación acústica pueden suponer una sanción administrativa cuyo importe oscila entre los 600 euros (las catalogadas como leves) y los 300.000 euros (muy graves). Respecto a las relacionadas con la ordenanza de Convivencia Ciudadana, la sanción es a partir de los 300 euros.

Por su parte, el Área de Comercio y Vía Pública ha levantado en este mismo periodo un total de cinco actas por incumplimientos relacionados con las terrazas en la vía pública, bien por ocupación indebida bien por carecer de autorización, en el distrito Palma-Palmilla. Se han producido en la avenida Arroyo de los Ángeles (1), avenida Doctor Marañón (3) y plaza Conde Ferrería (1).