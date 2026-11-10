La Policía Local de Málaga tramita 51 denuncias en materia de control de ruidos y convivencia ciudadana en una semana

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MÁLAGA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Málaga ha tramitado a lo largo de la última semana un total de 51 denuncias, tanto a establecimientos (2) como a personas (49), por incumplimientos relativos a la ordenanza de prevención y control de ruidos, así como los relacionados con las medidas municipales que garantizan la convivencia ciudadana y la protección del espacio público.

Así se recoge en las estadísticas comprendidas entre el lunes, 2 de noviembre, desde las 07,00 horas, y las 07,00 horas de este lunes, día 9. Los agentes han desarrollado en este periodo un total de 161 intervenciones en la zona del centro histórico y en los distritos de Teatinos y Carretera de Cádiz, de las que 51 acabaron en denuncia, han indicado desde el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado.

En paralelo, en el marco del dispositivo policial extraordinario de vigilancia contra el intrusismo en el servicio de transporte público, de control de VTC y de taxis, se han llevado a cabo 37 actuaciones, sin que se haya registrado ninguna denuncia. Entre estas actuaciones, figuran 26 de vigilancia para detectar la prestación del servicio de transporte de viajeros careciendo de autorización.

Asimismo, en lo referente al control del cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza frente a la Contaminación por Ruidos, Vibraciones y otras formas de Energía, han sido denunciadas un total de nueve personas en la última semana.

En concreto, del total de denuncias, siete son por cantar o proferir gritos en la vía pública, una por incumplir las obligaciones derivadas de la adopción de medidas provisionales dictadas por el órgano competente y otra que conllevó la intervención de equipos musicales.

Las siete denuncias por cantar o proferir gritos o hacer funcionar instrumentos en la vía pública se han registrado en las calles y plazas: Carbón (1), Císter (1), Compañía (1), Félix Sáenz (1) y Obispo (1).

CONVIVENCIA CIUDADANA

Respecto al control del cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza para la Garantía de la Convivencia Ciudadana y la Protección del Espacio Urbano en la ciudad de Málaga, se han efectuado un total de 43 denuncias.

Entre ellas, destacan las 32 contabilizadas por permanencia y concentración de personas consumiendo bebidas en zonas no autorizadas, así como las cinco por hacer las necesidades fisiológicas en la vía pública. Además, también constan tres por realizar la actividad de aparcamiento en espacio público sin autorización

Las 32 denuncias por permanencia y concentración de personas consumiendo bebidas en zonas no autorizadas se han producido en las calles y plazas: Cofradías (10) y Miguel de Mérida Nicolich (22).

En cuanto a las cinco denuncias por hacer las necesidades fisiológicas en la vía pública se han registrado en las calles y plazas: Don Juan de Málaga (1), San Telmo (2), Ingeniero José María Garnica (1) y Gómez Pallete (1).

En relación con las actuaciones sobre los establecimientos públicos, se han desarrollado 21 intervenciones. De entre las cinco inspecciones realizadas, dos establecimientos fueron denunciados. Por otro lado, se han realizado dos seguimientos de decreto y se han notificado tres decretos.

En paralelo, a lo largo de la última semana los agentes han llevado a cabo 87 actuaciones complementarias en materia de seguridad mediante el control y vigilancia de salas de fiestas, zonas de botellón, cierres de establecimientos y terrazas.

Las denuncias relacionadas con la contaminación acústica pueden suponer una sanción administrativa cuyo importe oscila entre los 600 euros (las catalogadas como leves) y los 300.000 euros (muy graves). Respecto a las relacionadas con la ordenanza de Convivencia Ciudadana, la sanción es a partir de los 300 euros.

VÍA PÚBLICA

Por su parte, el Área de Comercio y Vía Pública ha levantado en este mismo periodo un total de 18 actas por incumplimientos relacionados con las terrazas en la vía pública, bien por ocupación indebida bien por carecer de autorización.

En cuanto a su distribución, se han registrado en los distritos Centro (dos en Pasaje Valencia y una en Trinidad Grund, Marqués de Larios, Granada y Císter) y Carretera de Cádiz (cuatro en avenida de la Paloma, tres en Abogado Federico Orellana Toledano, dos en Bienvenida y una en Bocanegra, Barquillero y Antonio Maura).