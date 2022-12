Policía Local de Málaga tramita 94 denuncias en materia de control de ruidos y convivencia ciudadana en la última semana

MÁLAGA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Málaga ha tramitado un total de 94 denuncias, tanto a establecimientos (28) como a personas (66) por incumplimientos relativos a la ordenanza de prevención y control de ruidos, así como los relacionados con las medidas municipales que garantizan la convivencia ciudadana y la protección de espacio público.

Las actuaciones, un total de 187, se han realizado a lo largo de la semana del lunes 12 de diciembre --desde 07.00 horas-- hasta las 07.00 horas de este pasado lunes 19 de diciembre en las zonas del centro histórico y Teatinos.

Respecto al dispositivo policial extraordinario de vigilancia contra el intrusismo en el servicio de transporte público, de control de VTC y de taxis, se han realizado un total de 34 intervenciones cuyo resultado han sido 2 denuncias a VTC, una por carecer del libro de registro de contrato de viajeros; y la otra por iniciar servicio sin que el titular de la autorización lo haya comunicado.

En lo referente al control del cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza frente a la Contaminación por Ruidos, Vibraciones y otras formas de Energía se ha denunciado a un total de 14 personas.

En concreto, cuatro personas por cantar o proferir gritos en la vía pública y en zonas de concurrencia pública, y el resto por incumplimientos relacionados con la realización de actividades que impiden el descanso ajeno (ruidos en el interior de las viviendas, hacer funcionar aparatos en horario nocturno; actividades perturbadoras del descanso; etcétera).

Al respecto de las cuatro denuncias por cantar, proferir gritos, en la vía pública y otras zonas de concurrencia pública, se han producido dos en la plaza del Carbón y otras dos en calle Marqués de Larios, han indicado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

Por otro lado, en relación con el control del cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza para la Garantía de la Convivencia Ciudadana y la Protección del Espacio Urbano en la Ciudad de Málaga, se han efectuado un total de 52 denuncias, 45 de ellas por hacer las necesidades fisiológicas en la vía pública o espacios frecuentados por menores o concurrencia pública; cinco por hacer explosionar artículos de pirotecnia en la vía pública sin autorización y dos por permanencia y concentración de personas consumiendo bebidas en zonas no autorizadas.

Las 45 denuncias por hacer las necesidades fisiológicas en la vía pública se han producido en las calles: Beatas (2); Granada (2); Madre de Dios (1); Medina Conde (2); Mesón de Vélez (6); Mosquera (4); y en la Plaza de la Constitución (27) y Plaza Uncibay (1).

Asimismo, respecto a las actuaciones sobre los establecimientos públicos, se han sancionado a 28 por diferentes motivos relativos a ambas ordenanzas. De las denuncias interpuestas, un total de diez por trascender música al exterior por puertas y ventanas; dos por realizar una actividad no ajustada a la licencia de apertura; tres de ellas por no respetar los horarios de apertura o cierre; cuatro por ocupación de via pública, entre otras causas. Por otro lado, se han realizado 13 seguimientos de decretos.

Las denuncias relacionadas con la contaminación acústica pueden suponer una sanción administrativa cuyo importe oscila entre los 600 euros, las catalogadas cómo leves y los 300.000 euros, las consideradas cómo muy graves; respecto las relacionadas con la ordenanza de Convivencia Ciudadana a partir de los 300 euros.