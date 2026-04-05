La Policía Nacional moviliza a más de 1.660 agentes en Málaga en un "amplio dispositivo de seguridad"

Agentes de la Policía Nacional durante las procesiones en Málaga.
Agentes de la Policía Nacional durante las procesiones en Málaga. - POLICÍA NACIONAL
Europa Press Andalucía
Publicado: domingo, 5 abril 2026 13:53
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MÁLAGA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Con motivo de la celebración de la Semana Santa 2026, comprendida entre el 29 de marzo y el 5 de abril, se ha desplegado un "amplio dispositivo de seguridad" con la participación de 1.665 agentes de la Policía Nacional pertenecientes a distintas unidades, tales como UIP, UPR, SAC, Guías Caninos, Subsuelo , Escoltas, Brigada Móvil, Equipos Capa, Grupo Omega, GOES, Brigada de Información, Unidad de Seguridad Privada, Medios Aéreos, Telecomunicaciones, Brigada Provincial de Información, Grupo Zonal Noches y Delegación de Formación para "garantizar el orden público y la prevención de delitos".

Tal y como ha emitido la Policía Nacional en una nota, durante estos días, en los que la ciudad ha acogido "de forma masiva" a ciudadanos malagueños y visitantes, el operativo ha tenido como principal objetivo "velar por la seguridad, la convivencia y el normal desarrollo de todos los actos programados".

En concreto, han destacado la coordinación, profesionalidad y compromiso de los agentes, que a la postre han sido "fundamentales" para que la Semana Santa se haya desarrollado con normalidad, "permitiendo que cofradías, participantes y público hayan podido disfrutar de estas jornadas con tranquilidad".

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