La Policía Nacional moviliza a más de 1.660 agentes en Málaga en un "amplio dispositivo de seguridad"

Agentes de la Policía Nacional durante las procesiones en Málaga. - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Con motivo de la celebración de la Semana Santa 2026, comprendida entre el 29 de marzo y el 5 de abril, se ha desplegado un "amplio dispositivo de seguridad" con la participación de 1.665 agentes de la Policía Nacional pertenecientes a distintas unidades, tales como UIP, UPR, SAC, Guías Caninos, Subsuelo , Escoltas, Brigada Móvil, Equipos Capa, Grupo Omega, GOES, Brigada de Información, Unidad de Seguridad Privada, Medios Aéreos, Telecomunicaciones, Brigada Provincial de Información, Grupo Zonal Noches y Delegación de Formación para "garantizar el orden público y la prevención de delitos".

Tal y como ha emitido la Policía Nacional en una nota, durante estos días, en los que la ciudad ha acogido "de forma masiva" a ciudadanos malagueños y visitantes, el operativo ha tenido como principal objetivo "velar por la seguridad, la convivencia y el normal desarrollo de todos los actos programados".

En concreto, han destacado la coordinación, profesionalidad y compromiso de los agentes, que a la postre han sido "fundamentales" para que la Semana Santa se haya desarrollado con normalidad, "permitiendo que cofradías, participantes y público hayan podido disfrutar de estas jornadas con tranquilidad".