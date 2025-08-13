La Policía Nacional presenta en Málaga la séptima edición 'Ruta 091 kilómetros solidarios'

MÁLAGA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisaría Provincial de la Policía Nacional de Málaga ha presentado este miércoles la séptima edición de 'Ruta 091 Kilómetros Solidarios'. Este año los fondos recaudados se destinaran a favor de la obra caritativa y social de la Cofradía de El Rico, la cual está comprometida con la asistencia e inserción de las personas más desfavorecidas, enfocada en familias malagueñas en riesgo de exclusión social, mujeres vulnerables y familias con menores enfermos de cáncer.

Así lo han dado a conocer en rueda de prensa el jefe de la de la Comisaría Provincial de Málaga, Roberto Rodríguez Velasco; el inspector jefe que coordina la carrera, Sebastián Martínez Jiménez; el hermano mayor de la Cofradía de El Rico, Ramón Varea; el asesor del Área de Deportes del Ayuntamiento de Málaga, Miguel Bandera Hurtado y, en representación del Banco Santander, Miguel Ángel de la Torre Molina.

Durante la presentación se ha mostrado el cartel de la carrera, realizado otro año más por el humorista gráfico Ángel Idígoras, que representa a la Farola y el Cenachero que echan a correr motivados por esta causa solidaria junto a dos policías nacionales en el que será el enclave del evento, el Puerto de la ciudad.

También se ha proyectado un video promocional para animar a participar en la carrera cuyos protagonistas son policías de distintas unidades de la Comisaría Provincial de Málaga. También ha participado en el mismo el galardonado con el Goya a Mejor actor de reparto Salva Reina.

El evento deportivo-solidario tendrá lugar el próximo viernes 12 de septiembre y tendrá como punto de salida y meta el Puerto de Málaga a la altura de la plaza de la Marina. A las 20.00 horas dará comienzo la categoría infantil, con dos distancias 200 y 500 metros, en la que podrán participar hasta 300 niños.

Posteriormente, los 1.200 participantes de la categoría absoluta iniciaran un recorrido total de 5.091 metros. Asimismo, los asistentes dispondrán de diversas actividades como zumba, música y de la presencia de los estands de algunos de los colaboradores, que este año superan los 30.

De nuevo los asistentes conocerán las diferentes unidades de la Policía Nacional, ya que habrá presencia de guías caninos, drones, UPR, medios aéreos o policía científica. Toda la información sobre inscripciones y otros datos en la página web. La cuota de inscripción es de doce euros para adultos y ocho euros para niños, además existe la posibilidad de realizar donación mediante el dorsal 0 sin opción a camiseta.

La recogida de dorsales y camisetas se realizará en los días previos a la ruta y toda la información relativa a la misma, reglamento, inscripciones, información sobre el pago y recogida de dorsales puede ser consultada en la web.