El Polo Nacional de Contenidos Digitales impulsa 205 proyectos de emprendimiento en 2025, un 24% más que en 2024

La concejala delegada de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones, Alicia Izquierdo, presenta el balance 2025 del Polo Nacional de Contenidos Digitales. - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Polo Nacional de Contenidos Digitales ha cerrado su actividad de 2025 con un total de 205 proyectos de emprendimiento impulsados, lo que supone un crecimiento del 24% respecto a 2024. Este incremento consolida al espacio del Ayuntamiento de Málaga, ubicado en Tabacalera, como uno de los principales hubs públicos de apoyo a la innovación digital en España y refuerza su papel estratégico dentro del ecosistema tecnológico y creativo de la ciudad.

El crecimiento en emprendimiento ha estado especialmente vinculado a los programas especializados en videojuegos, media y entretenimiento y Deep Tech que el Polo desarrolla junto a la Escuela de Organización Industrial (EOI), orientados a la incubación y acompañamiento de startups en fases tempranas de maduración, apoyándolas en la definición de su modelo de negocio, validación de producto y estructuración de sus primeras estrategias de crecimiento.

Además, en el ámbito internacional, el Polo ha reforzado su colaboración con la red europea European Videogame Accelerator (EVA), facilitando la conexión de estudios incubados en Málaga con partners y mercados internacionales.

Dentro de esta actividad, las instalaciones de la Incubadora de Alta Tecnología en Metaverso, ubicadas en el Polo, han acogido en 2025 un total de 66 proyectos centrados en tecnologías de vanguardia como la Inteligencia Artificial, los gemelos digitales, la realidad extendida o los dispositivos hápticos.

Como novedad en 2025, la IAT Metaverso ha incorporado el programa Startup Inspire, en colaboración con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe). Se trata de un proyecto especialmente enfocado en el ámbito de la ciberseguridad, que ha permitido fortalecer la conexión entre emprendimiento digital y entornos seguros.

Fruto de este impulso al emprendimiento, el ecosistema del Polo ha contribuido a la generación de 673 empleos directos, un 6,3% más que el año anterior, reflejo del impacto real del acompañamiento empresarial y la consolidación de startups incubadas.

MÁS FORMACIÓN Y APUESTA POR LA INCLUSIÓN DIGITAL

En el ámbito formativo, el Polo ha desarrollado 80 acciones, un 70% más que en 2024, alcanzando a 1.370 alumnos y sumando un total de 7.673 horas de formación gratuita impartidas, lo que supone un crecimiento del 34% en volumen formativo destinado a la ciudadanía malagueña.

A estas cifras se suman los 670 estudiantes activos de 42 Málaga, de 33 nacionalidades distintas, que desarrollan su formación tecnológica intensiva en las instalaciones del Polo, lo que refuerza el carácter internacional y diverso del ecosistema.

Durante 2025 se ha mantenido el compromiso con la inclusión femenina en el ámbito tecnológico, con más del 43% de alumnas en el conjunto de programas formativos.

A lo largo de 2025, el Polo ha intensificado también su apuesta por la reducción de la brecha digital, ampliando su impacto más allá del ecosistema emprendedor y acercando la tecnología a nuevos perfiles de la ciudadanía.

En este marco se han desarrollado 22 campamentos de competencias digitales dirigidos a la infancia y la adolescencia, en los que han participado 310 estudiantes de entre 9 y 17 años, con una presencia femenina del 40,5%, contribuyendo así a fomentar vocaciones tecnológicas desde edades tempranas.

Paralelamente, se han celebrado cuatro talleres del programa Reconectados, en colaboración con Fundación Telefónica y el Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga, que han contado con 151 participantes mayores de 65 años --el 61,3% mujeres-- potenciando la inclusión digital del colectivo senior y promoviendo un acceso más equitativo a las herramientas tecnológicas.

EVENTOS VERTICALIZADOS: UN 43% MÁS QUE EN 2024

El Polo ha acogido en 2025 un total de 232 talleres, seminarios, jornadas y eventos, con 14.352 asistentes, lo que supone un crecimiento superior al 43% en participación respecto al año anterior.

Entre los eventos destacados del año se encuentra la primera edición de los Premios Iris Games, nuevo certamen nacional que reconoce la excelencia en el desarrollo de videojuegos y que refuerza la proyección de Málaga como capital del sector. En esta primera convocatoria se han recibido 244 videojuegos, con participación nacional e internacional. 2025 también ha marcado la celebración de la MálagaJam, que ha superado los 400 participantes, consolidándose como la principal sede presencial de la Global Game Jam a nivel internacional.

Asimismo, 'Leadingirls' se ha celebrado por primera vez en las instalaciones del Polo, acercando referentes femeninos del ámbito STEM a cientos de jóvenes y reforzando el compromiso con el talento femenino tecnológico. Un formato nuevo pensado para que los estudiantes interactuaran directamente con proyectos y tecnologías, creando una experiencia mucho más inmersiva y cercana. El encuentro cerró con más de 1.500 estudiantes que participaron en más de 80 actividades.

En el ámbito de la IAT Metaverso, el evento 'Winter Invest' se ha consolidado como la principal cita anual de conexión entre startups tecnológicas e inversores, con la participación de más de 130 empresas y más de 40 fondos de inversión.

Han destacado, asimismo, que durante el último año el Polo ha recibido 112 visitas institucionales y profesionales procedentes de ayuntamientos, consejerías, empresas tecnológicas y delegaciones internacionales, interesadas en conocer de primera mano el modelo de emprendimiento que se desarrolla en las instalaciones de Tabacalera.

Este interés creciente confirma que el Polo no solo genera impacto en Málaga, sino que se ha convertido en un referente replicable y exportable en materia de impulso público a la innovación digital.

Así, con estos resultados, cierra 2025 reafirmando su crecimiento en actividad, impacto y alcance, lo que contribuye a la consolidación de Málaga como uno de los principales polos de emprendimiento y talento digital del sur de Europa.