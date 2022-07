Ponen la primera piedra del nuevo teatro de Torre del Mar, en Vélez, que estaría terminado en junio de 2024

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la localidad malagueña de Vélez-Málaga, Antonio Moreno Ferrer; y el primer teniente de alcalde del municipio y teniente de alcalde de Torre del Mar, Jesús Pérez Atencia, han participado en el acto de colocación de la primera piedra del Teatro 'Rocío Molina' de este núcleo poblacional, cuyas obras tienen una duración prevista de 21 meses, por lo que se estima que estén terminadas a principios de junio de 2024.

En el acto han estado concejales del equipo de Gobierno municipal y más de una treintena de asociaciones, colectivos, personalidades y hermandades de Torre del Mar. Entre ellas la madre e hija de Rocío Molina, torreña y Premio Nacional de Danza que dará nombre a este edificio.

Pérez Atencia ha asegurado que es "un día histórico para nuestro pueblo" porque "se cumple con una reivindicación histórica, una deuda pendiente que va a ser saldada". "Que Torre del Mar no tuviera un espacio escénico era una total injusticia", ha dicho, apuntando que este teatro es "fruto de un equipo de gobierno que ha sabido ahorrar, trabajar y ser constante".

"Hemos tenido claro siempre que el teatro había que hacerlo y hoy comenzamos a construir ese sueño de todos", ha incidido, reiterando que "llegar hasta aquí no ha sido fácil. Entre otras cosas porque había quien no creía, quien no tenía voluntad y quien a pesar de la necesidad, seguía poniendo palos en la rueda".

El primer teniente de alcalde ha hecho una cronología de las actuaciones hasta llegar a la construcción, asegurando que "paso a paso fuimos cumpliendo objetivos a la vez que íbamos ahorrando para completar ese presupuesto".

El alcalde de Vélez-Málaga, Antonio Moreno Ferrer, ha destacado que "el trabajo, el consenso y el diálogo son fundamentales para mí y para este Gobierno municipal y ha dado sus frutos con proyectos como el Teatro de Torre del Mar, en el que el esfuerzo constante de muchos años y de diferentes áreas municipales ha sido clave para sacar adelante un espacio que viene a ampliar los servicios y la oferta cultural y de ocio de la ciudad, además de para contribuir en la consolidación de Vélez-Málaga como 'Ciudad de la Cultura'".

"Un importante y ambicioso proyecto para Torre del Mar que será, además, un atractivo cultural y turístico de referencia para todo el municipio de Vélez-Málaga y la provincia", ha dicho Moreno Ferrer, quien también ha señalado que "ha sido un proceso administrativo largo y complejo ya que los tiempos administrativos en actuaciones de esta envergadura se alargan inevitablemente para poder hacer las cosas bien".

Moreno Ferrer ha recordado también en este sentido la importancia de disponer de una estabilidad presupuestaria "para que hoy podamos ver materializado este proyecto".

El arquitecto municipal y responsable del proyecto del Teatro de Torre del Mar, Rubén Heredia, ha informado de que "se va a ejecutar un equipamiento escénico de tipo medio con un diseño multifuncional que permite acometer no sólo representaciones teatrales, de danza y conciertos de todo tipo, música de cámara, música sinfónica, música pop-rock, jazz o flamenco".

Al respecto, ha asegurado que también podrá acoger congresos, convenciones y otras presentaciones o exposiciones; apuntando que durante los últimos días de julio y el mes de agosto se redactará el Plan de Seguridad y Salud y su aprobación, la redacción del Plan de Gestión de Residuos y su aprobación y la apertura del Centro de Trabajo, de modo que el comienzo efectivo de la obras será el 1 de septiembre.