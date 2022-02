Del Pozo sobre la apertura del Museo de los Dólmenes de Antequera: "De manera inminente estará abierto al mundo entero"

SEVILLA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha asegurado este miércoles que "de manera inminente" el "magnífico" Museo de los Dólmenes de Antequera (Málaga) "estará abierto a disposición del mundo entero" con varias exposiciones, algunas de ellas temporales.

Así lo ha indicado en la Comisión de Cultura del Parlamento andaluz ante la pregunta realizada por el parlamentario del PSOE por Málaga José Luis Ruiz Espejo relativa a dicho recinto, lamentando el retraso en la apertura según las fechas dadas previamente por el Gobierno de Andalucía.

Del Pozo ha asegurado que el Sitio de los Dólmenes, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2016, es "una de las grande joyas patrimoniales" del país y un enclave "no solo atractivo para turistas sino un centro importantísimo de investigación, por eso tendrá esa función y también de gran centro de visitantes".

"La apertura va a ser inmediata, ya estamos en el final", ha reiterado la consejera, quien ha apuntado que abrirá con varias exposiciones, "dos de ellas serán temporales y una de ellas formará parte de la permanente", además de señalar que se está trabajando ya en el plan museológico y museográfico.

Ruiz Espejo ha dicho que a los socialistas les preocupa que no se haya fijado una fecha aún "cuando hace un año que finalizaron las obras" y ha recordado que la consejera ya había dicho que estaban trabajando en el proyecto museográfico "que ahora dice que no está completo"; criticando los "incumplimientos" en cuanto a las fechas para abrirlo.

Así, ha considerado que debería haber habido "mayor eficiencia" por parte del Gobierno andaluz en el trabajo que quedaba pendiente, teniendo en cuenta, ha dicho, que "se encontraron un proyecto del museo adjudicado, con la obra iniciada y con la financiación completa", reseñando que es "una condición para el mantenimiento como Patrimonio Mundial de la Unesco" y que "la apertura hasta ahora de visitas guiadas ha sido en falso".

Ruiz Espejo ha pedido a la consejera que se fije "la apertura definitiva y completa" del museo y que "cuente con personal suficiente", así como que se mantenga abierto también el centro de recepción de visitantes "porque es una forma de permitir que el museo cumpla la función para la que está" y que vuelva el personal de dicho centro.

Al respecto, ha consejera ha lamentado que el socialista le afee el retraso de algunos meses en la apertura "pero no tiene en cuenta lo que ha habido por medio con la pandemia que nos ha afectado a todos" y más teniendo en cuenta, ha apuntado, que los gobiernos socialistas "durante más de 30 años tuvieron parado el proyecto y por su mala previsión enterraron diez millones de euros".

Así, le ha recordado que "ustedes empezaron la historia del museo en el año 85, con no sé cuántos modificados, hubo hasta que quitar una parte que construyeron porque afectaba al paisaje y no podíamos acceder a la declaración de Patrimonio de la Humanidad". "¿Y viene a afear que tarde tres o cuatro meses con una pandemia de por medio? No lo entiendo", ha dicho.

Del Pozo ha incidido en que "tendrá el personal y todo lo que tiene que tener porque va a ser un gran museo para Andalucía y para nuestro país", explicando que el retraso se ha debido a que "hemos tenido un problema importantísimo de COVID allí y la empresa, que ha hecho unos trabajos espectaculares, ha tenido problemas de abastecimiento como consecuencia del COVID como le ha ocurrido a todas las empresas del país".