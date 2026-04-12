PP acusa a Sánchez de "frenar el liderazgo" de Málaga en empleo autónomo con la "salvaje subida fiscal"

Archivo - El vicesecretario de Málaga Productiva y coordinador del Observatorio Económico y de Precios del PP de Málaga, Carlos Conde - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Málaga Productiva y coordinador del Observatorio Económico y de Precios del PP de Málaga, Carlos Conde, ha denunciado este domingo que el Gobierno de Pedro Sánchez "frena el liderazgo" de la provincia en la creación de empleo autónomo con la "salvaje subida fiscal" que aplicará a un tercio de estos trabajadores y que les "costará 1.620 euros adicionales este año".

En un comunicado, Conde ha criticado que "Sánchez vuelve a mentir a los autónomos al aplicar este nuevo sablazo", que afectará a socios de cooperativas, colaboradores y a quienes no declaran rendimientos, en su mayoría mujeres del mundo rural. Por ello, ha exigido al Ejecutivo que dé "marcha atrás a este aumento del 42% en la base mínima de cotización, lo que se traduce en el pago de 135 euros más al mes".

De este modo, ha contrapuesto las políticas económicas y la "fiscalizad moderada que aplica el PP con el afán recaudatorio de un Gobierno que trata de paliar la ausencia de Presupuestos Generales del Estado desde hace tres años asfixiando a las clases medias y trabajadoras", y ha rechazado las "más de cien subidas de impuestos aplicadas por el sanchismo, que se suman a la desbocada subida de precios, que también repercute en el bolsillo de estas familias".

Así, ha valorado las siete bajadas de impuestos aprobadas por el Gobierno andaluz de Juanma Moreno, "que han supuesto la activación de la economía, lo que a su vez repercute en una mayor recaudación y una mayor inversión en servicios públicos".

"Se traduce en hitos históricos como que Andalucía supere por primera vez a Cataluña en la creación de autónomos", según ha señalado, apuntando el posicionamiento de Málaga como la provincia "más dinámica de la región, liderando la creación de empleo y la subida de trabajadores por cuenta propia".

Por el contrario, ha lamentado que el Gobierno de Sánchez "impone un menor poder adquisitivo y la desigualdad, incluso dentro del propio colectivo de autónomos", señalando que "nadie entiende que se prorroguen las cuotas de 2025 para todos los trabajadores por cuenta propia menos para los colaboradores y societarios".

Por último, Conde ha recordado que la "voracidad fiscal del sanchismo se traduce en un nuevo récord de recaudación en Málaga, donde el Gobierno ingresó en 2025 más de 6.300 millones de euros del bolsillo de los malagueños por el pago de impuestos estatales, un 94% más que en 2019".