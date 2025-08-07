PP advierte de "hay que echarse a temblar con cumbre de La Mareta entre Sánchez, Zapatero e Illa": "¿Qué irán a pactar?"

Archivo - El vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, en una imagen de archivo - PP - Archivo

MARBELLA (MÁLAGA), 7 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha advertido este jueves de que "hay que echarse a temblar con la cumbre de La Mareta entre Pedro Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero y Salvador Illa". "¿Qué irán a hablar, qué irán a pactar en Lanzarote? Nada bueno para España y sí algo bueno para los que quieren romper España y para los que quieren mantenerse 15 minutos más en el sillón de la Moncloa".

Bendodo, en rueda de prensa en Marbella (Málaga), junto con la presidenta local y alcaldesa del municipio, Ángeles Muñoz, ha recordado que "hace un año fue exactamente igual, --Sánchez-- escondido allí junto a Illa y Zapatero calculando los nuevos pagos al independentismo".

Precisamente, también ha recordado que este viernes es 8 de agosto y hace un año de cuando "el Gobierno de España permitió que el prófugo de la justicia Puigdemont viniera a Barcelona, diera un mitin con toda la cara y después se fuera como si no hubiera pasado absolutamente nada sin que nadie lo detenga".

"Eso lo permitió el Gobierno de España, se paseó por las calles de Barcelona, dio un mitin y volvió a fugarse como si aquí no existiera ni justicia, ni gobierno, ni Estado". "¿"Alguien duda que estaba pactado con el Gobierno que no se le tocara? Este es el Ejecutivo que tenemos, indigno, es un escándalo".

Bendodo ha dicho que "hubo una vez un socialismo en el que los responsables por menos de esto hubieran dimitido" y ha añadido que "ilusos los españoles que pensaban que Sánchez iba a dimitir hace unos años cuando salió a la luz pública que había copiado su tesis" y ha advertido de "por dónde vamos ya, amnistía, indultos, fiscal general del estado imputado, su hermano, su mujer, Ábalos, Cerdán, Koldo... da igual lo que pase que este no se mueve".

"No le ha podido pasar nada mejor que quedarse sentado en el sillón de la Moncloa porque evidentemente tiene que defenderse a él, a su partido y a su gobierno", ha abundado.

Por último, Bendodo ha asegurado que el sanchismo "está apuntalado por cuatro tipos de socios": "Los que no pueden entrar en España como Puigdemont, los que no pueden salir del país porque están investigados por la justicia, los que no pueden salir de Soto del Real como Santos Cerdán y los últimos, los que miran para otro lado con tal de no perder el sillón como hacen sus socios de Podemos". "Tenemos un gobierno corrupto y nefasto para España", ha concluido.