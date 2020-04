PP advierte de "riesgo de paralización" de trámites si el Gobierno va contra el decreto de simplificación de Junta

MÁLAGA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del Partido Popular de Málaga, José Ramón Carmona, ha advertido este miércoles "del riesgo de paralización de miles de trámites en la provincia si el Gobierno central decide finalmente ir contra" el decreto de simplificación normativa de la Junta de Andalucía, "que tan buenos resultados está dando, ayudando a facilitar todo tipo de trámites administrativos".

"Este decreto está siendo fundamental en el funcionamiento de miles de procedimiento y trámites y está contribuyendo a dinamizar la economía, algo que es necesario, ahora más que nunca, dada la crisis que estamos viviendo a cuenta del coronavirus COVID-19", ha apuntado el dirigente 'popular'.

Al respecto, el parlamentario andaluz ha mostrado su preocupación ante el hecho de que "en plena crisis sanitaria el Ejecutivo de Sánchez vuelve los ojos hacia Andalucía pero para perjudicarla, atacando nuestra autonomía en una cuestión que ha conseguido en tan solo unas semanas agilizar muchos trámites administrativos".

"¿De verdad que en este momento hay alguien en Moncloa preocupado por un decreto que no hace daño a nadie y que no hay alcalde en Andalucía, de cualquier signo político, que no haya aplaudido? ¿En manos de quién estamos?", ha planteado el diputado autonómico.

De igual modo, Carmona ha considerado que esta "amenaza" por parte del Gobierno del PSOE "viene a poner, una vez más, trabas a la recuperación de nuestra tierra". "Parece que en Moncloa molesta cómo se están sucediendo las cosas en Andalucía desde que se produjo el cambio de Gobierno", ha lamentado.

El coordinador de los 'populares' malagueños ha exigido al Gobierno del PSOE que "respete este decreto", porque "va a ser una herramienta fundamental" en los meses venideros, cuando una vez que se supere la crisis sanitaria "tengamos que hacer frente a los desastrosos efectos de todo esto en nuestra economía y en la creación de empleo".

"En eso es en lo que deberían estar trabajando alguno de los 22 ministros del Ejecutivo central, en vez de poner las cosas más difíciles a las autonomías, como es el hecho de haberles arrebatado los fondos para políticas activas de empleo", ha recordado.

Por último, Carmona ha subrayado que el decreto de simplificación normativa "agiliza trámites sin reducir garantías; da más importancia a la autonomía local, que era una de las grandes asignaturas pendientes del proceso de descentralización; y genera un mayor bienestar". "Ir contra este decreto, es ir contra los andaluces; y nadie podría entender ese ataque del Gobierno central a sus propios ciudadanos".